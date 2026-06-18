/நீட் மறுதேர்வு 2026: ஜூன் 21 கட்டாயம் கொண்டு செல்ல வேண்டிய ஆவணங்கள் என்னென்ன?

தேசிய தேர்வு முகமையால் (NTA) கடந்த 03.05.2026 அன்று நடத்தப்பட்டு, பின்னர் தொழில்நுட்பக் காரணங்களால் ரத்து செய்யப்பட்ட நீட் (NEET UG-2026) தேர்வானது, எதிர்வரும் ஜூன் 21, 2026 (ஞாயிற்றுக்கிழமை) அன்று மீண்டும் நடத்தப்பட உள்ளது. இத்தேர்வு குறித்தும், தேர்விற்கு வரும் மாணவ, மாணவிகள் பின்பற்ற வேண்டிய கட்டுப்பாடுகள் குறித்தும் தேசிய தேர்வு முகமை மற்றும் நாமக்கல் உள்ளிட்ட மாவட்ட நிர்வாகங்கள் சார்பில் விரிவான வழிகாட்டுதல்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.
தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள அனைத்து மாவட்ட தேர்வு மையங்களுக்கும் பொருந்தக்கூடிய இந்த மறுதேர்வுக்கான முக்கிய விதிமுறைகள் பின்வருமாறு:
தேர்வு நேரம் மற்றும் கூடுதல் சலுகை: ரத்து செய்யப்பட்ட இந்த நீட் மறுதேர்வானது ஜூன் 21 அன்று பிற்பகல் 2:00 மணி முதல் மாலை 5:15 மணி வரை தமிழகம் முழுவதும் உள்ள அனைத்து மையங்களிலும் நடைபெறும். முந்தைய தேர்வுகளைக் காட்டிலும், இந்த சிறப்பு மறுதேர்விற்கு மாணவர்களின் நலன் கருதி 15 நிமிடங்கள் கூடுதலாக வழங்கப்பட்டுள்ளது மிக முக்கியமான அம்சமாகும்.
தமிழகத்தின் சென்னை, கோவை, திருச்சி, மதுரை, நாமக்கல் உள்ளிட்ட அனைத்து மாவட்டங்களிலும் ஆயிரக்கணக்கான தேர்வர்கள் இத்தேர்வினை எழுத உள்ளனர். மறுதேர்வு எழுத வரும் மாணவ, மாணவிகளின் வசதிக்காக அந்தந்த மாவட்ட தேர்வு மையங்களில் தடையற்ற குடிநீர் உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகள், பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு, அவசர மருத்துவ உதவிகள் மற்றும் தேர்வு மையங்களுக்குச் செல்ல சிறப்புப் போக்குவரத்து உள்ளிட்ட அனைத்து விதமான முன்னேற்பாடு நடவடிக்கைகளும் மாவட்ட நிர்வாகங்களின் சார்பில் முழுமையாகக் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.
அனுமதி நேரம்: தேர்வு எழுத வரும் மாணவ, மாணவிகள் காலையிலேயே தங்களது தேர்வு மையங்களுக்கு வரத் தொடங்கலாம். அவர்கள் முற்பகல் 11:00 மணி முதல் மதியம் 1:30 மணி வரை மட்டுமே தேர்வு கூடங்களுக்குள் அனுமதிக்கப்படுவர்.
பிரதான வாயில் மூடல்: சரியாக மதியம் 1:30 மணிக்கு தேர்வு கூடங்களின் முதன்மை நுழைவாயில் மூடப்படும். அதற்குப் பின் வரும் தேர்வர்கள் எக்காரணம் கொண்டும், எவ்வளவு முக்கியக் காரணங்கள் கூறினாலும் உள்ளே அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள்.
பயோமெட்ரிக் சோதனை: தேர்வாளர்களுக்குப் பயோமெட்ரிக் (Biometric) கைரேகை பதிவு மற்றும் மெட்டல் டிடெக்டர் மூலமாக கடுமையான சோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட உள்ளதால், இறுதிநேரப் பதற்றத்தையும் கூட்ட நெரிசலையும் தவிர்க்கத் தேர்வு கூடங்களுக்கு மிக முன்னதாகவே வருமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.
கட்டாயம் கொண்டு வர வேண்டியவை: தேர்வர்கள் தங்களது நுழைவுச்சீட்டு (Admit Card), பாஸ்போர்ட் அளவுள்ள ஒரு புகைப்படம், போஸ்ட்கார்டு அளவுள்ள ஒரு புகைப்படம் (தற்சமயம் எடுக்கப்பட்ட சமீபத்திய புகைப்படம்) மற்றும் அடையாளச் சான்றாக ஆதார் கார்டு ஆகியவற்றைத் தவறாமல் எடுத்து வர வேண்டும்.
வெளியேறத் தடை: தேர்வு அதிகாரப்பூர்வமாகத் துவங்கிய பிற்பகல் 2:00 மணி முதல் மாலை 5:15 மணி வரை தேர்வு முடியும் வரை தேர்வர்கள் எக்காரணம் கொண்டும் தேர்வு கூடங்களை விட்டு வெளியே செல்ல அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள்.
மின்னணு சாதனங்களுக்குத் தடை: தேசிய தேர்வு முகமையால் தடை செய்யப்பட்ட எலக்ட்ரானிக்ஸ் சாதனங்கள், ப்ளூடூத் கருவிகள், ஸ்மார்ட் வாட்ச், மொபைல் போன்கள் அல்லது இதர எலக்ட்ரானிக் கேட்ஜெட்டுகளைத் தேர்வுக்கூடத்திற்குள் எடுத்து வரக் கடுமையான தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
நாமக்கல் மாவட்டத்தில் மட்டும் மொத்தம் 9 தேர்வு மையங்களில் 4,116 தேர்வர்கள் இத்தேர்வினை எழுத உள்ளனர். அதன் தாலுகா வாரியான விபரம்:
திருச்செங்கோடு வட்டம்: 2 மையங்களில் 1,200 தேர்வர்கள்.
நாமக்கல் வட்டம்: 2 மையங்களில் 876 தேர்வர்கள்.
இராசிபுரம் வட்டம்: 2 மையங்களில் 840 தேர்வர்கள்.
மோகனூர் வட்டம்: 2 மையங்களில் 840 தேர்வர்கள்.
குமாரபாளையம் வட்டம்: 1 மையத்தில் 360 தேர்வர்கள்.
இந்த மறுதேர்வுக்கான வழிகாட்டுதல்கள் அனைத்தும் தமிழ்நாட்டின் அனைத்து மாவட்ட தேர்வு மையங்களுக்கும் சமமாகப் பொருந்தும் என்பதால், பெற்றோர்களும் மாணவர்களும் இந்த நேரக் கட்டுப்பாடுகளையும் ஆவண விபரங்களையும் முன்கூட்டியே சரிபார்த்துக்கொண்டு தேர்வுக்குச் செல்லுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.