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நீட் மறுதேர்வு 2026: ஜூன் 21 கட்டாயம் கொண்டு செல்ல வேண்டிய ஆவணங்கள் என்னென்ன?

NEET UG 2026 Exam : ஜூன் 21 ஆம் தேதி நடைபெறும் நீட் மறுதேர்வுக்கு மாணவ, மாணவிகள் கொண்டு செல்ல வேண்டிய ஆவணங்கள் உள்ளிட்ட முக்கிய விதிமுறைகளை தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்டுள்ளது. முழு விவரம் இங்கே

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 18, 2026, 03:13 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 03:13 PM IST
நீட் மறுதேர்வு 2026: ஜூன் 21 கட்டாயம் கொண்டு செல்ல வேண்டிய ஆவணங்கள் என்னென்ன?
Image Credit: NEET Re Exam June 21 guidelines

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

"கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்ட இவர், குறிப்பாக தமிழ்நாடு அரசின் அரசாணைகள் (Government Orders), கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளைத் துல்லியமாக ஆய்வு செய்து வழங்குவதில் வல்லவர். வாசகர்களுக்கு நம்பகமான மற்றும் அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களை உடனுக்குடன் கொண்டு சேர்ப்பதே இவரது முதன்மைப் பணியாகும்."

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நீட் மறுதேர்வு 2026: ஜூன் 21 கட்டாயம் கொண்டு செல்ல வேண்டிய ஆவணங்கள் என்னென்ன?
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