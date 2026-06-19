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நீட் மறுதேர்வு 2026 முக்கிய அறிவிப்பு! பழைய அட்மிட் கார்டு செல்லுமா? செல்லாதா? NTA விளக்கம்

ஜூன் 21 அன்று நடைபெறவிருக்கும் நீட் (NEET UG 2026) மறுதேர்வுக்கான அட்மிட் கார்டு குறித்து தேசிய தேர்வு முகமை (NTA) முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. மே 3-ம் தேதி தேர்வுக்கான பழைய அட்மிட் கார்டுகள் செல்லாது என்றும், புதிய அட்மிட் கார்டை கட்டாயம் பதிவிறக்கம் செய்ய வேண்டும் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது.

Written ByShiva Murugesan
Published: Jun 19, 2026, 03:51 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 03:51 PM IST
நீட் மறுதேர்வு 2026 முக்கிய அறிவிப்பு! பழைய அட்மிட் கார்டு செல்லுமா? செல்லாதா? NTA விளக்கம்
Image Credit: AI Generated | NEET UG 2026 Re-exam: NEET Admit Card 2026

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

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நீட் மறுதேர்வு 2026 முக்கிய அறிவிப்பு! பழைய அட்மிட் கார்டு செல்லுமா? செல்லாதா?
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