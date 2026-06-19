/நீட் மறுதேர்வு 2026 முக்கிய அறிவிப்பு! பழைய அட்மிட் கார்டு செல்லுமா? செல்லாதா? NTA விளக்கம்

நீட் தேர்வு குளறுபடிகள் காரணமாக, வரும் ஜூன் 21-ம் தேதி (ஞாயிற்றுக்கிழமை) மீண்டும் நடத்தப்பட உள்ள நீட் மறுதேர்வு (RE-NEET UG 2026) தேர்வுக்கான ஏற்பாடுகள் தீவிரமாக நடந்து வருகின்றன. தேர்வு எழுதவிருக்கும் மாணவர்களிடையே அட்மிட் கார்டு (ஹால் டிக்கெட்) தொடர்பாக நீடித்து வந்த பெரிய குழப்பத்திற்கு, தேசிய தேர்வு முகமை (NTA) தற்போது மிக முக்கியமான விளக்கம் ஒன்றை அளித்துள்ளது. எனவே மாணவர்கள் கடைசி நேரத்தில் தேவையில்லாத பதற்றத்தைத் தவிர்க்க, இந்த புதிய அப்டேட்டை உடனே தெரிந்துகொள்வது அவசியம்.
நீட் மறுதேர்வு எழுதும் மாணவர்களுக்கு அண்மையில் NTA தரப்பிலிருந்து எஸ்.எம்.எஸ் (SMS), மின்னஞ்சல் (Email) மற்றும் வாட்ஸ்அப் செய்திகள் அனுப்பப்பட்டன. இதனால் ஏற்கனவே புதிய அட்மிட் கார்டை டவுன்லோட் செய்த மாணவர்களும் மீண்டும் டவுன்லோட் செய்ய வேண்டுமா என்ற குழப்பம் ஏற்பட்டது. இதுகுறித்து NTA தனது அதிகாரப்பூர்வ எக்ஸ் (ட்விட்டர்) பக்கத்தில் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.
NTA அனுப்பிய செய்தியின் பின்னணி: அட்மிட் கார்டை இன்னும் டவுன்லோட் செய்யாத மாணவர்களை எச்சரிப்பதற்காகவும், நினைவூட்டுவதற்காகவும் மட்டுமே அந்த எஸ்.எம்.எஸ் மற்றும் வாட்ஸ்அப் செய்திகள் அனுப்பப்பட்டன. எனவே ஏற்கனவே புதிய கார்டு வைத்திருப்பவர்கள் பயப்படத் தேவையில்லை.
பல மாணவர்களுக்கு அவர்களின் விருப்பமான நகரங்களில் புதிய தேர்வு மையங்கள் (Exam Centers) ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன. எனவே பழைய அட்மிட் கார்டை நம்பிச் சென்றால் தேர்வு மையங்கள் மாற வாய்ப்புள்ளது. இதனால் தேர்வை எழுத முடியாமல் போகலாம்.
மாணவர்களின் வசதிக்காக ஜூன் 21 தேர்வு குறித்த முக்கிய தகவல்கள் கீழே அட்டவணைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
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விவரங்கள்
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முக்கிய தகவல்கள்
|தேர்வு நாள்
|ஜூன் 21, 2026 (ஞாயிற்றுக்கிழமை)"
|அனுமதிக்கப்படும் அட்மிட் கார்டு எது?
|ஜூன் 21 மறுதேர்வுக்காக பிரத்யேகமாக வெளியிடப்பட்ட புதிய அட்மிட் கார்டு மட்டுமே
|செல்லாத ஆவணம் எது?
|மே 3-ம் தேதி தேர்வுக்குரிய பழைய அட்மிட் கார்டு
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NTA-வின் அறிவுரை
|புதிய அட்மிட் கார்டை ஒருமுறை டவுன்லோட் செய்து, தெளிவான பிரிண்ட் அவுட் எடுத்தால் போதுமானது"
நீட் தேர்வு வினாத்தாள் கசிவு சர்ச்சையைத் தொடர்ந்து, தேசிய தேர்வு முகமையின் (NTA) பரிந்துரையின் பேரில், மத்திய மின்னணு மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப அமைச்சகம் 'டெலிகிராம்' (Telegram) செயலிக்கு தற்காலிகத் தடை விதித்தது. தகவல் தொழில்நுட்ப சட்டம் 2000, பிரிவு 69A-ன் கீழ் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது.
மத்திய அரசின் இந்த தற்காலிகத் தடையை எதிர்த்து டெலிகிராம் நிறுவனம் டெல்லி உயர் நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்தது. இந்த வழக்கின் விசாரணை நீதிபதி தேஜஸ் காரியா அமர்வில் நடைபெற்றது. நேற்று (ஜூன் 18) மத்திய அரசு மற்றும் டெலிகிராம் தரப்பு வாதங்களைக் கேட்ட நீதிபதி, தீர்ப்பை ஒத்திவைத்தார்.
இந்தநிலையில் இன்றைய விசாரணையில் பெரும் எதிர்பார்ப்புக்கு இடையில், நீதிமன்றம் கூறுகையில், "தகவல் தொழில்நுட்பச் சட்டத்தின் (IT Act) பிரிவு 69A-இன் கீழ் பரிந்துரைக்கப்பட்ட நடைமுறைகளைப் பின்பற்றியே மத்திய அரசு இந்த முடக்க உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளது. டெலிகிராம் தடைக்கான காரணங்கள் போதுமானதாக உள்ளன எனக்கூறிய டெல்லி நீதிமன்றம், டெலிகிராம் தரப்பு ஆட்சேபனைகளை நிராகரித்தது. இதன் காரணமாக டெலிகிராமுக்கு விதிக்கப்பட்ட 5 நாட்கள் தடை நீடிக்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.