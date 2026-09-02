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தமிழக அரசுக்கு மிகவும் நன்றியுள்ளவர்களாக இருப்போம்: நேபாளத்திலிருந்து சென்னை திரும்பியவர்கள் உருக்கம்

Nepal Flood: தாங்கள் பாதுகாப்பாகத் திரும்ப உதவியதற்காக மாநில அரசுக்கு மீட்கப்பட்ட யாத்ரீகர் ஒருவர் நன்றி தெரிவித்தார். அந்தப் பேரிடரிலிருந்து தாங்கள் மயிரிழையில் உயிர் தப்பியதை நினைவுகூர்ந்த அவர், சீன எல்லைக்கு அருகில் இருந்ததால் ஆரம்பத்தில் சேதத்தின் தீவிரத்தை அறிய முடியவில்லை என்றும், வெளியே வந்த பின்னரே அந்தப் பெரும் பேரிடரின் முழு விவரமும் தெரியவந்ததாகவும் கூறினார்.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Sep 02, 2026, 10:39 AM IST|Updated: Sep 02, 2026, 10:46 AM IST
தமிழக அரசுக்கு மிகவும் நன்றியுள்ளவர்களாக இருப்போம்: நேபாளத்திலிருந்து சென்னை திரும்பியவர்கள் உருக்கம்
Image Credit: 5 Tamil Nadu People return from Nepal to Chennai (Photo: @sarath0828)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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