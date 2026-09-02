/தமிழக அரசுக்கு மிகவும் நன்றியுள்ளவர்களாக இருப்போம்: நேபாளத்திலிருந்து சென்னை திரும்பியவர்கள் உருக்கம்

சென்னை: நேபாளத்தில் ஏற்பட்ட திடீர் வெள்ளப்பெருக்கும் அதனால் ஏற்பட்ட பேரழிவும் உலக மக்களை பீதியில் ஆழ்த்தியது. நேபாள மக்களும், பல்வேறு காரணங்களுக்காக அங்கு சென்றிருந்த வெளிநாட்டவரும் இதனால் கடும் இன்னல்களுக்கும் ஆளானார்கள். 1000-க்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்த நிலையில், இன்னும் பலரைத் தேடும் பணியில் மீட்புப் பணியினர் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
நேபாளத்தில் இந்த பேரழிவு நிகழ்வு நடந்த வேளையில், தமிழகத்தைச் சேர்ந்த பலர் அங்கு இருந்தனர். மத்திய, மாநில அரசுகளின் உதவியோடு அவர்கள் மீட்கப்பட்டு வருகின்றனர். அந்த வகையில், தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த ஐந்து யாத்ரீகர்கள் செவ்வாய்க்கிழமை பாதுகாப்பாகத் தாயகம் திரும்பினர்.
சென்னை விமான நிலையத்திற்கு வந்தடைந்த அவர்களை, தமிழ்நாடு மனிதவள மேலாண்மைத் துறை அமைச்சர் டி. சரத்குமார் வரவேற்று, அவர்களின் நலம் விசாரித்தார். கயிலாய யாத்திரை சென்றிருந்த தமிழர்கள் உட்பட பல இந்தியர்கள், கனமழை மற்றும் கடுமையான வெள்ளம் காரணமாக நேபாளத்தில் சிக்கியிருந்ததாக அமைச்சர் சரத்குமார் தெரிவித்தார்.
மீட்கப்பட்ட ஐந்து பேரில், மதுரை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த மூவரும் சென்னை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த இருவருமாக மொத்தம் ஐந்து பேர் நேற்று டெல்லியிலிருந்து விமானம் மூலம் சென்னைக்கு அழைத்து வரப்பட்டதாக சரத்குமார் மேலும் குறிப்பிட்டார்.
மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களின் உத்தரவின்படி,— Sarathkumar (@sarath0828) September 1, 2026
இன்று(01.09.2026) செவ்வாய்க்கிழமை,
நேபாளத்தில் ஏற்பட்ட கனமழை மற்றும் வெள்ளப் பெருக்கின் காரணமாக, கைலாஷ் யாத்திரைக்காகச் சென்ற தமிழகத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் உள்ளிட்ட இந்தியர்கள் பலரும் அங்கு சிக்கித் தவித்தனர்.
இந்நிலையில்,… pic.twitter.com/TIrOXvNWn5
தாங்கள் பாதுகாப்பாகத் திரும்ப உதவியதற்காக மாநில அரசுக்கு மீட்கப்பட்ட யாத்ரீகர் ஒருவர் நன்றி தெரிவித்தார். அந்தப் பேரிடரிலிருந்து தாங்கள் மயிரிழையில் உயிர் தப்பியதை நினைவுகூர்ந்த அவர், சீன எல்லைக்கு அருகில் இருந்ததால் ஆரம்பத்தில் சேதத்தின் தீவிரத்தை அறிய முடியவில்லை என்றும், வெளியே வந்த பின்னரே அந்தப் பெரும் பேரிடரின் முழு விவரமும் தெரியவந்ததாகவும் கூறினார்.
அவர் செய்தியாளர்களிடம் கூறியதாவது:
"நேபாளத்தில் பேரிடர் ஏற்பட்டபோது நாங்கள் கயிலாய மலையில் இருந்தோம். சீன எல்லைக்கு அருகில் இருந்ததால், ஆரம்பத்தில் பேரிடரின் தீவிரத்தை நாங்கள் அறியவில்லை. வெளியே வந்த பிறகுதான் ஒரு பெரும் பேரிடர் நிகழ்ந்ததை உணர்ந்தோம். எட்டு கோடி மக்கள் தொகை கொண்ட தமிழ்நாட்டில், மாநில அரசு பல்வேறு வழிகள் மூலம் எங்களை ஒவ்வொருவரையும் தொடர்பு கொண்டு மீட்க நடவடிக்கை எடுத்தது. எங்களை மீட்பதற்காகத் தமிழ்நாடு அரசு மேற்கொண்ட முயற்சிகளுக்கு நாங்கள் மிகவும் நன்றியுள்ளவர்களாக இருக்கிறோம்"
இதற்கிடையில், நேபாளத்தின் பேரிடர் பாதித்த பகுதிகளில் இருந்து மீட்கப்பட்ட இந்தியர்களின் எண்ணிக்கை 163-ஐ எட்டியுள்ளதாக வெளியுறவு அமைச்சகம் செவ்வாய்க்கிழமை அறிவித்தது.
X தளத்தில் வெளியிடப்பட்ட தகவலில், 151 இந்தியர்கள் நேற்று சீனாவிலிருந்து புறப்பட்டதாகவும் வெளியுறவு அமைச்சக செய்தித் தொடர்பாளர் ரந்தீர் ஜெய்ஸ்வால் குறிப்பிட்டார்.
Update on Indian nationals & India’s rescue and relief efforts in Nepal— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) September 1, 2026
Number of Indians rescued : 163
Number of people who have left China today : 151
As of 1930 hrs, 01 September 2026 pic.twitter.com/P5QdsocfRK
நேபாளத்தின் தேசிய பேரிடர் இடர் குறைப்பு மற்றும் மேலாண்மை ஆணையம் (NDRRMA) மாலை 6 மணி நிலவரப்படி வெளியிட்ட விரிவான அறிக்கையின்படி, இந்தப் பேரழிவுகரமான திடீர் வெள்ளப்பெருக்கில் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை 1,050-ஆக உயர்ந்துள்ள நிலையில் இந்தத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
கடுமையாகவும் மிதமான அளவிலும் பாதிக்கப்பட்ட மாவட்டங்களில் மீட்கப்பட்ட மனித உடல்கள் குறித்த விவரங்கள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன;