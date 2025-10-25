புதிய தொழில் தொடங்கணுமா? EV சார்ஜிங் நிலையம் அமைத்து லட்சங்களில் சம்பாதிக்கலாம்!

பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர்வு மற்றும் சுற்றுச்சூழல் குறித்த விழிப்புணர்வு அதிகரித்து வருவதால், இந்தியாவில் மின்சார வாகனங்களின் பயன்பாடு ராக்கெட் வேகத்தில் வளர்ந்து வருகிறது. மத்திய அரசும் பல்வேறு திட்டங்கள் மூலம் மின்சார வாகன விற்பனையை ஊக்குவிப்பதால், இருசக்கர வாகனங்கள் முதல் கார்கள் வரை, மின்சார வாகனங்களின் எண்ணிக்கை பெருகி வருகிறது. ஆனால், இந்த வளர்ச்சிக்கு ஈடுகொடுக்கும் வகையில், வெளிநாடுகளை போல பொது இடங்களில் சார்ஜிங் நிலையங்களின் எண்ணிக்கை இன்னும் போதுமானதாக இல்லை. இந்த பற்றாக்குறைதான், புதிய தொழில் தொடங்க நினைக்கும் தொழில்முனைவோருக்கு ஒரு பொன்னான வாய்ப்பாக அமைந்துள்ளது. எலெக்ட்ரிக் வாகனங்களுக்கான சார்ஜிங் நிலையங்களை அமைப்பது, இன்றைய சூழலில் அதிக லாபம் தரக்கூடிய ஒரு சிறந்த தொழிலாக மாறி வருகிறது.
அரசின் இலக்கும், தொழில் வாய்ப்பும்
2030-ம் ஆண்டுக்குள், இந்தியாவில் விற்பனையாகும் மொத்த வாகனங்களில் 30% மின்சார வாகனங்களாக இருக்க வேண்டும் என்பது மத்திய அரசின் இலக்கு. 2024-25 நிதியாண்டில் மட்டும், இந்தியாவில் 10 லட்சத்திற்கும் அதிகமான மின்சார வாகனங்கள் விற்பனையாகியுள்ளன. இந்த அபரிமிதமான வளர்ச்சி, சார்ஜிங் நிலையங்களுக்கான தேவையை பன்மடங்கு அதிகரித்துள்ளது. இந்த தொழில், புதிய தொழில்முனைவோருக்கு மட்டுமல்ல, ஏற்கெனவே நிலம், வணிக வளாகங்கள், ஹோட்டல்கள் அல்லது பெட்ரோல் பங்க் வைத்திருப்பவர்களுக்கும் ஒரு கூடுதல் வருமானத்திற்கான சிறந்த வழியாகும்.
முதலீடு எவ்வளவு? வருமானம் எவ்வளவு?
மின்சார வாகன சார்ஜிங் நிலையம் அமைக்க இடத்தின் மதிப்பு, சார்ஜர்களின் எண்ணிக்கை மற்றும் வகையை பொறுத்து, சில லட்சங்கள் முதல் ஒரு கோடி ரூபாய் வரை முதலீடு தேவைப்படலாம். இதில், சார்ஜிங் உபகரணங்கள் வாங்குவது, அவற்றை நிறுவுவது மற்றும் தேவையான உரிமைகளை பெறுவது போன்ற செலவுகள் அடங்கும். மேலும் வருமானத்தை பொறுத்தவரை, பல வழிகளில் ஈட்ட முடியும்.
- நேரடி சார்ஜிங் கட்டணம்: வாகனங்களுக்கு சார்ஜ் செய்வதன் மூலம் கிடைக்கும் கட்டணம்.
- விளம்பரங்கள்: சார்ஜிங் நிலையத்தில் விளம்பர பதாகைகளை வைப்பதன் மூலம் வருமானம்.
- கூடுதல் சேவைகள்: சார்ஜிங் நிலையத்தில் சிறிய உணவகம், காபி ஷாப் அல்லது சில்லறை விற்பனை கடை அமைப்பதன் மூலம் கூடுதல் வருமானம். இந்த வழிகளில், ஒரு சார்ஜிங் நிலையத்தில் இருந்து, சராசரியாக மாதம் ரூ.80,000 முதல் ரூ.1,50,000 வரை வருமானம் ஈட்ட முடியும் என வல்லுநர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
ஏன் இது லாபகரமான தொழில்?
பெட்ரோல் பங்க்குகளுடன் ஒப்பிடும்போது, மின்சார சார்ஜிங் நிலையங்களுக்கான இயக்க செலவு மற்றும் பராமரிப்பு செலவு மிகவும் குறைவு. இதனால், இதில் லாப விகிதம் அதிகமாக இருக்கும். சரியான இடத்தை தேர்வு செய்து, வாடிக்கையாளர்களுக்கு சிறந்த சேவையை வழங்கினால், இந்த தொழிலில் கணிசமான லாபத்தைப் பார்க்க முடியும். பல முன்னணி நிறுவனங்கள், தங்களது எலெக்ட்ரிக் வாகன சார்ஜிங் நிலையங்களை அமைப்பதற்காக பிரான்சைஸ் வாய்ப்புகளையும் வழங்குகின்றன. அதை பயன்படுத்தியும் இந்தத் தொழிலில் எளிதாக நுழையலாம். சுற்றுச்சூழலுக்கு நன்மை பயக்கும், அரசின் ஆதரவுள்ள மற்றும் எதிர்காலத்தில் பிரகாசமான வளர்ச்சி கொண்ட ஒரு தொழிலை தொடங்க வேண்டும் என நீங்கள் விரும்பினால், மின்சார வாகன சார்ஜிங் நிலையம் அமைப்பதை விட சிறந்த வாய்ப்பு இப்போதைக்கு இல்லை.
