சென்னை-புது தில்லி கிராண்ட் டிரங்க் ரயிலில் தீ விபத்து: பயணிகள் கவனத்தால் தப்பிய உயிர்கள்

Grand Trunk Express Fire Accident: புது டெல்லியிலிருந்து சென்னை வந்துகொண்டிருந்த புது தில்லி-சென்னை கிராண்ட் டிரங்க் எக்ஸ்பிரஸில் (ஜிடி எக்ஸ்பிரஸ்) மகாராஷ்டிராவின் வார்தா மாவட்டத்தில் செவ்வாய்க்கிழமை காலை தீப்பிடித்தது. இதனால் அங்கு சிறிது நேரம் பதற்றமான சூழல் நிலவியது. பயணிகள் பீதியில் ஆழ்ந்தனர். எனினும், யாருக்கும் உயிர் சேதம் எதுவும் ஏற்படாமல், அனைத்து பயணிகளும் பாதுகாப்பாக உள்ளனர்.
எந்த உயிரிழப்பும் இல்லை
துரித நடவடிக்கைகளால் ஒரு பெரிய ரயில் விபத்து தவிர்க்கப்பட்டதாக ரயில்வே வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன. அதிர்ஷ்டவசமாக, ரயில்வேயின் உடனடி நடவடிக்கை மற்றும் பயணிகளின் கவனத்தால், எந்த உயிரிழப்பும் ஏற்படவில்லை.
மகாராஷ்டிராவில் தீப்பற்றிய ரயில் பெட்டி: நடந்தது என்ன?
புது தில்லி-சென்னை கிராண்ட் டிரங்க் எக்ஸ்பிரஸ் மகாராஷ்டிராவில் பயணித்துக்கொண்டிருந்தபோது இந்த தீ விபத்து ஏற்பட்டுள்ளது. ஜிடி எக்ஸ்பிரஸின் ஒரு பெட்டியில் ஒரு பெரிய தீ விபத்து ஏற்பட்டது. ரயில் எண் 12616 புது தில்லி-சென்னை ஜிடி எக்ஸ்பிரஸ் செவ்வாய்க்கிழமை காலை நாக்பூரிலிருந்து புறப்பட்டு வர்தா மாவட்டத்தின் சிந்தி-துல்ஜாபூர் பிரிவில் வந்தபோது, காலை 11:09 மணியளவில் கடைசி காவலரின் பெட்டியிலிருந்து கரும்புகை மற்றும் தீப்பிழம்புகள் எழுந்தது. தீ மிகவும் தீவிரமாக இருந்ததால் பெட்டி புகையால் சூழப்பட்டது. பெட்டியில் இருந்த பயணிகள் புகையைக் கண்டவுடன், எச்சரிக்கை ஒலி எழுப்பியதால் ரயில் அவசரமாக நிறுத்தப்பட்டது.
ரயில்வேயின் உடனடி நடவடிக்கை
தீ விபத்து குறித்த தகவல் கிடைத்ததும் மத்திய ரயில்வே நிர்வாகம் உடனடியாக துரித கதியில் நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டது. பாதுகாப்பு தரங்களைப் பின்பற்றி, தீ மற்ற பெட்டிகளுக்கு பரவாமல் தடுக்க பாதிக்கப்பட்ட பெட்டி முதலில் ரயிலின் மற்ற பெட்டிகளிலிருந்து விலக்கப்பட்டது. உடனடியாக தீயணைப்புத் துறைக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. பயணிகள் பாதுகாப்பான தூரத்திற்கு அழைத்துச்செல்லப்பட்டனர். பாதிக்கப்பட்ட பெட்டியில் இருந்த அனைத்து பயணிகளும் சரியான நேரத்தில் வெளியேற்றப்பட்டதால் எந்த உயிரிழப்பும் ஏற்படவில்லை என மத்திய ரயில்வே அதிகாரிகள் கூறினர்.
ஷார்ட் சர்க்யூட் காரணமா? விசாரணை தொடங்குகிறது
இந்த பெரிய தீ விபத்துக்கான சரியான காரணம் இன்னும் வெளியாகவில்லை. தீ விபத்து ஷார்ட் சர்க்யூட் காரணமாக ஏற்பட்டதா அல்லது வேறு ஏதேனும் தொழில்நுட்ப கோளாறால் ஏற்பட்டதா என்பது குறித்து ரயில்வே தொழில்நுட்ப நிபுணர்கள் விசாரித்து வருகின்றனர்.
