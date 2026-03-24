மதியம் ஏசி போட்டா அதிக காசா? பீக் ஹவர்ஸில் கூடுதல் கட்டணம் -மின்வாரியத்தின் அதிரடி முடிவு!

TN Electricity New Rules from April 1: தமிழகத்தில் கோடைக்காலம் தொடங்கி மின்சாரத் தேவை அதிகரித்துள்ள நிலையில், ஏப்ரல் 1 முதல் மின்சார வாரியம் (TANGEDCO) புதிய நடைமுறைகளைக் கொண்டு வரத் திட்டமிட்டுள்ளது. இதில் பீக் ஹவர்ஸ் கூடுதல் கட்டணம் (Peak Hour Charges), ஸ்மார்ட் மீட்டர் (Smart Meter) பொருத்துதல் மற்றும் ஆதார் இணைப்பு (Aadhaar EB Link) கட்டாயம் போன்ற முக்கிய அறிவிப்புகள் நடுத்தர மக்களின் மாதாந்திர பட்ஜெட்டில் மாற்றங்களை ஏற்படுத்தக்கூடும். மின்சார வாரியம் ஏப்ரல் 1-ஆம் தேதி முதல் கொண்டுவர உள்ளதாகக் கூறப்படும் அதிரடி மாற்றங்கள் குறித்து தெரிந்துக்கொள்ளுங்கள்.
பீக் ஹவர்ஸ் (Peak Hours) கூடுதல் கட்டணம்?
மின்சாரத் தேவை அதிகமாக இருக்கும் நேரங்களில் (குறிப்பாக மதியம் மற்றும் இரவு நேரங்கள்) பயன்படுத்தப்படும் மின்சாரத்திற்குத் தனி கூடுதல் கட்டணம் வசூலிக்கும் முறையை மின்வாரியம் பரிசீலித்து வருகிறது. அதாவது அதிக மின் தேவை உள்ள நேரத்தைக் கண்டறிந்து, பீக் ஹவர்ஸ் (Peak Hour Charges) சமயத்தில் மின்சாரத்தைப் பயன்படுத்துவோருக்குக் கூடுதல் கட்டணம் விதிப்பது. முதற்கட்டமாகச் சில மாவட்டங்களில் மட்டும் இது பைலட் (Pilot Basis) முறையில் அமல்படுத்தப்பட வாய்ப்புள்ளது.
ஸ்மார்ட் மீட்டர் பொருத்துவதால் மின் கட்டணம் அதிகரிக்குமா?
ஏப்ரல் மாதம் முதல் வீடுகளில் ஸ்மார்ட் மீட்டர் (Smart Meters) பொருத்தும் பணி வேகமெடுக்க உள்ளது. இதன் மூலம் பல மாற்றங்கள் நிகழும். மொபைல் சார்ஜர் போன்ற மிகச்சிறிய மின் நுகர்வைக் கூட இது துல்லியமாகக் கணக்கிடும். இதனால் உங்கள் மின் கட்டணம் சற்று உயர வாய்ப்புள்ளது. மின் வாரிய ஊழியர்கள் நேரில் வந்து ரீடிங் எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இனி இருக்காது. அனைத்தும் ஆன்லைன் மயமாகும். அதேநேரம் மின் கசிவு (Leakage) அல்லது அதிக பயன்பாடு இருந்தால் உங்கள் மொபைலுக்கே குறுஞ்செய்தி வரும். இந்த மீட்டர் மாற்றத்திற்காக வாடிக்கையாளர்களிடம் இருந்து ஒரு சிறு தொகை வசூலிக்கப்படலாம் என்ற ஆலோசனையும் நிலவுகிறது.
100 யூனிட் இலவச மின்சாரம்: மார்ச் 31 கடைசி நாள்
தமிழக அரசு வழங்கும் 100 யூனிட் இலவச மின்சாரம் (100 Units Free Electricity) தொடர்ந்து கிடைக்க வேண்டுமென்றால், உங்கள் மின் இணைப்புடன் ஆதார் எண்ணை இணைப்பது (Aadhaar EB Link) கட்டாயம். மார்ச் 31-ஆம் தேதிக்குள் ஆதார் இணைப்பை உறுதி செய்யாவிட்டால், ஏப்ரல் மாதம் முதல் இலவச மின்சாரச் சலுகை ரத்து செய்யப்பட வாய்ப்புள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.
மின்சாரத்தை சேமிக்கும் எளிய வழிமுறைகள்
இந்தக் கூடுதல் சுமையிலிருந்து தப்பிக்க மக்கள் சில முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை எடுக்கலாம்.
ஏசியை எப்போதும் 24°C முதல் 26°C வரையிலான வெப்பநிலையில் வைப்பது மின் நுகர்வை பெருமளவு குறைக்கும்.
பகல் நேரங்களில் தேவையற்ற ஃபேன், லைட் மற்றும் டிவி-க்களை அணைத்து வைப்பது பணத்தைச் சேமிக்கும்.
பழைய மின் சாதனங்களை முறையாக சர்வீஸ் செய்வதன் மூலம் மின் கசிவைத் தவிர்க்கலாம்.
மின்சார கூடுதல் கட்டணம் சலுகை கிடைக்குமா?
அரசாங்கம் மின் திருட்டைத் தடுக்கவும், தடையற்ற மின்சாரம் வழங்கவும் இத்தகைய நடவடிக்கைகளை எடுத்தாலும், சாமானிய மக்கள் பாதிக்கப்படாமல் இருக்கச் சில சலுகைகளையும் அறிவிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
மின் கட்டண மாற்றங்கள்: அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ)
1. ஏப்ரல் 1 முதல் மின் கட்டணம் உண்மையில் உயருமா?
மின்சார வாரியம் பீக் ஹவர்ஸ் (Peak Hours) கட்டணம் மற்றும் ஸ்மார்ட் மீட்டர் போன்ற புதிய நடைமுறைகளைச் செயல்படுத்தத் திட்டமிட்டுள்ளது. இதனால் அதிக மின்சாரம் பயன்படுத்துபவர்களுக்கும், குறிப்பிட்ட நேரங்களில் மின்சாரம் தேவைப்படுவோருக்கும் கட்டணம் உயர வாய்ப்புள்ளது. இது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு விரைவில் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
2. பீக் ஹவர்ஸ் (Peak Hours) கட்டணம் என்றால் என்ன?
மக்களின் மின்சாரத் தேவை உச்சத்தில் இருக்கும் நேரங்களில் (உதாரணமாக மதியம் வெயில் அதிகமாக இருக்கும்போது அல்லது இரவு நேரங்களில்) பயன்படுத்தப்படும் மின்சாரத்திற்கு மட்டும் கூடுதலாக வசூலிக்கப்படும் கட்டணம் இதுவாகும். இது முதற்கட்டமாகச் சில மாவட்டங்களில் மட்டும் சோதனை முறையில் அமல்படுத்தப்படலாம்.
3. ஸ்மார்ட் மீட்டர் (Smart Meter) பொருத்துவதால் என்ன லாபம்?
மின் வாரிய ஊழியர்கள் நேரில் வந்து ரீடிங் எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. உங்கள் மின் நுகர்வு எவ்வளவு என்பதை ஆன்லைனிலேயே உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ளலாம்.
4. ஸ்மார்ட் மீட்டரால் மின் கட்டணம் அதிகரிக்குமா?
ஸ்மார்ட் மீட்டர்கள் மிகத் துல்லியமாக மின் நுகர்வைக் கணக்கிடும் திறன் கொண்டவை. மொபைல் சார்ஜர் போன்ற மிகச் சிறிய பயன்பாட்டைக் கூட இது கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளும் என்பதால், பழைய மீட்டர்களை விட இதில் ரீடிங் சற்று அதிகமாகக் காட்ட வாய்ப்புள்ளது.
5. 100 யூனிட் இலவச மின்சாரம் ரத்தாகுமா?
இல்லை, இலவச மின்சாரத் திட்டம் தொடரும். ஆனால் உங்கள் மின் இணைப்புடன் ஆதார் எண்ணை இணைத்திருப்பது அவசியம். வரும் மார்ச் 31-ஆம் தேதிக்குள் ஆதார் எண்ணை இணைக்கத் தவறினால், ஏப்ரல் மாதம் முதல் இந்தச் சலுகை தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட வாய்ப்புள்ளது.
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ