English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

60 படுக்கை வசதியுடன் திறக்கப்பட்ட புதிய அரசு மருத்துவமனை

பருவமழை குறித்து எந்த மாதிரியான நடவடிக்கைகளை சுகாதாரத்துறை மூலம் எடுக்கப்படும் என ஊரக, உள்ளாட்சித் துறை அதிகாரிகளுடன் சேர்ந்து ஆலோசிக்க உள்ளோம்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Oct 6, 2025, 07:35 PM IST
  • ஒரு சில மருத்துவமனைகளில் போதிய அளவில் மருந்துகள் இல்லை
  • மருத்துவர்கள் காலி பணியிடங்களே இல்லாத சூழலை இந்த அரசு உருவாக்கியுள்ளது

Trending Photos

ஹர்ஷித் ராணா தேவையா? இந்த 3 பௌலர்களையும் கொஞ்சம் கவனிங்க பாஸ்!
camera icon9
Harshit Rana
ஹர்ஷித் ராணா தேவையா? இந்த 3 பௌலர்களையும் கொஞ்சம் கவனிங்க பாஸ்!
அரசு ஊழியர்களுக்கு எகிறும் சம்பளம்: அடுத்தடுத்து கிடைத்த 5 தீபாவளி பரிசுகள்
camera icon10
DA hike
அரசு ஊழியர்களுக்கு எகிறும் சம்பளம்: அடுத்தடுத்து கிடைத்த 5 தீபாவளி பரிசுகள்
இந்து சமய அறநிலையத் துறை ஓய்வூதியம் அதிகரிப்பு - முக்கிய அப்டேட்
camera icon7
pension
இந்து சமய அறநிலையத் துறை ஓய்வூதியம் அதிகரிப்பு - முக்கிய அப்டேட்
இன்னும் 13 நாட்களில் கடத்தில் குரு பெயர்ச்சி 2025: தீபாவளிக்கு முன் 3 ராசிகளின் வாழ்க்கையில் திருப்பம்
camera icon7
Guru Peyarchi
இன்னும் 13 நாட்களில் கடத்தில் குரு பெயர்ச்சி 2025: தீபாவளிக்கு முன் 3 ராசிகளின் வாழ்க்கையில் திருப்பம்
60 படுக்கை வசதியுடன் திறக்கப்பட்ட புதிய அரசு மருத்துவமனை

வேலூர் மாவட்டம் காட்பாடி அடுத்த சேர்காடு பகுதியில் 15.69 கோடி மதிப்பீட்டில் 60 படுக்கை வசதிகளுடன் கட்டப்பட்டுள்ள புதிய காட்பாடி அரசு மருத்துவமனையை காணொளி வாயிலாக தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் திறந்து வைத்தார். இதில் காட்பாடி மருத்துவமனையில் இருந்து நீர்வளத்துறை அமைச்சர் துரைமுருகன், சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் ஆகியோர் கலந்து கலந்துகொண்டு ரிப்பன் வெட்டி குத்துவிளக்கேற்றி துவக்கி வைத்தனர்

Add Zee News as a Preferred Source

இந்நிகழ்ச்சியில் வேலூர் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் சுப்புலெட்சுமி,வேலூர் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் டி.எம்.கதிர் ஆனந்த், சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் ப.கார்த்திகேயன் (வேலூர்),அமுலு விஜயன் (குடியாத்தம்), மாவட்ட ஊராட்சிக்குழுத்தலைவர் மு.பாபு, வேலூர் மாநகராட்சி மேயர் சுஜாதா ஆனந்தகுமார், வேலூர் மாநகராட்சி துணை மேயர் மா.சுனில்குமார். 1 வது மண்டலக்குழுத்தலைவர் புஷ்பலதா வன்னியராஜா உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர்

இதன் மூலம் தாலுகா அளவிலான மருத்துவமனை வேண்டும் என்ற காட்பாடி மக்களின் பல ஆண்டுகால கனவு நிறைவேறி உள்ளது. இரண்டு தளத்துடன் கட்டப்பட்டுள்ள மருத்துவமனையில் ஆண்கள் பகுதி, பெண்கள் பகுதி, மகப்பேறு பகுதி, குழந்தைகள் பகுதி, தொற்று நோய் பகுதி அவசர சிகிச்சை பிரிவு என மொத்தம் 60 படுக்கை வசதிகள் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதில் ஆறு மருத்துவர்கள், ஐந்து செவிலியர்கள், இயன்முறை பயிற்சியாளர், மகப்பேறு உதவியாளர் உள்ளிட்டோர் பணியமர்த்தப்பட்டுள்ளனர்.

பின்னர் செய்தியாளர்கள் சந்திப்பில் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியம் செய்தியாளர்களுக்கு அளித்த பேட்டியில்

இந்த புதிய மருத்துவமனை தேசிய நெடுஞ்சாலையில் பயணிப்போறுக்கும், காட்பாடி தொகுதியில் இருக்கும் மக்களுக்கும் மிகுந்த பயனுள்ளதாக இருக்கும். 198 கோடியில் பெண்கள் குழந்தைகளுக்கான சிறப்பு மருத்துவமனையாக வேலூரில் உயர் சிறப்பு பல்நோக்கு பெண்ட்லெண்ட் மருத்துவமனை திறந்து வைக்கப்பட்டு இன்று மக்கள் பயனடைந்து வருகிறார்கள்.

கொரோனா காலத்தில் உயிரிழந்தவர்களுக்கு உரிய நிவாரணம் வழங்கப்படவில்லை என கேட்டதற்கு அப்படி யாராவது ஒருவர் இருந்தால் காட்டுங்கள் என கூறினார்

ஒரு சில மருத்துவமனைகளில் போதிய அளவில் மருந்துகள் இல்லை என செய்தியாளர்கள் கேட்டதற்கு இந்த அரசு பொறுப்பேற்ற பிறகு அனைத்து மருத்துவமனைகளிலும் போதிய மருந்துகள் இருப்பில் வைக்கப்பட்டுள்ளது. மருந்து இல்லை என புகார் அளித்தால் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று கூறினார்.

நாளை ஓமந்தூரார் மருத்துவமனையில் பருவமழை குறித்து எந்த மாதிரியான நடவடிக்கைகளை சுகாதாரத்துறை மூலம் எடுக்கப்படும் என ஊரக, உள்ளாட்சித் துறை அதிகாரிகளுடன் சேர்ந்து ஆலோசிக்க உள்ளோம். புதியதாக பிரிக்கப்பட்ட திறப்புத்தூர் மாவட்டம் உட்பட ஆறு மாவட்டத்திற்கு மருத்துவக் கல்லூரி வேண்டும் என தொடர்ச்சியாக மத்திய அரசிற்கு முதல்வர் கோரிக்கை வைத்து வருகிறார். பரிசீலிப்பதாக மத்திய அரசு சொல்லி இருக்கிறார்கள்.

மருத்துவர்கள் காலி பணியிடங்களே இல்லாத சூழலை இந்த அரசு உருவாக்கியுள்ளது என அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் கூறினார்

மேலும் படிக்க: மக்களே உஷார்.. நாளை இந்த 5 மாவட்டங்களில் மழை வெளுக்கப்போகுது.. வானிலை மையம் எச்சரிக்கை!

மேலும் படிக்க: தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர்களுக்கு மிகப்பெரிய குட் நியூஸ்! தீபாவளி போனஸ் அறிவிப்பு

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
New government hospitalVelloreTamil naduKatpadi

Trending News