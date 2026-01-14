புதிய ஓய்வூதிய திட்ட விதிமுறைகள் : தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு!

Tamil Nadu Government Pension : தமிழ்நாடு அரசு, உறுதியளிக்கப்பட்ட ஓய்வூதிய திட்டத்தின் அரசாணையை வெளியிட்டுள்ளது. அதில், இத்திட்டத்தின் அம்சங்களை விளக்கியுள்ள தமிழ்நாடு அரசு, அதன் நிபந்தனைகள், விதிமுறைகள் மற்றும் தகுதிகள் குறித்த அறிவிப்பு எப்போது வெளியிடப்படும் என அந்த அரசாணையில் தெரிவித்துள்ளது. தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் சங்கங்களான ஜாக்டோ ஜியோ, திமுக அளித்த தேர்தல் வாக்குறுதியின்படி பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என கோரிக்கை வைத்து போராட்டத்தை அறிவித்தன. இதனைத் தொடர்ந்து நிதியமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு உள்ளிட்டோர் அடங்கிய குழு, அரசு ஊழியர்கள் சங்கங்களுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தின.
இதனடிப்படையில், தமிழ்நாடு அரசு, உறுதியளிக்கப்பட்ட ஓய்வூதியத் திட்டத்தை (TAPS) அறிவித்தது. அதாவது பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தின் முக்கிய அம்சங்கள் இதில் இடம்பெறும் வகையில் இந்த திட்டம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இப்போது, இத்திட்டத்தை அம்சங்களை தமிழ்நாடு அரசு அரசாணை மூலம் தெரிவித்திருக்கிறது.
ஓய்வூதிய திட்டம் - தமிழ்நாடு அரசு அரசாணை
தமிழ்நாடு அரசின் அரசாணையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது ; தமிழ்நாடு அரசு தனது ஊழியர்களுக்காக பங்களிப்பு ஓய்வூதியத் திட்டத்தை (CPS) 01.04.2003 முதல் அறிமுகப்படுத்தியது. இந்தத் திட்டம் மாநில அரசு ஊழியர்களுக்கான வரையறுக்கப்பட்ட பங்களிப்பு அடிப்படையிலான ஓய்வூதிய முறையாக வடிவமைக்கப்பட்டது. 01.01.2004 அன்று, மத்திய அரசு தனது ஊழியர்களுக்காக மத்திய அளவில் தேசிய ஓய்வூதிய முறையை (NPS) அறிமுகப்படுத்தியது. அதைத் தொடர்ந்து, பல்வேறு ஊழியர் சங்கங்களிடமிருந்து பெறப்பட்ட பிரதிநிதித்துவங்களின் அடிப்படையில், தொழிற்சங்கத்தில் மாற்றம் இருந்தபோதிலும், தமிழ்நாடு அரசு தனது ஊழியர்களுக்கு CPS-ஐ தொடர்ந்து செயல்படுத்தியது.
மேலும், 2025 ஆம் ஆண்டில், அனைத்து மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கும் ஒருங்கிணைந்த ஓய்வூதியத் திட்டத்தை மத்திய அரசு அறிவித்தது. இந்தச் சூழலில், பழைய ஓய்வூதியத் திட்டம், பங்களிப்பு ஓய்வூதியத் திட்டம் மற்றும் ஒருங்கிணைந்த ஓய்வூதியத் திட்டம் ஆகிய மூன்று ஓய்வூதியத் திட்டங்களை விரிவாக ஆராய்ந்து, மாநிலத்தின் நிதி நிலைத்தன்மையைப் பராமரிக்கும் அதே வேளையில், ஊழியர்களின் ஓய்வூதியக் கோரிக்கைகளை நிவர்த்தி செய்வதற்கு மிகவும் பொருத்தமான மற்றும் சாத்தியமான ஓய்வூதிய அமைப்பு குறித்து மாநில அரசுக்கு பரிந்துரைகளை வழங்குவதற்காக, கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் ககன்தீப் சிங் பேடி, ஐ.ஏ.எஸ். தலைமையில் ஒரு குழுவை அரசாங்கம் அமைத்தது. இந்த குழு விரிவான பகுப்பாய்வு மற்றும் அனைத்து பங்குதாரர்களுடனும் கலந்துரையாடிய பிறகு, அந்தக் குழு தனது அறிக்கையை 30.12.2025 அன்று அரசுக்கு சமர்ப்பித்தது.
அரசு ஊழியர்களின் நலன் மற்றும் எதிர்பார்ப்புகள், மாநிலத்தின் ஒட்டுமொத்த நிதி நிலை மற்றும் நீண்ட காலத்திற்கு சேவை செய்யும்
ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு சம்பளம் மற்றும் ஓய்வூதியம் தடையின்றி வழங்கப்படுவதை உறுதி செய்வதற்கான அரசின் பொறுப்பு ஆகியவற்றைக் கருத்தில் கொண்டு, குழுவின் பரிந்துரைகளை அரசு கவனமாக ஆய்வு செய்துள்ளது.
கவனமாக உறுதியளிக்கப்பட்ட மற்றும் பரிசோதித்த பிறகு, அரசு ஊழியர்களுக்கு நிலையான ஓய்வூதிய சலுகைகள் இறுதி செய்யப்பட்டன. அதனடிப்படையில், தமிழ்நாடு உறுதியளிக்கப்பட்ட ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் (TAPS) பரந்த அம்சங்கள் பின்வருமாறு:
1. TAPS திட்டத்தின் கீழ் வரும் அனைத்து தகுதியுள்ள அரசு ஊழியர்களுக்கும், கடைசியாகப் பெற்ற மாதச் சம்பளத்தில் 50 சதவீதத்திற்கு (அடிப்படை ஊதியம் + அகவிலைப்படி) சமமான உறுதி செய்யப்பட்ட மாதாந்திர ஓய்வூதியம் வழங்கப்படும். இதற்காக, அரசு ஊழியர்கள் தங்கள் மாதச் சம்பளத்தில் 10 சதவீதத்தை பங்களிக்க வேண்டும், மேலும் உறுதி செய்யப்பட்ட ஓய்வூதியத்தை வழங்குவதற்கான கூடுதல் நிதித் தேவை முழுவதையும் தமிழ்நாடு அரசு ஏற்கும்.
2. ஓய்வூதியதாரர் இறந்தால், ஓய்வூதியதாரர் கடைசியாகப் பெற்ற ஓய்வூதியத்தில் 60 சதவீதத்திற்கு சமமான மாதாந்திர குடும்ப ஓய்வூதியம் தகுதியுள்ள குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு வழங்கப்படும்.
(i) இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் உறுதியளிக்கப்பட்ட ஓய்வூதியம் பெறும் ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் குடும்ப ஓய்வூதியதாரர்கள், அரசு ஊழியர்களுக்கு இணையாக அகவிலைப்படி உயர்வுகளுக்குத் தகுதியுடையவர்கள்.
(iv) பணியில் இருக்கும்போது ஓய்வு பெற்றாலோ அல்லது இறந்தாலோ, தகுதிவாய்ந்த சேவையின் நீளத்திற்கு ஏற்ப, அதிகபட்ச உச்சவரம்பு ரூபாய் இருபத்தைந்து லட்சத்திற்கு உட்பட்டு, பணிக்கொடை வழங்கப்படும்.
(v) CPS இன் கீழ் பணியில் சேர்ந்து, TAPS செயல்படுத்தப்படுவதற்கு முந்தைய இடைப்பட்ட காலத்தில் ஓய்வு பெற்ற அரசு ஊழியர்களுக்கு, அவர்கள் சேவை செய்த காலத்திற்கு ஏற்ப சிறப்பு கருணை ஓய்வூதியம் வழங்கப்படும்.
(vi) 01.01.2026 முதல் பணியில் சேரும் அனைத்து தகுதியுள்ள அரசுஊழியர்களுக்கும் TAPS கட்டாயமாகும். CPS ஆல் நிர்வகிக்கப்படும் மற்றும்
01.01.2026 அன்று அல்லது அதற்குப் பிறகு ஓய்வு பெறும் அனைத்து தகுதியுள்ள அரசு ஊழியர்களும் TAPS இன் கீழ் வருவார்கள், இது அறிவிக்கப்படும் விதிகளுக்கு உட்பட்டது.
(vii) 01.01.2026 க்கு முன்பு பணியில் இருந்த மற்றும் CPS இன் கீழ் உள்ளடக்கப்பட்ட அனைத்து அரசு ஊழியர்களும் ஓய்வுபெறும் போது, அறிவிக்கப்படும் விதிகளின்படி, TAPS இன் கீழ் சலுகைகள் அல்லது CPS இன் கீழ் அவர்கள் பெற்றதற்கு சமமான சலுகைகளில் ஒன்றைத் தேர்வுசெய்ய ஒரு விருப்பம் வழங்கப்படும்.
(viii) TAPS இன் கீழ் உள்ள அனைத்து அரசு ஊழியர்களும், ஆரம்பத்தில் CPS இன் கீழ் பணியில் சேர்ந்தவர்கள், பின்னர் TAPS இன் கீழ் உள்ளடக்கப்பட்டு, ஓய்வு பெறும்போது TAPS சலுகைகளைத் தேர்வுசெய்தவர்கள் உட்பட, பரிந்துரைக்கப்பட்ட குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியத்திற்கு உரிமை உண்டு.
(ix) TAPS திட்டத்தின் கீழ் உள்ள அனைத்து அரசு ஊழியர்களும், ஆரம்பத்தில் CPS திட்டத்தின் கீழ் பணியில் சேர்ந்தவர்கள், பின்னர் TAPS திட்டத்தின் கீழ் உள்ளவர்கள் மற்றும் ஓய்வு பெறும்போது TAPS சலுகைகளைத் தேர்வுசெய்தவர்கள் உட்பட, பரிந்துரைக்கப்பட்ட நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டு, அவர்களின் ஓய்வூதியத்தின் ஒரு பகுதியை மாற்றிக்கொள்ள அனுமதிக்கப்படுவார்கள்.
6. TAPS-க்கான விரிவான விதிகள், தகுதி நிபந்தனைகள், செயல்பாட்டு வழிகாட்டுதல்கள் மற்றும் செயல்படுத்தல் நடைமுறைகள் ஆகியவை அரசாங்கத்தால் தனித்தனியாக அறிவிக்கப்படும்.
7. தமிழ்நாடு உறுதியளிக்கப்பட்ட ஓய்வூதியத் திட்டம் 01.01.2026 முதல் நடைமுறைக்கு வரும், மேலும் மேற்கண்ட விதிகள் அறிவிக்கப்பட்டு தேவையான சட்டரீதியான மற்றும் கணக்கியல் தேவைகள் பூர்த்தி செய்யப்பட்ட பிறகு செயல்படும்.
என தமிழ்நாடு அரசின் அரசாணையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
