  புதிய ரேஷன் கார்டுக்கு விண்ணப்பிப்பவர்கள் இந்த தவறை செய்யக்கூடாது

புதிய ரேஷன் கார்டுக்கு விண்ணப்பிப்பவர்கள் இந்த தவறை செய்யக்கூடாது

New Ration Card : புதிய ரேஷன் கார்டுக்கு விண்ணப்பிப்பவர்கள் செய்யக்கூடாத தவறுகள். முழு விவரம்  

Written by - S.Karthikeyan | Last Updated : Oct 26, 2025, 08:56 AM IST
புதிய ரேஷன் கார்டுக்கு விண்ணப்பிப்பவர்கள் இந்த தவறை செய்யக்கூடாது

New Ration Card : புதிய ரேஷன் கார்டுக்கு விண்ணப்பிக்கும்போது என்னென்ன தவறுகள் செய்யக்கூடாது? என்பதை தெரிந்து கொள்வது அவசியம். ஏனென்றால், புதிய ரேஷன் கார்டுக்கு விண்ணப்பிப்பது எப்படி? என புதிதாக விண்ணப்பிக்கும் ஒவ்வொருவரும் அதன் வழிமுறைகளை தேடி தெரிந்து கொண்டாலும், விண்ணப்பிக்கும்போது செய்யும் சிறிய தவறுகள் கூட அவர்களின் விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்படுவதற்கு முழு காரணமாக அமைந்துவிடுகிறது. தமிழ்நாட்டைப் பொறுத்தவரை ரேஷன் கார்டுக்கு விண்ணப்பிப்பது மிகவும் எளிமையான செயல்முறை. ஆப்லைன், ஆன்லைன், இ-சேவை மையம் என பல வழிகளிலும் விண்ணப்பித்துவிட முடியும்.

புதிய ரேஷன் கார்டுக்கு விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

லேப்டாப், செல்போன் இருந்துவிட்டால், புதிய ரேஷன் கார்டுக்கு இருக்கும் இடத்தில் இருந்தே விண்ணப்பித்து விடலாம். ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கிறீர்கள் என்றால், அதற்கு முதலில் புதிய ரேஷன் கார்டு விண்ணப்பிப்பவர்களின் புகைப்படம், ஆதார் கார்டு, மின் கட்டண ரசீது, மொபைல் எண், குடும்ப உறுப்பினர்களின் ஆதார் எண் உள்ளிட்ட விவரங்கள் ஸ்கேன் காபியாக இருக்க வேண்டும். ஏற்கனவே, உங்கள் பெயர் ரேஷன் கார்டில் இருந்து நீக்கியிருந்தால், உங்கள் பெயர் நீக்கப்பட்டதற்கான ஆவணத்தையும் சேர்க்க வேண்டும். புதிதாக திருமணம் செய்தவர்கள் திருமணச் சான்று இணைக்க வேண்டும். இந்த ஆவணங்கள் எல்லாம் இருந்தால் வீட்டில் இருந்தபடியே ஆன்லைனில் விண்ணப்பித்துவிடலாம். தெரியாதவர்கள் அருகில் உள்ள இ-சேவை மையங்களுக்கு சென்றால், அங்கே விண்ணப்ப கட்டணம் செலுத்தி விண்ணப்பிக்கலாம்.

புதிய ரேஷன் கார்டு : செய்யக்கூடாத தவறுகள்

பெரும்பாலும் புதிய ரேஷன் கார்டுக்கு விண்ணப்பிப்பவர்கள் புதிதாக திருமணம் ஆனவர்கள் தான். அவர்கள் செய்யக்கூடிய மிக முக்கியமான தவறு என்னவென்றால், ஏற்கனவே ரேஷன் கார்டில் உள்ள பெயரை நீக்குவதில்லை. கணவன், மனைவி இருவரின் பெயர்களும் ரேஷன் கார்டில் இருந்து நீக்க வேண்டும். இதற்கும் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க முடியும். நீக்கப்பட்டதற்காக கொடுக்கப்படும் ஒப்புகைச்சீட்டை பத்திரமாக வைத்துக் கொள்ளுங்கள். அடுத்ததாக செய்யும் தவறு என்னவென்றால் வீட்டு முகவரி.

இந்த தவறு தான் பெரும்பாலானோரின் ரேஷன் கார்டு நிராகரிக்கப்படுவதற்கான முக்கிய காரணமாக இருக்கிறது. பெற்றோர் ரேஷன் கார்டில் இருக்கும் முகவரியிலேயே விண்ணப்பிக்கின்றனர். இதை அதிகாரிகள் கள ஆய்வில் கண்டுபிடித்து நிராகரிக்கிறார்கள். மேலும், பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பெற்றோர் ஒரு வாடகை வீட்டில் இருந்து அந்த வீட்டு முகவரியில் பெற்ற ரேஷன் கார்டையே இன்னும் வைத்திருக்கிறார்கள். அதனால், பிள்ளைகள் புதிதாக கட்டிய வீட்டு முகவரியை வைத்து ரேஷன் கார்டு விண்ணப்பிக்கும்போது, விசாரணையில் பெற்றோர் பழைய வீட்டு முகவரியில் ரேஷன் கார்டு வைத்திருப்பதை உறுதி செய்யப்படும்போது, சிக்கல் எழுகிறது. ஒரு சிலருக்கு இப்பிரச்சனை இருந்தாலும், புதிய ரேஷன் கார்டு கிடைத்துவிடுகிறது. சிலருக்கு கிடைப்பதில்லை. 

எனவே, புதிதாக ரேஷன் கார்டு விண்ணப்பிப்பவர்கள் முகவரி சார்ந்து எழக்கூடிய பிரச்சனை வராமல் பார்த்துக் கொண்டாலே உங்களின் ரேஷன் கார்டு விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்பட வாய்ப்புகள் குறைவு. புதிய ரேஷன் கார்டுக்கு விண்ணப்பித்து, பல மாதங்கள் கழித்து மேற்கொள்ளப்படும் கள ஆய்வில் முகவரி சார்ந்து உங்கள் விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்பட்டால், மீண்டும் சில மாதங்கள் வரை புதிய ரேஷன் கார்டு பெற காத்திருக்க வேண்டும். இவற்றை கவனத்தில் கொண்டு புதிய ரேஷன் கார்டுக்கு விண்ணப்பித்தால், உங்களின் கோரிக்கை விசாரணையில் பரிசீலிக்கப்பட்டு, ஒப்புதலும் சீக்கிரம் கிடைக்கும்.  

New Ration Card Ration Card Ration Card Errors TNPDS Tamilnadu Government

