  • புதிய ரேஷன் கார்டு : பொங்கல் பரிசு கிடைக்கும், மகளிர் உரிமைத் தொகை இல்லை - முக்கிய தகவல்

புதிய ரேஷன் கார்டு : பொங்கல் பரிசு கிடைக்கும், மகளிர் உரிமைத் தொகை இல்லை - முக்கிய தகவல்

new ration card : புதிய ரேஷன் கார்டுக்கு பொங்கல் பரிசு கிடைக்கும், கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை கிடைக்காது. ஏன் என்பதை இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.  

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Dec 5, 2025, 07:08 PM IST
  • புதிய ரேஷன் கார்டு முக்கிய அப்டேட்
  • மகளிர் உரிமைத்தொகை கிடைக்காது
  • பொங்கல் பரிசு கட்டாயம் கிடைக்கும்

புதிய ரேஷன் கார்டு : பொங்கல் பரிசு கிடைக்கும், மகளிர் உரிமைத் தொகை இல்லை - முக்கிய தகவல்

new ration card : தமிழ்நாட்டில் புதிதாக ரேஷன் கார்டு வாங்கியவர்களுக்கு பொங்கல் பரிசு கிடைக்கும் இன்னும் ஒரு மாதத்தில் கிடைக்கப்போகிறது. இதற்கு பிரத்யேகமாக விண்ணப்பிக்கவெல்லாம் தேவையில்லை. ரேஷன் கார்டு இருந்தாலே போதும். ஆனால், கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்துக்கு அப்படி இல்லை. இந்த திட்டத்துக்கும் ரேஷன் கார்டு அவசியம் இருக்க வேண்டும் என்றாலும், மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் கிடைக்க இத்திட்டத்துக்கு முறையாக விண்ணப்பிக்க வேண்டும். விண்ணப்பித்து உங்களுடைய விண்ணப்பம் ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டால் மட்டுமே கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகையாக மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் கிடைக்கும். அதேநேரத்தில் இப்போது நினைத்தாலும் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிக்க முடியாது. அது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.

பொங்கல் பரிசு

தமிழ்நாட்டில் ஆண்டுதோறும் ரேஷன் கார்டு வைத்திருப்பவர்களுக்கு அரசு பொங்கல் பரிசு கொடுக்கிறது. வழக்கமாக கொடுக்கப்படும் ரேஷன் பொருட்களுடன் சேர்த்து பச்சரிசி, வெல்லம், கரும்பு உள்ளிட்ட பொங்கல் வைக்க தேவையான பொருட்கள் கூடுதலாக வழங்கப்படும். கூடுதலாக சில ஆண்டுகள் பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பில் ஆயிரம் ரூபாய் ரொக்கப் பணம் கொடுக்கப்பட்டது. ஆனால் கடந்த ஆண்டு இந்த ரொக்கப் பணம் கொடுக்கவில்லை. கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை கொடுப்பதால், இந்த ரொக்கப்பணம் கொடுக்கப்படவில்லை. 

ஆனால், இந்த கொடுக்க அரசு பரிசீலனை செய்து வருவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இது ஒருபுறம் இருக்க, பொங்கல் பரிசு பெறுவதற்கு ரேஷன் கார்டு அவசியம். ரேஷன் கார்டு இருந்தாலே பொங்கல் பரிசு பெற்றுக் கொள்ளலாம். இதற்காக பிர்தயேகமாக விண்ணப்பிக்கவெல்லாம் தேவையில்லை, அதனால் இப்போது புதிய ரேஷன் கார்டு வாங்குபவர்களுக்கு கூட பொங்கல் பரிசு கிடைத்துவிடும். ஒருவேளை ரொக்கப்பணம் கொடுக்கபட்டால் அதுவும் கிடைக்கும்.

கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை

ஆனால், கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்துக்கு அப்படி இல்லை. ரேஷன் கார்டு வைத்திருப்பவர்கள் இத்திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிக்க தகுதியுடையவர்கள் என்றாலும், இந்த திட்டத்தில் சேருவதற்காக தனியாக விண்ணப்பிக்க வேண்டும். அதனால், இப்போது புதிதாக ரேஷன் பெற்றவர்கள் இத்திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிக்க முடியாது. அரசு எப்போது விண்ணப்பிக்க சொல்லி காலவகாசம் கொடுக்கிறதோ அப்போது மட்டுமே விண்ணப்பிக்க முடியும். அந்தவகையில் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்துக்கு புதிதாக விண்ணப்பிக்க அரசு கொடுத்த காலக்கெடு முடிவடைந்துவிட்டது. இதனால், இப்போது புதிதாக ரேஷன் கார்டு பெற்றவர்கள் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிக்க முடியாது. 

ரேஷன் கார்டு இருந்தாலே கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை பெற முடியுமா?

ரேஷன் கார்டு இருந்தாலே கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை பெற முடியுமா? என்றால் கட்டாயம் இல்லை. கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்துக்கு என கூடுதலாக சில விதிமுறைகள் இருக்கின்றன. அந்த விதிமுறைகளையும் பூர்த்தி செய்ய வேண்டும். ஆண்டு வருமானம் 2.5 லட்சத்துக்குள் இருக்க வேண்டும், வீட்டில் யாரும் அரசு ஊழியர்களாக இருக்கக்கூடாது, மக்கள் பிரதிநிதிகளாகவும் இருக்கக்கூடாது. 2.5 லட்சத்துக்கும் குறைவாக ஓய்வூதியம் பெறும் முன்னாள் அரசு ஊழியர்களின் குடும்பத்தில் பெண்கள் இருப்பின் அவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம். 

அதிக ஓய்வூதியம் பெறும் முன்னாள் அரசு ஊழியர்களின் குடும்பத்தினர் விண்ணப்பிக்க முடியாது. இதுபோன்ற சில சிறப்பு விதிமுறைகள் இருக்கின்றன. இவற்றை எல்லாம் பூர்த்தி செய்தால் மட்டுமே, ரேஷன் கார்டு வைத்திருந்தாலும் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்தில் மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் கிடைகும்.

மேலும் படிக்க | கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை முக்கிய அப்டேட்! தகுதி இருந்தாலும் ரூ.1000 கிடைக்காது!

மேலும் படிக்க | குஷியில் மாணவர்கள்! அரையாண்டு விடுமுறையில் மாற்றம்? இத்தனை நாட்கள் லீவ்!

மேலும் படிக்க | பொங்கல் பரிசு இலவச வேட்டி சேலை - தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்ட முக்கிய அறிவிப்பு

 

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

New Ration CardPongal GiftKalaignar Magalir Urimai ThogaiRation Card latest UpdateTamilnadu Government

