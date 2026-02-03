15 நாட்களில் புதிய ரேஷன் கார்டு! அமைச்சர் சக்கரபாணி கொடுத்த லேட்டஸ்ட் அப்டேட்

New Ration Card : அமைச்சர் சக்கரபாணி திண்டுக்கல் மாவட்டம், ஒட்டன்சத்திரம் சட்டமன்ற தொகுதிக்குட்பட்ட கள்ளிமந்தையத்தில் நடைபெற்ற அரசு நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொண்டார். அப்போது, 798 பயனாளிகளுக்கு இலவச வீட்டுமனை பட்டாக்களை வழங்கிய அவர், புதிய ரேஷன் கார்டு கேட்டு விண்ணப்பித்தால், 15 நாட்களில் புதிய குடும்ப அட்டை கொடுக்கப்படும் என தெரிவித்தார். அமைச்சர் சக்கரபாணியின் இந்த அறிவிப்பு புதிய ரேஷன் கார்டு கேட்டு காத்திருப்பவர்களுக்கு மகிழ்ச்சியாக அமைந்துள்ளது.
அமைச்சர் சக்கரபாணி பேச்சு
தொடர்ந்து பொதுமக்கள் மத்தியில் உரையாற்றிய அமைச்சர் சக்கராபணி, அரசின் நலத்திட்டங்களை பட்டியலிட்டார்.அரசு மற்றும் அரசு உதவிபெறும் பள்ளிகளில் பயிலும் மாணவ, மாணவிகளுக்கு காலை உணவுத் திட்டம், அரசு பள்ளிகள் மற்றும் அரசு உதவிபெறும் பள்ளிகளில் (தமிழ் வழிக்கல்வி) படித்து உயர்கல்வி பயிலும் மாணவ, மாணவிகளுக்கு ‘புதுமைப்பெண்’ திட்டம் மற்றும் ”தமிழ்ப்புதல்வன்” திட்டம், குடும்பத் தலைவிகளுக்கு மாதம் ரூ.1000 வழங்கும் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் திட்டம் ஆகியவற்றை தமிழ்நாடு அரசு சிறப்பாக செயல்படுத்துவதாக கூறினார்.
அன்புகரங்கள் திட்டம் அப்டேட்
மேலும், வயது முதிர்ந்தோர் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளி குடும்ப அட்டைதாரர்களின் இல்லத்திற்கே சென்று அரிசி, சர்க்கரை உள்ளிட்ட ரேசன் பொருட்களை விநியோகம் செய்யும் முதலமைச்சரின் தாயுமானவர் திட்டம், ஒரு குடும்பத்தில் பெற்றோரை இழந்த எத்தனை குழந்தைகள் இருந்தாலும் அவர்களுக்கு 18 வயது வரையிலான பள்ளிப் படிப்பு முடியும் வரை இடைநிற்றல் இன்றி கல்வியை தொடர மாதம் ரூ.2,000 உதவித்தொகை வழங்கிடும் “அன்புக்கரங்கள்” திட்டம் உள்ளிட்ட பல்வேறு சிறப்பு திட்டங்களையும் அரசு செயல்படுத்துவதாக அமைச்சர் சக்கராபணி கூறினார்.
புதிய ரேஷன் கார்டு அப்டேட்
தமிழ்நாட்டில் கடந்த 57 மாதங்களில் 3,256 நியாயவிலைக் கடைகள் பிரிக்கப்பட்டு புதியதாக முழுநேரம் மற்றும் பகுதிநேர நியாயவிலைக் கடைகள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன என கூறிய அமைச்சர் சக்கரபாணி, திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் 348 புதியதாக முழுநேரம் மற்றும் பகுதிநேர நியாயவிலைக் கடைகள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன என்றார். அதிலும், ஒட்டன்சத்திரம் பகுதியில் 117 நியாயவிலைக்கடைகள் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. தமிழ்நாட்டில் குடும்ப அட்டை கோரி பெறப்படும் விண்ணப்பங்களில் தகுதியான நபர்களுக்கு 15 நாட்களில் குடும்ப அட்டை வழங்கப்படுகிறது. அந்த வகையில் தமிழ்நாட்டில் இதுவரை 21.00 இலட்சம் புதிய குடும்ப அட்டைகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் இதுவரை 72078 குடும்ப அட்டைகள் வழங்கப்பட்டுள்ளது என்றும் அமைச்சர் சக்கரபாணி தெரிவித்தார்.
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை
பெண்களின் முன்னேற்றத்திற்காகவும், அவர்களின் வாழ்வினை வளப்படுத்திடும் பொருட்டும், கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் திட்டம் காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் 15.09.2023 முதலமைச்சர் தொடங்கி வைத்தார். இத்திட்டத்தில் குடும்பத் தலைவிகளுக்கு மாதம் ரூ.1000 வழங்கப்படுகிறது. முதல்கட்டத்தில் சுமார் 1.16 கோடி மகளிர் இத்திட்டத்தில் பயனாளியாக இருந்த நிலையில், தற்போது, இரண்டாம் கட்டமாக உங்களுடன் ஸ்டாலின் முகாம் 10 ஆயிரம் முகாம் நடத்தப்பட்டது. இதில் திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் 92 ஆயிரம் மனுக்கள் பெறப்பட்டது. இதில் 63 ஆயிரம் மகளிருக்கு கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை வழங்கப்படுள்ளது. ஒட்டன்சத்திரம் தொகுதியில் ஏற்கனவே 50 ஆயிரம் மகளிருக்கு மகளிர் உரிமைத்தொகை வழங்கப்பட்டு வருகிறது. மேலும், தற்போது 10 ஆயிரம் மகளிருக்கு மகளிர் உரிமைத்தொகை வழங்கப்பட்டுள்ளது என்றும் அமைச்சர் சக்கபாணி பொதுமக்களிடம் அரசின் திட்டங்களை எடுத்துக் கூறினார்.
