புதிய ரேஷன் கார்டு : ஒரே நாளில் தீர்வு கிடைக்க தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்ட 2 குட்நியூஸ்

New Ration Card: தமிழ்நாட்டில் வசிப்பவர்கள் புதிய ரேஷன் கார்டு எளிதாக ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கலாம். வீட்டில் இருந்தபடியே விண்ணப்பித்து, உங்களின் விண்ணப்பம் எந்த நிலையில் இருக்கிறது என்பதை ஆன்லைனிலேயே தெரிந்து கொள்ளலாம் என்றாலும், ஆப்லைனில் ரேஷன் கார்டுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம் என தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்துள்ளது. காஞ்சிபுரத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் 24 ஆம் தேதியும், ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் 13 ஆம் தேதி அரக்கோணத்தில் நடைபெறும் முகாமிலும் புதிய ரேஷன் கார்டு கேட்டு விண்ணப்பிக்கலாம்.
காஞ்சிபுரம் முக்கிய அறிவிப்பு
காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் எதிர்வரும் 10.01.2026 காலை 10.00 மணிக்கு, காஞ்சிபுரம் வட்டத்தில் குண்டுகுளம், உத்திரமேரூர் வட்டத்தில் கடல்மங்கலம், வாலாஜாபாத் வட்டத்தில் ஆற்ப்பாக்கம், திருப்பெரும்புதூர் வட்டத்தில் சந்தவேலூர், குன்றத்தூர் வட்டத்தில் வழுதலம்பேடு ஆகிய கிராமங்களில் பொது விநியோகத்திட்ட குறைதீர் முகாம்கள் நடைபெறுவதாக இருந்தது. நிர்வாக காரணங்களால் 10.01.2026 அன்று நடைபெற வேண்டிய குறைதீர் முகாம் ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது. இப்போது 24.01.2026 அன்று மேற்படி கிராமங்களில் நடைபெற உள்ளன.இதில் புதிய ரேஷன் கார்டு கேட்டும், ரேஷன் கார்டு பெயர் மாற்றம், பெயர் நீக்கம், தாயுமானவர் திட்டத்தின் கீழ் ரேஷன் பொருட்கள் வீடுதேடி வரவும் மனுகொடுக்கலாம்.
இராணிப்பேட்டை
இராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் வருகின்ற 13.01.2026 ஆகிய நாட்களில் காலை 10 மணி முதல் 1 மணி வரை புதிரைவண்ணார் (SC) இனத்தைச் சேர்ந்த பொது மக்களுக்கு சிறப்பு நலத்திட்ட முகாம்கள் நடைபெற உள்ளது. இதில், அந்த சமூகத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் கலந்து கொண்டு சாதி சான்றிதழ், ஆதார் அட்டை, வாக்காளர் அடையாள அட்டை, புதிய ரேஷன் கார்டு அட்டை, சமூக பாதுகாப்புத் திட்டங்களான முதியோர் ஓய்வூதியம், மாற்றுத்திறனாளி ஓய்வூதியம் ஆகியவற்றுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம். இதுதவிர, மகளிர் சுய உதவிக் குழு அமைப்பு(SHG), PMAY மற்றும் கலைஞரின் கனவு இல்லத் திட்டம் ஆகிய திட்டங்களுக்கும் விண்ணப்பிக்கலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ரேஷன் கார்டு 2026 : தமிழ்நாட்டில் புதிய ரேஷன் கார்டுக்கு விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
புத்தாண்டு பிறந்து விட்டநிலையில், புதிய ரேஷன் கார்டு (Ration Card) தொடர்பான அப்டேட்டுகளை தமிழ்நாட்டு மக்கள் எதிர்நோக்கி காத்திருக்கிறார்கள். ஏற்கனவே, ஒரு லட்சத்துக்கும் மேற்பட்டோர் புதிய ரேஷன் கார்டுக்குவிண்ணப்பித்து காத்திருக்கின்றனர்.
அவர்களின் விண்ணப்பங்கள் எல்லாம் பரிசீலனையில் இருப்பதாக தமிழ்நாடு அரசு தெரிவித்துள்ளது. அண்மையில் அமைச்சர் சக்கரபாணி அளித்த பேட்டியில் 50 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட புதிய ரேஷன் கார்டுகள் விண்ணப்பித்தவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், மற்ற விண்ணப்பங்கள் பரிசீலனையில் இருப்பதாகவும் கூறினார்.
இருப்பினும், நிலுவையில் இருக்கும் புதிய ரேஷன் கார்டு விண்ணப்பங்களை விரைந்து ஒப்புதல் கொடுக்க வேண்டும் என விண்ணப்பித்தவர்கள் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கின்றனர்.
இந்த சூழலில், புதிய ரேஷன் கார்டுக்கு எப்படியெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம்? என்பதை தெரிந்து கொள்ளுங்கள். எழுத படிக்க தெரியாதவர்கள் அருகில் உள்ள இ-சேவை மையங்களுக்கு சென்றால் விண்ணப்பித்து விடலாம். இதுதவிர, பொதுவிநியோக குறைதீர்ப்பு முகாம்கள், மாவட்ட ஆட்சியர் தலைமையில் நடக்கும் குறைதீர்ப்பு முகாம்களில் மனு கொடுக்கலாம்.
மேலே சொல்லப்பட்டுள்ள வழிமுறைகள் ஆப்லைன் மூலம் விண்ணப்பிக்கும் வழிமுறைகள். ஆன்லைன் வழியாகவும் விண்ணப்பிக்கலாம். செல்போன் அல்லது லேப்டாப் இருந்தால் வீட்டில் இருந்தபடியே சில நிமிடங்களில் விண்ணப்பித்துவிடலாம்.
https://www.tnpds.gov.in/ என்ற வெப்சைட்டுக்கு செல்ல வேண்டும். அதில், வலதுபுறத்தில் புதிய மின்னணு அட்டைக்கு விண்ணப்பிக்க என்ற ஆப்சனை கிளிக் செய்யவும்.
அதில், குடும்ப தலைவர் பெயர், கணவர், தந்தை, தாய் உள்ளிட்ட மற்ற குடும்ப உறுப்பினர்களின் பெயர்களை பதிவு செய்யவும். குடும்ப தலைவர் புகைப்படத்தை அப்லோடு செய்யவும்.
முகவரி, தொலைபேசியை சரியாக கொடுக்கவும். பின்னர் ரேஷன் கார்டு வகையை தேர்வு செய்யுங்கள். அரிசி கார்டு, சர்க்கரை கார்டு அல்லது எந்த கார்டு விருப்பமோ, அதனை தேர்வு செய்யவும்.
குடியிருப்பு சான்றுக்கான ஆவணத்தை ஒன்றை அப்லோடு செய்ய வேண்டும். கடைசியாக, எரிவாயு இணைப்பு உள்ளிட்ட விவரங்களை பூர்த்தி செய்து சமர்பிக்கவும்.
புதிய ரேஷன் கார்டுக்கு விண்ணப்பித்ததற்கான, விண்ணப்ப எண்ணுடன் கூடிய ஒப்புகைச்சீட்டு கொடுக்கப்படும். அதனை பதிவிறக்கிக் கொள்ளுங்கள். அந்த எண்ணை வைத்து புதிய ரேஷன் கார்டின் விண்ணப்ப நிலையை தெரிந்து கொள்ளலாம்.
