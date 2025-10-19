ரேஷன் கார்டில் பெயர் சேர்க்க/நீக்க புதிய கட்டுப்பாடு! தமிழக அரசு அறிவிப்பு?

தமிழ்நாட்டில் பொது விநியோக திட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்படும் ரேஷன் பொருட்கள், இனி ஆண்டுக்கு இரண்டு முறை மட்டுமே விநியோகிக்கப்படும் என ஒரு புதிய திட்டத்தை அரசு அறிமுகப்படுத்த உள்ளதாக சில இணையதளங்களிலும், சமூக வலைதளங்களிலும் செய்திகள் பரவி வருகின்றன. மேலும் ரேஷன் கார்டில் பெயர்கள் சேர்த்தல் மற்றும் நீக்கல் தொடர்பாகவும் புதிய கட்டுப்பாடுகள் வரவுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இந்த தகவல், லட்சக்கணக்கான ரேஷன் அட்டைதாரர்கள் மத்தியில் பெரும் குழப்பத்தையும், கவலையையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஆனால், தமிழ்நாடு அரசு தரப்பில் இருந்து இதுகுறித்து எந்தவிதமான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பும் இதுவரை வெளியிடப்படவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
தற்போதைய பொது விநியோக திட்டம்
தமிழ்நாடு அரசின் பொது விநியோகத் திட்டம் நாட்டின் சிறந்த திட்டங்களில் ஒன்றாக செயல்பட்டு வருகிறது. இத்திட்டத்தின் கீழ் முன்னுரிமை குடும்ப அட்டை, அந்த்யோதயா அன்ன யோஜனா மற்றும் முன்னுரிமையற்ற குடும்ப அட்டை என பல வகையான ரேஷன் கார்டுகள் புழக்கத்தில் உள்ளன. இந்த அட்டைகள் மூலம் அரிசி, கோதுமை, சர்க்கரை, பருப்பு, பாமாயில் போன்ற அத்தியாவசிய பொருட்கள் ஒவ்வொரு மாதமும் நியாய விலை கடைகள் மூலம் மலிவு விலையில் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன.
குறிப்பாக, அந்த்யோதயா அன்ன யோஜனா அட்டைதாரர்களுக்கு மாதம் 35 கிலோ அரிசி உட்பட அனைத்து பொருட்களும் வழங்கப்படுகின்றன. மற்ற முன்னுரிமை அட்டைதாரர்களுக்கும் நிர்ணயிக்கப்பட்ட அளவில் மாதாந்திர அடிப்படையில் பொருட்கள் விநியோகிக்கப்படுகின்றன. இந்த நடைமுறையில் மாற்றம் கொண்டு வந்து, ஆண்டுக்கு இருமுறை மட்டுமே பொருட்களை வழங்கும் திட்டம் எதுவும் தற்போது அமலில் இல்லை.
ஸ்மார்ட் கார்டு மற்றும் டிஜிட்டல் சேவைகள்
தமிழ்நாட்டில் பொது விநியோக திட்டம் முழுமையாக கணினி மயமாக்கப்பட்டுள்ளது. பழைய காகித அட்டைகளுக்குப் பதிலாக, 'ஸ்மார்ட் கார்டுகள்' பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. இதன் மூலம், ரேஷன் கடைகளில் நடைபெறும் பரிவர்த்தனைகள் அனைத்தும் வெளிப்படைத்தன்மையுடன் கண்காணிக்கப்படுகின்றன. அட்டைதாரர்கள் தங்களுக்குரிய பொருட்களை வாங்கியவுடன், அவர்களது பதிவு செய்யப்பட்ட அலைபேசி எண்ணுக்கு குறுஞ்செய்தி அனுப்பப்படுகிறது.
மேலும், TNPDS என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் மற்றும் செயலி மூலம், அட்டைதாரர்கள் தங்களது கார்டில் உள்ள குடும்ப உறுப்பினர்களின் விவரங்கள், பரிவர்த்தனை வரலாறு மற்றும் நியாய விலை கடைகளில் உள்ள பொருட்களின் இருப்பு ஆகியவற்றை எளிதாக தெரிந்து கொள்ள முடியும். ஆன்லைன் மூலமாகவே புதிய அட்டைக்கு விண்ணப்பிப்பது, முகவரி மாற்றுவது, உறுப்பினர் பெயரை சேர்ப்பது அல்லது நீக்குவது போன்ற சேவைகளையும் பெற முடியும்.
வதந்திகளை நம்ப வேண்டாம்
பொது விநியோகத் திட்டம் தொடர்பான இதுபோன்ற உறுதிப்படுத்தப்படாத தகவல்கள் சமூக வலைதளங்களில் அவ்வப்போது பரப்பப்படுவது வழக்கம். எனவே, ரேஷன் அட்டைதாரர்கள் இத்தகைய வதந்திகளை நம்ப வேண்டாம் என்று அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். பொது விநியோக திட்டத்தில் ஏதேனும் மாற்றங்கள் செய்வதாக இருந்தால், அதனை தமிழ்நாடு உணவுப் பொருள் வழங்கல் மற்றும் நுகர்வோர் பாதுகாப்புத் துறை அதிகாரப்பூர்வமாக செய்திக் குறிப்புகள் மற்றும் ஊடகங்கள் வாயிலாக அறிவிக்கும்.
எனவே, அரசு தரப்பில் இருந்து அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வரும் வரை, தற்போதுள்ள மாதாந்திர விநியோக முறையே தொடரும். இது போன்ற வதந்திகள் குறித்து சந்தேகம் எழுந்தால், உங்கள் பகுதிக்குட்பட்ட நியாய விலைக் கடை ஊழியர்களிடமோ அல்லது சம்பந்தப்பட்ட வட்ட வழங்கல் அலுவலகத்திலோ தெளிவுபடுத்தி கொள்வது சிறந்தது.
