பிளஸ் 2 மாணவர்களுக்கு புதிய கட்டுப்பாடு: பள்ளிக்கல்வித்துறை அறிவிப்பு!

தமிழகத்தில் பிளஸ் 2 பொதுத்தேர்வு எழுதவிருக்கும் மாணவர்களுக்கு பள்ளிக்கல்வித்துறை ஒரு புதிய மற்றும் கடுமையான கட்டுப்பாட்டை விதித்துள்ளது. அதன்படி, 75 சதவீதத்திற்கும் குறைவாக வருகைப்பதிவு உள்ள மாணவர்கள், பொதுத்தேர்வு எழுத அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள் என்று திட்டவட்டமாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மாணவர்களின் கல்வி ஒழுக்கத்தை மேம்படுத்தவும், தேர்வு எழுதுவோரின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்கவும் இந்த அதிரடி முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
கடந்த சில ஆண்டுகளாக, பிளஸ் 2 பொதுத்தேர்வுக்கு பதிவு செய்யும் ஆயிரக்கணக்கான மாணவர்கள், தேர்வெழுத வராமல் இருப்பது பெரும் பிரச்சனையாக உருவெடுத்துள்ளது. குறிப்பாக, கொரோனா பெருந்தொற்றுக்கு பிறகு, மாணவர்களின் கல்வி மற்றும் பள்ளிக்கு வரும் பழக்கத்தில் பெரும் பாதிப்பு ஏற்பட்டது. இதனால் மிக குறைந்த நாட்களே பள்ளிக்கு வந்த மாணவர்களுக்கும் தேர்வு எழுத அனுமதி சீட்டுகள் வழங்கப்பட்டன. இதன் விளைவாக, பல மாணவர்கள் தேர்வில் பங்கேற்காமல் தவிர்த்தனர், இது மாநிலத்தின் ஒட்டுமொத்த தேர்ச்சி விகிதத்தில் சரிவை ஏற்படுத்தியது.
புள்ளிவிவரங்கள் சொல்லும் உண்மை
பள்ளிக்கல்வி துறையின் புள்ளிவிவரங்களின்படி, ஒவ்வொரு ஆண்டும் சுமார் எட்டு லட்சத்திற்கும் அதிகமான மாணவர்கள் பிளஸ் 2 தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்கின்றனர். ஆனால், அவர்களில் பல்லாயிரக்கணக்கானோர் தேர்வை எழுதுவதில்லை. உதாரணமாக, 2022-23 கல்வியாண்டில் மட்டும் 8.51 லட்சம் மாணவர்கள் பதிவு செய்திருந்த நிலையில், சுமார் 50,000-க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் மொழிப்பாட தேர்வையே எழுதவில்லை என்பது அதிர்ச்சியளிக்கும் தகவலாக இருந்தது. இந்த நிலை ஒவ்வொரு ஆண்டுகளிலும் தொடர்ந்ததால், கல்வித்துறை இந்த கடுமையான முடிவை எடுக்க வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது.
அரசின் புதிய உத்தரவு
இந்த புதிய விதியின்படி, இனி வரும் காலங்களில் 75% வருகைப்பதிவு இல்லாத மாணவர்கள், எவ்வித தன்னிச்சையான அனுமதியின் பேரிலும் தேர்வு எழுத முடியாது. இது, மாணவர்களிடையே பள்ளிக்கு வருவதன் அவசியத்தை உணர்த்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. வருகைப்பதிவை கண்காணித்து, அதன் அடிப்படையில் மட்டுமே தேர்வுக்கான அனுமதி வழங்கப்படும் என்பதால், மாணவர்கள் மற்றும் பெற்றோர்கள் இவ்விஷயத்தில் கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டியது அவசியமாகிறது. வருகைப்பதிவு விஷயத்தில் கண்டிப்பு காட்டினாலும், மாணவர்களின் மனநலனை பாதுகாப்பதிலும் அரசு கவனம் செலுத்துகிறது.
மாணவர்கள் எவ்வித மன அழுத்தமும் இன்றி தேர்வுகளை எதிர்கொள்ளும் வகையில், பள்ளி ஆசிரியர்கள் மற்றும் சிறப்பு ஆலோசகர்கள் மூலம் அவர்களுக்கு தேவையான வழிகாட்டுதல்களும், உதவி கருவிகளும் வழங்கப்படும் என கல்வித்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். இந்த புதிய கட்டுப்பாடு, மாணவர்களின் கல்வித்தரத்தை உயர்த்துவதோடு, அவர்களின் எதிர்கால நலனையும் கருத்தில் கொண்டு எடுக்கப்பட்ட ஒரு முக்கிய நடவடிக்கையாகும். இதன் மூலம், மாணவர்கள் தங்கள் பொறுப்பை உணர்ந்து, கல்வியில் அதிக கவனம் செலுத்துவார்கள் என்றும், மாநிலத்தின் தேர்ச்சி விகிதம் மேம்படும் என்றும் கல்வித்துறை நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளது.
