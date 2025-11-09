English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • பிளஸ் 2 மாணவர்களுக்கு புதிய கட்டுப்பாடு: பள்ளிக்கல்வித்துறை அறிவிப்பு!

பிளஸ் 2 மாணவர்களுக்கு புதிய கட்டுப்பாடு: பள்ளிக்கல்வித்துறை அறிவிப்பு!

கடந்த சில ஆண்டுகளாக, பிளஸ் 2 பொதுத்தேர்வுக்கு பதிவு செய்யும் ஆயிரக்கணக்கான மாணவர்கள், தேர்வெழுத வராமல் இருப்பது பெரும் பிரச்சனையாக உருவெடுத்துள்ளது. 

Written by - RK Spark | Last Updated : Nov 9, 2025, 04:19 PM IST
  • பிளஸ் 2 மாணவர்களுக்கு புதிய கட்டுப்பாடு!
  • 75% வருகைப்பதிவு இல்லாதவர்களுக்கு...
  • தேர்வு எழுத அனுமதி இல்லை!

Trending Photos

30 வயதை கடந்து..தாமதமாக திருமணம் செய்துகொண்ட 7 தமிழ் நடிகைகள்! முழு லிஸ்ட் இதோ..
camera icon7
Tamil Actress
30 வயதை கடந்து..தாமதமாக திருமணம் செய்துகொண்ட 7 தமிழ் நடிகைகள்! முழு லிஸ்ட் இதோ..
தளபதி ஜடேஜாவை தாரைவார்க்கும் CSK... கழட்டிவிட 3 முக்கிய காரணங்கள்!
camera icon8
Ravindra Jadeja
தளபதி ஜடேஜாவை தாரைவார்க்கும் CSK... கழட்டிவிட 3 முக்கிய காரணங்கள்!
40 வயதை கடந்துவிட்டீர்களா? இந்த 5 உடற்பயிற்சிகளை தினமும் தவறாமல் செய்யுங்கள்!
camera icon6
Exercise
40 வயதை கடந்துவிட்டீர்களா? இந்த 5 உடற்பயிற்சிகளை தினமும் தவறாமல் செய்யுங்கள்!
தூபே, வாஷிங்டன் கிடையாது... இந்திய பிளேயிங் லெவனில் இந்த 2 வீரர்கள் உறுதி!
camera icon8
IND Vs Aus
தூபே, வாஷிங்டன் கிடையாது... இந்திய பிளேயிங் லெவனில் இந்த 2 வீரர்கள் உறுதி!
பிளஸ் 2 மாணவர்களுக்கு புதிய கட்டுப்பாடு: பள்ளிக்கல்வித்துறை அறிவிப்பு!

தமிழகத்தில் பிளஸ் 2 பொதுத்தேர்வு எழுதவிருக்கும் மாணவர்களுக்கு பள்ளிக்கல்வித்துறை ஒரு புதிய மற்றும் கடுமையான கட்டுப்பாட்டை விதித்துள்ளது. அதன்படி, 75 சதவீதத்திற்கும் குறைவாக வருகைப்பதிவு உள்ள மாணவர்கள், பொதுத்தேர்வு எழுத அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள் என்று திட்டவட்டமாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மாணவர்களின் கல்வி ஒழுக்கத்தை மேம்படுத்தவும், தேர்வு எழுதுவோரின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்கவும் இந்த அதிரடி முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

Add Zee News as a Preferred Source

மேலும் படிக்க | தங்கம் விற்கும் விலையில்...102 கிலோ தங்க டாய்லெட்! விலை என்ன தெரியுமா?

கடந்த சில ஆண்டுகளாக, பிளஸ் 2 பொதுத்தேர்வுக்கு பதிவு செய்யும் ஆயிரக்கணக்கான மாணவர்கள், தேர்வெழுத வராமல் இருப்பது பெரும் பிரச்சனையாக உருவெடுத்துள்ளது. குறிப்பாக, கொரோனா பெருந்தொற்றுக்கு பிறகு, மாணவர்களின் கல்வி மற்றும் பள்ளிக்கு வரும் பழக்கத்தில் பெரும் பாதிப்பு ஏற்பட்டது. இதனால் மிக குறைந்த நாட்களே பள்ளிக்கு வந்த மாணவர்களுக்கும் தேர்வு எழுத அனுமதி சீட்டுகள் வழங்கப்பட்டன. இதன் விளைவாக, பல மாணவர்கள் தேர்வில் பங்கேற்காமல் தவிர்த்தனர், இது மாநிலத்தின் ஒட்டுமொத்த தேர்ச்சி விகிதத்தில் சரிவை ஏற்படுத்தியது.

புள்ளிவிவரங்கள் சொல்லும் உண்மை

பள்ளிக்கல்வி துறையின் புள்ளிவிவரங்களின்படி, ஒவ்வொரு ஆண்டும் சுமார் எட்டு லட்சத்திற்கும் அதிகமான மாணவர்கள் பிளஸ் 2 தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்கின்றனர். ஆனால், அவர்களில் பல்லாயிரக்கணக்கானோர் தேர்வை எழுதுவதில்லை. உதாரணமாக, 2022-23 கல்வியாண்டில் மட்டும் 8.51 லட்சம் மாணவர்கள் பதிவு செய்திருந்த நிலையில், சுமார் 50,000-க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் மொழிப்பாட தேர்வையே எழுதவில்லை என்பது அதிர்ச்சியளிக்கும் தகவலாக இருந்தது. இந்த நிலை ஒவ்வொரு ஆண்டுகளிலும் தொடர்ந்ததால், கல்வித்துறை இந்த கடுமையான முடிவை எடுக்க வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது.

அரசின் புதிய உத்தரவு

இந்த புதிய விதியின்படி, இனி வரும் காலங்களில் 75% வருகைப்பதிவு இல்லாத மாணவர்கள், எவ்வித தன்னிச்சையான அனுமதியின் பேரிலும் தேர்வு எழுத முடியாது. இது, மாணவர்களிடையே பள்ளிக்கு வருவதன் அவசியத்தை உணர்த்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. வருகைப்பதிவை கண்காணித்து, அதன் அடிப்படையில் மட்டுமே தேர்வுக்கான அனுமதி வழங்கப்படும் என்பதால், மாணவர்கள் மற்றும் பெற்றோர்கள் இவ்விஷயத்தில் கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டியது அவசியமாகிறது. வருகைப்பதிவு விஷயத்தில் கண்டிப்பு காட்டினாலும், மாணவர்களின் மனநலனை பாதுகாப்பதிலும் அரசு கவனம் செலுத்துகிறது. 

மாணவர்கள் எவ்வித மன அழுத்தமும் இன்றி தேர்வுகளை எதிர்கொள்ளும் வகையில், பள்ளி ஆசிரியர்கள் மற்றும் சிறப்பு ஆலோசகர்கள் மூலம் அவர்களுக்கு தேவையான வழிகாட்டுதல்களும், உதவி கருவிகளும் வழங்கப்படும் என கல்வித்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். இந்த புதிய கட்டுப்பாடு, மாணவர்களின் கல்வித்தரத்தை உயர்த்துவதோடு, அவர்களின் எதிர்கால நலனையும் கருத்தில் கொண்டு எடுக்கப்பட்ட ஒரு முக்கிய நடவடிக்கையாகும். இதன் மூலம், மாணவர்கள் தங்கள் பொறுப்பை உணர்ந்து, கல்வியில் அதிக கவனம் செலுத்துவார்கள் என்றும், மாநிலத்தின் தேர்ச்சி விகிதம் மேம்படும் என்றும் கல்வித்துறை நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளது.

மேலும் படிக்க | கொல்கத்தா மருத்துவர் பாலியல் கொலை வழக்கு! சஞ்சய் ராய்க்கு ஆயுள் சிறை!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
TamilnaduPlus 2 StudentsSchooleducation departmentStudents

Trending News