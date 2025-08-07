கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை: புதிய விண்ணப்பதாரர்களுக்கு முக்கிய செய்தி!

Kalaignar Magalir Urimai Thogai : தமிழ்நாடு அரசின் சமூக நலத் திட்டங்களில் ஒன்றான கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை (Kalaignar Magalir Urimai Thogai) திட்டத்துக்குப் புதிதாக விண்ணப்பித்திருக்கும் பெண்களுக்கு ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தி வெளியாகியுள்ளது. ஜூலை 15 ஆம் தேதி முதல் "உங்களுடன் ஸ்டாலின்" முகாம்கள் மூலம் பெறப்பட்ட விண்ணப்பங்களை அரசு பரிசீலிக்கத் தொடங்கியுள்ளது.
புதிய விண்ணப்பப் பதிவு:
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்தின் முதல் கட்டத்தில் பயனாளிகளாக இல்லாதவர்கள், தற்போது நடைபெற்று வரும் "உங்களுடன் ஸ்டாலின்" முகாம்களில் விண்ணப்பித்து வருகின்றனர். இந்த முகாம்களில் மட்டுமே விண்ணப்பப் படிவங்கள் கிடைப்பதால், ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் பகுதிவாரியாக நடைபெறும் முகாம்களில் மக்கள் ஆர்வத்துடன் கலந்துகொண்டு வருகின்றனர். அரசின் இந்த நடவடிக்கை, தகுதியான மேலும் பல பெண்களை இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் கொண்டுவரும் முயற்சியாகும். இதுவரை இந்தத் திட்டத்தில் இடம்பெறாத சுமார் 5 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட பெண்கள் புதிதாக விண்ணப்பித்துள்ளனர்.
விண்ணப்பப் பரிசீலனை தொடங்கியுள்ளது:
புதிதாகப் பெறப்பட்ட விண்ணப்பங்களை அரசு பரிசீலனை செய்யத் தொடங்கிவிட்டது. சிறப்புத் திட்டச் செயலாக்கத் துறையின் அதிகாரிகள் மற்றும் ஊழியர்கள் இந்த பணியில் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளனர். விண்ணப்பங்களில் பூர்த்தி செய்யப்பட்டுள்ள தகவல்கள் அனைத்தும் உண்மையானதா என்பதை அதிகாரிகள் பல்வேறு கட்ட ஆய்வுகளுக்குப் பிறகு உறுதி செய்வார்கள். இந்த ஆய்வுப் பணிகள் முடிந்த பிறகு, தகுதியான பயனாளிகள் யார், தகுதியற்றவர்கள் யார் என்ற விவரம் சம்பந்தப்பட்ட விண்ணப்பதாரர்களுக்குத் தெரிவிக்கப்படும்.
விண்ணப்ப நிலையை அறியும் வழிமுறை:
நீங்கள் புதிதாக விண்ணப்பித்தவராக இருந்தால், உங்கள் விண்ணப்பத்தின் தற்போதைய நிலையை ஆன்லைனில் எளிதாகத் தெரிந்துகொள்ளலாம். இதற்கான வழிமுறைகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன:
1. முதலில், https://kmut.tn.gov.in/ என்ற இணையதளப் பக்கத்திற்குச் செல்லவும்.
2. முகப்புப் பக்கத்தில், "உங்கள் விண்ணப்பத்தின் நிலையை அறிய" (உங்கள் விண்ணப்ப நிலையை அறிய) என்ற ஒரு விருப்பம் இருக்கும். அதை கிளிக் செய்யவும்.
3. அடுத்து, "அதிகாரிகள் உள்நுழைவு" மற்றும் "பொதுமக்கள் உள்நுழைவு" என்ற இரண்டு விருப்பங்கள் தோன்றும். அதில், "பொதுமக்கள் உள்நுழைவு" என்ற விருப்பத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
4. அதன் பிறகு, கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்துக்கு விண்ணப்பித்த பெண்ணின் ஆதார் எண்ணை உள்ளிட வேண்டும்.
5. உடனே, உங்கள் ஆதார் எண்ணுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள மொபைல் எண்ணுக்கு ஒரு ஒருமுறை கடவுச்சொல் (OTP) வரும்.
6. அந்த OTP-ஐ உள்ளிட்டால், உங்கள் விண்ணப்பத்தின் தற்போதைய நிலையைத் தெரிந்துகொள்ளலாம்.
அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைகள்:
விண்ணப்பங்களின் பரிசீலனைப் பணிகள் முடிவடைந்ததும், தகுதியான பெண்கள் படிப்படியாக இந்தத் திட்டத்தில் அதிகாரப்பூர்வமாகச் சேர்க்கப்படுவார்கள். அதன் பிறகு, அவர்களுக்கு எப்போது முதல் மாதம்தோறும் ரூ. 1000 வங்கி கணக்கில் செலுத்தப்படும் என்பது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை அரசு வெளியிடும். எப்படியிருப்பினும், இந்த மாத இறுதிக்குள் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்தின் விரிவாக்கம் தொடர்பான முதல் கட்ட அறிவிப்பு அரசிடமிருந்து வெளிவர வாய்ப்புகள் அதிகம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
