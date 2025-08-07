English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை: புதிய விண்ணப்பதாரர்களுக்கு முக்கிய செய்தி!

Kalaignar Magalir Urimai Thogai : கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்துக்கு புதிதாக விண்ணப்பித்தவர்களுக்கு ஒரு முக்கிய செய்தி வெளியாகியுள்ளது. முழு விவரம்

Written by - S.Karthikeyan | Last Updated : Aug 7, 2025, 09:07 AM IST
  • கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை
  • தமிழ்நாடு அரசின் லேட்டஸ்ட் அப்டேட்
  • விரைவில் வரப்போகும் முக்கிய அறிவிப்பு

Trending Photos

கடக ராசியில் இணையும் புதன் சுக்கிரன்... லட்சுமி நாராயண ராஜ யோகத்தை பெறும் 5 ராசிகள்
camera icon8
Astro Prediction
கடக ராசியில் இணையும் புதன் சுக்கிரன்... லட்சுமி நாராயண ராஜ யோகத்தை பெறும் 5 ராசிகள்
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை விண்ணப்பத்தின் லேட்டஸ்ட் அப்டேட்!
camera icon10
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை விண்ணப்பத்தின் லேட்டஸ்ட் அப்டேட்!
சனி வக்ர நிவர்த்தி.. 3 ராசிகளுக்கு நிதி சிக்கல், கஷ்ட காலம், வேதனை
camera icon8
Lord Shani
சனி வக்ர நிவர்த்தி.. 3 ராசிகளுக்கு நிதி சிக்கல், கஷ்ட காலம், வேதனை
12 ஆண்டுக்குப் பிறகு கடகத்தில் குரு பெயர்ச்சி.. 3 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம், மகிழ்ச்சி பெருகும்
camera icon7
Guru Peyarchi
12 ஆண்டுக்குப் பிறகு கடகத்தில் குரு பெயர்ச்சி.. 3 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம், மகிழ்ச்சி பெருகும்
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை: புதிய விண்ணப்பதாரர்களுக்கு முக்கிய செய்தி!

Kalaignar Magalir Urimai Thogai : தமிழ்நாடு அரசின் சமூக நலத் திட்டங்களில் ஒன்றான கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை (Kalaignar Magalir Urimai Thogai) திட்டத்துக்குப் புதிதாக விண்ணப்பித்திருக்கும் பெண்களுக்கு ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தி வெளியாகியுள்ளது. ஜூலை 15 ஆம் தேதி முதல் "உங்களுடன் ஸ்டாலின்" முகாம்கள் மூலம் பெறப்பட்ட விண்ணப்பங்களை அரசு பரிசீலிக்கத் தொடங்கியுள்ளது.

புதிய விண்ணப்பப் பதிவு:

கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்தின் முதல் கட்டத்தில் பயனாளிகளாக இல்லாதவர்கள், தற்போது நடைபெற்று வரும் "உங்களுடன் ஸ்டாலின்" முகாம்களில் விண்ணப்பித்து வருகின்றனர். இந்த முகாம்களில் மட்டுமே விண்ணப்பப் படிவங்கள் கிடைப்பதால், ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் பகுதிவாரியாக நடைபெறும் முகாம்களில் மக்கள் ஆர்வத்துடன் கலந்துகொண்டு வருகின்றனர். அரசின் இந்த நடவடிக்கை, தகுதியான மேலும் பல பெண்களை இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் கொண்டுவரும் முயற்சியாகும். இதுவரை இந்தத் திட்டத்தில் இடம்பெறாத சுமார் 5 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட பெண்கள் புதிதாக விண்ணப்பித்துள்ளனர்.

விண்ணப்பப் பரிசீலனை தொடங்கியுள்ளது:

புதிதாகப் பெறப்பட்ட விண்ணப்பங்களை அரசு பரிசீலனை செய்யத் தொடங்கிவிட்டது. சிறப்புத் திட்டச் செயலாக்கத் துறையின் அதிகாரிகள் மற்றும் ஊழியர்கள் இந்த பணியில் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளனர். விண்ணப்பங்களில் பூர்த்தி செய்யப்பட்டுள்ள தகவல்கள் அனைத்தும் உண்மையானதா என்பதை அதிகாரிகள் பல்வேறு கட்ட ஆய்வுகளுக்குப் பிறகு உறுதி செய்வார்கள். இந்த ஆய்வுப் பணிகள் முடிந்த பிறகு, தகுதியான பயனாளிகள் யார், தகுதியற்றவர்கள் யார் என்ற விவரம் சம்பந்தப்பட்ட விண்ணப்பதாரர்களுக்குத் தெரிவிக்கப்படும்.

விண்ணப்ப நிலையை அறியும் வழிமுறை:

நீங்கள் புதிதாக விண்ணப்பித்தவராக இருந்தால், உங்கள் விண்ணப்பத்தின் தற்போதைய நிலையை ஆன்லைனில் எளிதாகத் தெரிந்துகொள்ளலாம். இதற்கான வழிமுறைகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன:

1. முதலில், https://kmut.tn.gov.in/ என்ற இணையதளப் பக்கத்திற்குச் செல்லவும்.

2. முகப்புப் பக்கத்தில், "உங்கள் விண்ணப்பத்தின் நிலையை அறிய" (உங்கள் விண்ணப்ப நிலையை அறிய) என்ற ஒரு விருப்பம் இருக்கும். அதை கிளிக் செய்யவும்.

3. அடுத்து, "அதிகாரிகள் உள்நுழைவு" மற்றும் "பொதுமக்கள் உள்நுழைவு" என்ற இரண்டு விருப்பங்கள் தோன்றும். அதில், "பொதுமக்கள் உள்நுழைவு" என்ற விருப்பத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

4. அதன் பிறகு, கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்துக்கு விண்ணப்பித்த பெண்ணின் ஆதார் எண்ணை உள்ளிட வேண்டும்.

5. உடனே, உங்கள் ஆதார் எண்ணுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள மொபைல் எண்ணுக்கு ஒரு ஒருமுறை கடவுச்சொல் (OTP) வரும்.

6. அந்த OTP-ஐ உள்ளிட்டால், உங்கள் விண்ணப்பத்தின் தற்போதைய நிலையைத் தெரிந்துகொள்ளலாம்.

அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைகள்:

விண்ணப்பங்களின் பரிசீலனைப் பணிகள் முடிவடைந்ததும், தகுதியான பெண்கள் படிப்படியாக இந்தத் திட்டத்தில் அதிகாரப்பூர்வமாகச் சேர்க்கப்படுவார்கள். அதன் பிறகு, அவர்களுக்கு எப்போது முதல் மாதம்தோறும் ரூ. 1000 வங்கி கணக்கில் செலுத்தப்படும் என்பது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை அரசு வெளியிடும். எப்படியிருப்பினும், இந்த மாத இறுதிக்குள் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்தின் விரிவாக்கம் தொடர்பான முதல் கட்ட அறிவிப்பு அரசிடமிருந்து வெளிவர வாய்ப்புகள் அதிகம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

மேலும் படிக்க | கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை விண்ணப்பத்தின் லேட்டஸ்ட் அப்டேட்! 

மேலும் படிக்க | கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை : குட் நியூஸ் வந்தாச்சு! பெண்களே ரெடியா?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

Kalaignar Magalir Urimai ThogaiTamilnadu GovernmentKMUT application statuskmut.tn.gov.in application statusUngaludan Stalin Camp

Trending News