/யுபிஐ பரிவர்த்தனை கட்டணம்: விலைவாசி உயரும்.. .. வலுக்கும் கண்டனம்!

UPI Merchant Fees: நாடு முழுவதும் யுபிஐ பரிவர்த்தனைகளுக்கு வரும் அக்டோபர் 15-ஆம் தேதி முதல் கட்டணம் வசூலிக்கப்படும் என மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது. ரயில்வே, தொலைத்தொடர்பு, எரிபொருள் போன்ற அத்தியாவசிய துறைகள் சார்ந்த பரிவர்த்தனை ஒன்றுக்கு ரூ.5 கட்டணம் வசூலிக்கப்படும் என்றும் பங்குச்சந்தை சார்ந்த பரிவர்த்தனைகளுக்குக் 0.02% கட்டணம் வசூலிக்கப்படும் என அறிவித்துள்ளது.
தனிநபர் - வணிகர் இடையே ரூ.2,000-க்கு மேற்பட்ட பரிவர்த்தனைகளுக்கு 0.4%, ரூ.75,000 மற்றும் அதற்கும் மேற்பட்ட தொகைகளுக்கான கட்டணம் அதிகபட்சமாக ரூ.300 செலுத்த வேண்டும். தனிநபர்களுக்கு இடையிலான (பி2பி) மற்றும் சுய கணக்கு பணப் பரிமாற்றங்களுக்கு விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. அதேபோல, மாதம் ரூ.1 லட்சம் வரை UPI மூலம் கட்டணம் பெறும் சிறு வணிகர்கள், சாலையோர வியாபாரிகளுக்கு விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. மத்திய அரசின் இந்த நடவடிக்கைக்கு பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து தனது எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டுள்ள அவர், இந்தியாவில் வரும் அக்டோபர் 15-ஆம் தேதிக்கு பிறகு கூகுள் பே உள்ளிட்ட யு.பி.ஐ செயலிகள் மூலம் மேற்கொள்ளப்படும் ரூ.2000-க்கும் கூடுதலான வணிகப் பயன்பாட்டுக்கான பரிவர்த்தனைகளுக்கு அவற்றின் மொத்த மதிப்பில் 0.40 விழுக்காடும், அதிகபட்சமாக ரூ.300-ம் கட்டணம் வசூலிக்கப்படும் என்று மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது.
தனிநபர்கள் இடையிலான யுபிஐ பணப் பரிவர்த்தனைகளுக்கும், ரூ.2000-க்கும் குறைவான வணிகப் பயன்பாட்டு பரிவர்த்தனைகளுக்கும் கட்டணம் கிடையாது என்று மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது. யு.பி.ஐ மூலம் மாதத்திற்கு ரூ. 1 லட்சத்திற்கும் குறைவாக பணம் பெறும் சிறு வணிகர்களுக்கும் கட்டணத்திலிருந்து விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
ரூ.2000-க்கும் மேற்பட்ட வணிகப் பரிவத்தனைகளுக்கும் பொருள் வாங்கும் மக்கள் இந்தக் கட்டணத்தை செலுத்தத் தேவையில்லை; மாறாக, இந்தக் கட்டணம் வணிகர்களிடமிருந்தே வசூலிக்கப்படும். இதனால், தனிநபர்களுக்கு எந்த வகையிலும் நேரடியாக பாதிப்பு இல்லை. மாதம் ரூ.1 லட்சம் வரை யு.பி.ஐ மூலம் வணிகம் செய்யும் சிறு வணிகர்களுக்கும் பாதிப்பு இல்லை.
ஆனால், இந்த முறையில் பொதுமக்கள் தான் மறைமுகமாக பாதிக்கப்படுவார்கள். பெரு வணிகர்கள் ஒரு பரிமாற்றத்திற்கு அதிகபட்சமாக ரூ.300 வரை பரிவர்த்தனைக் கட்டணம் செலுத்த வேண்டியுள்ள நிலையில், அதை அவர்கள் ஏற்றுக் கொண்டு இலாபம் குறைவதை அனுமதிக்க மாட்டார்கள். மாறாக, பொருள்களின் விலைகளை உயர்த்தி, இந்தக் கட்டணத்தை மறைமுகமாக பொதுமக்கள் மீது தான் சுமத்துவார்கள். ஏற்கனவே விலைவாசி உயர்வால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள மக்களின் துயரம் இதனால் மேலும் அதிகரிக்கும்.
பணமதிப்பிழப்பு நடவடிக்கைகளைத் தொடர்ந்தும், கொரோனா காலத்தில் நேரடித் தொடர்புகளைத் தவிர்க்கவும் யுபிஐ மூலமான பரிவர்த்தனைகள் ஊக்குவிக்கப்பட்டன. இப்போதும் கூட இத்தகைய பரிவர்த்தனைகளுக்கு பல இடங்களில் ஊக்குவிப்புகள் வழங்கப்படுகின்றன. இந்த நடைமுறை மூலம் கணிசமான அளவில் கருப்புப் பணம் உருவாவது தடுக்கப்பட்டு, வெளிப்படையான பணப் பரிமாற்றம் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
இதனால் அரசுக்கும், நிதி நிறுவனங்களுக்கும் ஏற்பட்டுள்ள இலாபத்துடன் ஒப்பிடும் போது, இந்த சேவையை இலவசமாக வழங்குவதால் ஏற்படும் இழப்பு பெரிதல்ல. எனவே, ரூ.2000-க்கும் மேற்பட்ட வணிகப் பரிவத்தனைகளுக்கு கட்டணம் வசூலிக்கும் முடிவை மத்திய அரசு கைவிட வேண்டும். வெளிப்படையான பணப் பரிமாற்றத்தை ஊக்குவிக்கும் வகையில் இப்போதுள்ள நடைமுறையே தொடரும் என்று அறிவிக்க வேண்டும்" என தெரிவித்துள்ளார்.
இது தொடர்பாக சிபிஐ கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது. சிபிஐ மாநில செயலாளர் வீரபாண்டியன் வெளியிட்ட அறிக்கையில், அக்டோபர் 15 முதல் ரூபாய் 2 ஆயிரத்திற்கு மேற்பட்ட வர்த்தகம் சார்ந்த யுபிஐ பரிவர்தனைகளுக்கு 2 விழுக்காடு வரை கட்டணம் வசூலிக்கப்படும். இக்கட்டணம் வர்த்தகர்களுக்கு மட்டுமே பொருந்தும், சாதாரண நுகர்வோருக்கு யுபிஐ சேவைகள் எப்பொழுதும் போல இலவசமாக வழங்கப்படும் என இந்திய தேசிய கொடுப்பனவு கழகம் அறிவித்துள்ளது.
இது அதிர்ச்சி அளிக்கிறது. இக்கட்டணம் படிப்படியாக உயர்த்தப்படுவதற்கான உண்டு. இக்கட்டண வசூல் பொதுமக்களை நேரடியாக கடுமையாக பாதிக்கும்.
வர்த்தகத்திற்கு யுபிஐ பரிவர்த்தனை கட்டணத்தை நடைமுறை படுத்தினால், அந்தக் கட்டணச் செலவும், பொருட்களின் மீதே ஏற்றப்படும். அதனால் விலைவாசி உயர்வு ஏற்படும். எனவே, உடனடியாக யுபிஐ பரிவர்த்தனைக்கு கட்டணம் வசூல் செய்யும் முறையை ரத்து செய்ய வேண்டும் என வலியுறுத்தியுள்ளார்.
இதற்கு கண்டனம் தெரிவித்துள்ள எதிர்க்கட்சி தலைவர் ராகுல் காந்தி, "யுபிஐ பரிவர்த்தனைகளுக்குக் கட்டணம் விதிப்பதற்கான கதவை மோடி அரசு மறைமுகமாகத் திறந்துவிட்டுள்ளது. இனி, ரூ.2,000-க்கு மேற்பட்ட வணிகர் UPI பரிவர்த்தனைகள் மீது MDR (வணிகர் தள்ளுபடி விகிதம்) கட்டணம் விதிக்கப்படலாம். இத்தகைய பரிவர்த்தனைகள் மொத்த பரிவர்த்தனை எண்ணிக்கையில் 5 சதவீதம் மட்டுமே என்றாலும், UPI-யின் மொத்த பரிவர்த்தனை மதிப்பில் இவை சுமார் 65 சதவீதம் பங்கைக் கொண்டுள்ளன.
வாடிக்கையாளர்களிடம் எந்தக் கட்டணமும் வசூலிக்கப்படாது என்று அரசு கூறுகிறது. ஆனால், கடைக்காரர்கள் மீது விதிக்கப்படும் இந்தக் கட்டணம் இறுதியில் எங்கிருந்து வரும்? அது பொருட்களின் விலையில் சேர்க்கப்பட்டு, வாடிக்கையாளர்களின் பையிலிருந்தே வசூலிக்கப்படும்.
இந்தியாவின் 'பூஜ்ஜிய MDR' (zero-MDR) கொள்கையை அமெரிக்கப் பணப் பரிவர்த்தனை நிறுவனங்கள் நீண்ட காலமாக எதிர்த்து வருகின்றன. இப்போது, அதே திசையில் கொள்கையை மாற்றுவதற்கான வழியை மோடி அரசு திறந்துவிட்டுள்ளது. அமெரிக்க வர்த்தக ஒப்பந்தத்தின்போது நடந்தது போலவே, பிரதமர் மோடி மீண்டும் ஒருமுறை அமெரிக்காவின் அழுத்தத்திற்குப் பணிந்து சரணடைகிறார்" என்று கூறினார்.