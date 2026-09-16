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யுபிஐ பரிவர்த்தனை கட்டணம்: விலைவாசி உயரும்.. .. வலுக்கும் கண்டனம்!

UPI Merchant Fees: இந்தியாவில் வரும் அக்டோபர் 15-ஆம் தேதிக்கு பிறகு கூகுள் பே உள்ளிட்ட யு.பி.ஐ செயலிகள் மூலம் மேற்கொள்ளப்படும் ரூ.2000-க்கும் கூடுதலான பரிவர்த்தனைக்கு கட்டணம் விதிக்கப்படும் என மத்திய அரசு அறிவிப்பை வெளியிட்டது. இதற்கு பாமக தலைவர் அன்புமணி, சிபிஐ மாநில செயலாளர் வீரபாண்டியன் உள்ளிட்டோர் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளனர்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Sep 16, 2026, 12:41 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 12:47 PM IST
யுபிஐ பரிவர்த்தனை கட்டணம்: விலைவாசி உயரும்.. .. வலுக்கும் கண்டனம்!
Image Credit: UPI Merchant Fees

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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யுபிஐ பரிவர்த்தனை கட்டணம்: விலைவாசி உயரும்.. .. வலுக்கும் கண்டனம்!
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