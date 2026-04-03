புதிய வாக்காளர் அடையாள அட்டை : போஸ்ட் மூலம் அனுப்பும் பணி தொடங்கியது! உங்களுக்கு வந்தாச்சா?

New Voter ID Card : புதிய வாக்காளர் அடையாள அட்டை : போஸ்ட் ஆபீஸ் மூலம் அனுப்பும் பணி தொடங்கியது. இது குறித்த முக்கிய அப்டேட்டை இங்கே பார்கலாம்.

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Apr 3, 2026, 12:34 PM IST
New Voter ID Card : தமிழ்நாட்டில் சட்டபேரவைத் தேர்தல் ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதி நடக்க உள்ள நிலையில், அதற்கான பணிகளை எல்லாம் முழு வீச்சில் செய்து கொண்டிருக்கிறது தேர்தல் ஆணையம். வாக்கு மையங்களுகான ஏற்பாடுகள், வாக்குப் பெட்டிகள் அனுப்பும் பணிகள் ஒருபுறம் நடந்து கொண்டிருக்க, இன்னொருபுறம் புதிய வாக்காளர் அடையாள அட்டையை அனுப்பும் பணியையும் தொடங்கியுள்ளது இந்திய தேர்தல் ஆணையம். அஞ்சல்துறை மூலம் புதிய வாக்காளர் அட்டைகள் அனுப்பப்படுகின்றன. புதிய வாக்காளர் அடையாள அட்டைக்கு விண்ணப்பித்தவர்கள், தங்கள் வாக்காளர் அடையாள அட்டையை வீட்டில் இருந்தபடியே பெற்றுக் கொள்ள முடியும். 

புதிய வாக்காளர் அடையாள அட்டை

இது குறித்து சேலம் மாவட்ட ஆட்சியர் மற்றும் மாவட்ட அலுவலர் விடுத்துள்ள அறிவிப்பில், வாக்காளர்களுக்கு வாக்காளர் புகைப்பட அடையாள அட்டைகள் வழங்கும் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது என தெரிவித்துள்ளார். சேலம் மாவட்டத்திலுள்ள 11 சட்டமன்றத் தொகுதிகளில் புதிய வாக்காளர்களுக்கு வாக்காளர் புகைப்பட அடையாள அட்டைகள் வழங்கும் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. 

இந்திய தேர்தல் ஆணையம் தமிழ்நாடு சட்டமன்ற பொதுத்தேர்தல் - 2026 க்கான அறிவிப்பினை 15.03.2026 ஆம் தேதியன்று வெளியிடப்பட்டு சட்டமன்ற பொதுத்தேர்தல் தொடர்பாக பல்வேறு கட்ட தேர்தல் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. சேலம் மாவட்டத்தில் உள்ள 11 சட்டமன்ற தொகுதிகளில் உள்ள புதிய வாக்காளர்களுக்கு அச்சிடப்பட்டு முதல் கட்டமாக வரப் பெற்ற வாக்காளர் புகைப்பட அடையாள அட்டைகள் 36,424 கடந்த 09.03.2026 முதல் இந்திய அரசின் அஞ்சல் துறை மூலமாக விநியோகம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

இரண்டாம் கட்டமாக அச்சிடப்பட்டு தற்சமயம் வரப்பெற்ற வாக்காளர் புகைப்பட அடையாள அட்டைகள் 1,06,715 அஞ்சல் துறையினர் மூலம் சம்பந்தப்பட்ட வாக்காளர்களுக்கு விநியோகம் செய்யும் பணி மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. மேலும், மூன்றாம் கட்டமாக வரவேண்டிய 12,947 வாக்காளர் புகைப்பட அடையாள அட்டைகள் அச்சிடும் பணி நடைபெற்று வருகிறது என மாவட்ட தேர்தல் அலுவலர் /மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் கூறியுள்ளார்.

வாக்காளர் அடையாள அட்டை வரவில்லையா?

நீங்கள் விண்ணப்பித்தும் உங்களின் வாக்காளர் அடையாள அட்டை குறித்த அப்டேட் கிடைக்கவில்லை என கருதினால், ஆன்லைனில் செக் செய்து கொள்ளலாம். நீங்கள் வாக்காளர் அடையாள அடைக்கு விண்ணப்பிக்கும்போது உங்களுக்கு கொடுத்த ஒப்புகை எண்ணை வைத்து இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தின் அதிகாரப்பூர்வ பக்கத்துக்கு சென்று உங்கள் வாக்காளர் அடையாள அட்டையின் தற்போதைய நிலையை தெரிந்து கொள்ளலாம். உங்கள் மொபைலுக்கும் குறுஞ்செய்தி வந்திருக்கும்.

உங்கள் பகுதி வாக்குச்சாவடி முகவரை தொடர்பு கொண்டாலும் உங்களின் புதிய வாக்காளர் அடையாள அட்டை பெற்றுக் கொள்ளலாம். இனிமேல் புதிய வாக்காளர் அடையாள அட்டைக்கு விண்ணப்பிப்பவர்கள், வாக்காளர் அடையாள அட்டை இல்லாதவர்கள் எல்லாம் வரும் சட்டப்பேரவை தேர்தலில் வாக்கு செலுத்த முடியாது.  கூடுதல் தகவல்களுக்கு  18004257036, 1950 எண்களை பொதுமக்கள் தொடர்பு கொள்ளலாம்.

 

