  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • புதிய வாக்காளர் சேர்ப்பு - தேர்தல் ஆணையம் வெளியிட்ட முக்கிய அறிவிப்பு

புதிய வாக்காளர் சேர்ப்பு - தேர்தல் ஆணையம் வெளியிட்ட முக்கிய அறிவிப்பு

Election Commission : வாக்காளர் பட்டியலில் புதிய வாக்காளர், விடுபட்ட வாக்காளர்கள் சேர்ப்பு முகாம் குறித்த அறிவிப்பை தமிழ்நாடு தலைமை தேர்தல் அதிகாரி அர்ச்சுனா பட்நாயக் வெளியிட்டுள்ளார்.   

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Dec 24, 2025, 06:29 PM IST
  • வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு முகாம்
  • தமிழ்நாட்டு வாக்காளர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு
  • புதிய வாக்காளர் பெயர் சேர்க்க முகாம்

புதிய வாக்காளர் சேர்ப்பு - தேர்தல் ஆணையம் வெளியிட்ட முக்கிய அறிவிப்பு

Election Commission : இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தின் அறிவுறுத்தலின்படி, தமிழ்நாடு முழுவதும் வாக்காளர் பட்டியலில் சிறப்பு தீவிர திருத்தம் மேற்கொள்ளப்பட்டு, வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் 19.12.2025 அன்று வெளியிடப்பட்டது. வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, ஏற்புரைகள் மற்றும் மறுப்புரைகள் பெறும் காலம் 19.12.2025 முதல் 18.01.2026 வரை நடைபெறும். ஏற்புரைகள் மற்றும் மறுப்புரைகள் காலத்தில், தகுதியுள்ள குடிமக்கள் விண்ணப்பங்களை சமர்ப்பிக்க வசதியாக, அனைத்து வாக்குச்சாவடிகளிலும் 27.12.2025 (சனிக்கிழமை), 28.12.2025 (ஞாயிற்றுக்கிழமை), 03.01.2026 (சனிக்கிழமை) மற்றும் 04.01.2026 (ஞாயிற்றுக்கிழமை) ஆகிய தேதிகளில் சிறப்பு முகாம்கள் நடத்தப்படும்.

ஏற்புரைகள் மற்றும் மறுப்புரைகள் காலத்தில், வரைவு வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் இடம்பெறாத குடிமக்கள் மற்றும் 18 வயது நிரம்பிய தகுதியுடைய குடிமக்கள் படிவம்-6 ஐ உறுதிமொழி படிவத்துடன் (Declaration Form) சமர்ப்பித்து தங்கள் பெயரை சேர்க்க விண்ணப்பிக்கலாம். மேலும், ஒரு சட்டமன்றத் தொகுதியின் வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் உள்ள எந்தவொரு வாக்காளரும், முன்மொழியப்பட்ட சேர்க்கைக்கு ஆட்சேபனை தெரிவிக்கவோ அல்லது ஏற்கனவே உள்ள பெயரை நீக்க கோரவோ படிவம்-7 மூலம் விண்ணப்பிக்கலாம்.

முகவரி மாற்றுதல் / ஏற்கனவே வாக்காளர் பட்டியலில் உள்ள பதிவுகளை திருத்தம் செய்ய / வாக்காளர் புகைப்பட அடையாள அட்டை (EPIC) மாற்றம் செய்ய / மாற்றுத் திறனாளி (PwDs) வாக்காளர்கள் என குறிப்பது ஆகிய கோரிக்கை உடையவர்கள் படிவம்-8 மூலம் விண்ணப்பிக்கலாம். சிறப்பு முகாம்கள் சீராக நடைபெறவும், இச்செயல் திட்டம் பயனுள்ளதாக அமல்படுத்தப்படவும், மாவட்ட தேர்தல் அதிகாரிகளுக்கு தேவையான அறிவுறுத்தல்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன என தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரி மற்றும் அரசு செயலாளர் அர்ச்சனா பட்நாயக் தெரிவித்துள்ளார்.

தருமபுரி மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவிப்பு

இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தின் ஆணைப்படி, தருமபுரி மாவட்டத்தில் 5 சட்ட மன்ற தொகுதிகளிலும், வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தம்-2026 பணிகள், கடந்த 04.1.2025-ம் தேதி துவங்கி நடைபெற்று வருகிறது. அதில் முதல்கட்டமான வாக்காளர் கணக்கெடுப்பு பணிகள் முடிக்கப்பட்டுள்ளது. அதனை தொடர்ந்து, 27.12.2025 (சனிக்கிழமை), 28.12.2025 (ஞாயிற்றுக்கிழமை), 03.01.2026 (சனிக்கிழமை) மற்றும் 04.01.2026 (ஞாயிற்றுக்கிழமை) தேதிகளில் சிறப்பு முகாம்கள் அனைத்து வாக்குச் சாவடி அமைவிடங்களில் நடத்திட தேர்தல் ஆணையம் அறிவுறுத்தியுள்ளது.

மேற்கண்ட முகாம்களில், புதிய வாக்காளர் சேர்த்தல், நீக்கம், வாக்காளர் விவரங்கள் திருத்தம், பாகம் மற்றும் முகவரி மாற்றம் உள்ளிட்ட நடவடிக்கைகளின் பொருட்டு தேவையான படிவங்கள் (படிவம் 6, 6A, 6B, 7 மற்றும் 8 மற்றும் உறுதிமொழிப்படிவம்) வைக்கப்பட்டிருக்கும். மேலும், தொடர்புடைய வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலர்கள் மற்றும் வாக்குச்சாவடி அமைவிட அலுவலர் ஆகியோர் பணியில் இருப்பார்கள்.

எனவே, தகுதியுள்ள, தற்போது 18 ஆண்டுகள் வயது நிறைவடைந்த நபர்கள் மற்றும் 01.10.2026-ம் தேதிக்குள் 18 ஆண்டுகள் நிறைவடையுள்ள நபர்கள் வாக்காளராக பதிவு செய்துகொள்ள புதிய வாக்காளர் பதிவுக்கான படிவம்-6 மற்றும் உறுதிமொழி படிவம் ஆகியவற்றை உரிய ஆவணங்களுடன் பூர்த்தி செய்து மேற்கண்ட முகாம்களில் அளிக்கலாம். பொதுமக்கள் தங்களுடைய இருப்பிடங்களுக்கு அருகில் உள்ள வாக்குச்சாவடிகளில் மேற்கண்ட முகாம் நாட்களில் சென்று வாக்காளர் பட்டியல் சேர்க்கை, நீக்கம், திருத்தம் உள்ளிட்ட நடவடிக்கைகளுக்கு அனுகி பயன்பெறுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

மேலும், இணைய வழியிலும் https://voters.eci.gov.in/ என்ற இணைய தளத்தில் ”New Voters Registration” என்ற இணைய பக்கம் மூலமாகவும் தங்களுடைய விண்ணப்பங்களை அளிக்கலாம். ஏற்கெனவே வாக்காளர் பட்டியலில் இடம் பெற்றுள்ள நபர்கள் மீண்டும் பதிவு செய்து கொள்ள தேவையில்லை. தவறான தகவல் அளித்து வாக்காளராக பதிவு செய்வது தண்டனைக்குறிய குற்றமாகும். எனவே வாக்காளர் பட்டியல் செம்மையாக தயாரிக்கவும், வலுவான ஜனநாயக கட்டமைப்பிற்கும், வாக்களிப்பது நமது கடமை, அதற்காக வாக்காளராக பதிவு செய்து கொள்வோம் என மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் தெரிவித்துள்ளார்.

