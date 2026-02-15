English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • Check வைக்கும் காங்கிரஸ்... படையோடு காத்திருக்கும் விஜய் - ஆட்டத்தை முடிப்பாரா ஸ்டாலின்?

Check வைக்கும் காங்கிரஸ்... படையோடு காத்திருக்கும் விஜய் - ஆட்டத்தை முடிப்பாரா ஸ்டாலின்?

DMK vs Congress: திமுகவுக்கு சவால்விடும் வகையில், காங்கிரஸ் கட்சியின் மாணிக்கம் தாகூர், பிரவீன் சக்ரவர்த்தி தொடர்ந்து கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர். இதற்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்க ஸ்டாலின் என்ன முடிவு எடுப்பார் என்பது உற்றுநோக்கப்படுகிறது. 

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Feb 15, 2026, 03:44 PM IST
  • மகளிர் உரிமைத் தொகை மட்டும் வெற்றியை தராது - பிரவீன் சக்ரவர்த்தி
  • மரியாதை தராவிட்டால் திருப்பி அடிப்போம் - மாணிக்கம் தாகூர்
  • காங்கிரஸை சாதாரணமாக நினைத்து பேசுகின்றனர் - மாணிக்கம் தாகூர்

Trending Photos

8வது ஊதியக்குழு: அடி தூள்!! லெவல் 1-4 அரசு ஊழியர்களுக்கு ரூ.5-ரூ.8 லட்சம் அரியர் தொகை கிடைக்கும்
camera icon10
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழு: அடி தூள்!! லெவல் 1-4 அரசு ஊழியர்களுக்கு ரூ.5-ரூ.8 லட்சம் அரியர் தொகை கிடைக்கும்
டி20 உலகக் கோப்பை 2026: முடிந்த 21 போட்டிகள்... இதுவரை அதிக ரன்களை எடுத்தவர் யார் தெரியுமா?
camera icon8
ICC T20 World Cup 2026
டி20 உலகக் கோப்பை 2026: முடிந்த 21 போட்டிகள்... இதுவரை அதிக ரன்களை எடுத்தவர் யார் தெரியுமா?
EPS Pension: 30 ஆண்டு சர்வீஸில் தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு மாத ஓய்வூதியம் எவ்வளவு கிடைக்கும்?
camera icon9
EPFO
EPS Pension: 30 ஆண்டு சர்வீஸில் தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு மாத ஓய்வூதியம் எவ்வளவு கிடைக்கும்?
தமிழ்நாட்டில் எந்த கட்சிக்கு பூத் ஏஜெண்ட்ஸ் அதிகம்? தவெக லிஸ்டிலேயே இல்லையேப்பா!
camera icon9
Tamilnadu
தமிழ்நாட்டில் எந்த கட்சிக்கு பூத் ஏஜெண்ட்ஸ் அதிகம்? தவெக லிஸ்டிலேயே இல்லையேப்பா!
Check வைக்கும் காங்கிரஸ்... படையோடு காத்திருக்கும் விஜய் - ஆட்டத்தை முடிப்பாரா ஸ்டாலின்?

DMK vs Congress, TN Assembly Election 2026: தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தல் தேதி இன்னும் அறிவிக்கப்படவில்லை, பிப்ரவரி இறுதியிலோ அல்லது மார்ச் மாத தொடக்கத்திலோ தேர்தல் அறிவிக்கப்படலாம். தேர்தல் நெருங்கி வரும் சூழலில் தமிழ்நாட்டில் பலமான கூட்டணியாக அறியப்பட்ட திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணிக்குள் பெரும் பிரளயமே வெடித்துள்ளது.

Add Zee News as a Preferred Source

8 தேர்தல்களில் திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணி 

2004ஆம் ஆண்டில் கடந்த 22 ஆண்டுகளாக திமுக - காங்கிரஸ் கட்சிகள் மத்தியிலும் மாநிலத்திலும் தொடர்ச்சியாக கூட்டணியில் இருந்துள்ளன. குறிப்பாக, 8 தேர்தல்களில் (4 சட்டப்பேரவை தேர்தல் + 4 மக்களவை தேர்தல்) திமுக - காங்கிரஸ் பலமான கூட்டணியாக திகழ்ந்துள்ளது. இடைய 2013இல் விரிசல் ஏற்பட்டு மத்தியில் ஐக்கிய முற்போக்கு கூட்டணியில் இருந்து திமுக வெளியேறியது, இதனால் 2014 மக்களவை தேர்தலில் திமுக - காங்கிரஸ் இணைந்து போட்டியிடவில்லை. ஆனால், அதன்பின் 2016இல் இருந்து கடந்த 10 ஆண்டுகளாக இக்கூட்டணி பிரியவே இல்லை. அவ்வப்போது சலசலப்புகள் வந்தாலும் விரைவிலேயே அது அடங்கிவிடும்.

விஜய் கொளுத்தி போட்ட வெடிகுண்டு

ஆனால், 2026 தேர்தலை முன்னிட்டு நடிகர் விஜய்யின் அரசியல் வருகையும், ஆட்சியிலும் அதிகாரத்திலும் பங்கு தருவோம் என்ற தவெகவின் முழக்கமும் திமுக - காங்கிரஸ் இடையே பெரும் விவாதத்தை கிளப்பியது. காங்கிரஸ் கட்சி தங்களுக்கு ஆட்சியிலும், அதிகாரத்திலும் பங்கு வேண்டும் என நேரடியாகவே கேட்கத் தொடங்கியது. தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை அத்தகைய கோரிக்கையை வைக்கவில்லை என்றாலும், ராகுல் காந்திக்கு நெருக்கமானவர்களாக அறியப்படும், காங்கிரஸ் வியூக வகுப்பாளரான பிரவீன் சக்ரவர்த்தி, விருதுநகர் காங்கிரஸ் எம்.பி., மாணிக்கம் தாகூர் ஆகியோர் ஆட்சியில் பங்கு என்ற கோரிக்கையை வலுவாக முன்வைத்து வருகின்றனர். டெல்லியில் கனிமொழியை சந்தித்தபோது கூட ராகுல் காந்தி, ஆட்சியில் பங்கு என்ற கோரிக்கையை முன்வைத்ததாகவும் அரசியல் வட்டாரங்களில் தகவல்கள் பரவின. 

ஸ்டாலின் கருத்துடன் காங்கிரஸ் முரண்

தமிழ்நாட்டில் ஆட்சி, அதிகாரத்தில் பங்கு என்பது ஒத்துவராது என்றும் அது திமுகவுக்கும் காங்கிரஸ் கட்சிக்கும் தெரியும் என்றும் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் பேசியிருந்தார். ஆட்சியில் பங்கு என்பது கூட்டணியை பிரிக்க இடையில் உள்ளவர்கள் மேற்கொள்ளும் சதி என்றும் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் இந்த விவகாரத்திற்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் வகையில் India Today சென்னையில் நடத்திய விழாவில் உறுதிப்பட தெரிவித்திருந்தார். அதன் பின்னர் காங்கிரஸ் இந்த கோரிக்கையை கைவிடும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டாலும், மீண்டும் ராகுல் காந்தி ஆதரவு பெற்ற மாணிக்கம் தாகூர் மற்றும் பிரவீன் சக்ரவர்ததி ஸ்டாலின் கருத்துக்கு தொடர்ச்சியாக எதிர் கருத்து தெரிவித்து வந்தனர்.

45 நாள்களில் ரூ.9 ஆயிரம் கொடுத்திருக்கும் திமுக

இந்நிலையில், கடந்த பிப். 13ஆம் தேதி கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்தில் மூன்று மாத தொகையை முன்பணமாகவும் (ரூ.3000), கோடைக்கால சிறப்புத் தொகையும் (ரூ. 2000) என மொத்தம் ரூ.5000 பணத்தை திமுக அரசு 1.31 கோடி மகளிரின் வங்கிக் கணக்கில் நேரடியாகவே வரவு வைத்தது. சுமார் 3 கோடி அளவில் மகளிர் வாக்குகள் தமிழ்நாட்டில் இருக்கும் நிலையில், அதில் 1.31 கோடி பேருக்கு கடந்த 45 நாள்களில் பொங்கல் பரிசு தொகை ரூ.3,000 + ஜனவரி மாத உரிமைத் தொகை ரூ.1,000 + தற்போதைய ரூ.5000 என தலா ரூ.9,000 ரூபாயை ஸ்டாலின் தலைமையிலான தமிழ்நாடு அரசு கொடுத்திருக்கிறது. இது தமிழ்நாடு அரசியல் களத்தில் திமுகவுக்கு பெரும் சாதகத்தை ஏற்படுத்தியிருப்பதாக அரசியல் பார்வையாளர்கள் கருதுகின்றன.

பிரவீன் சக்ரவர்த்தி, மாணிக்கம் தாகூர் மீது தாக்கு

இதையொட்டி, நேற்று திமுகவின் அமைப்புச் செயலாளர் ஆர்.எஸ். பாரதி பேசியபோது, "ரூ.5000 வழங்கியதில் இருந்து மக்களின் ஆதரவு திமுகவிற்கு அதிகம் இருப்பதை உணர்ந்து நாளையில் இருந்து யாரும் ஆட்சியில் பங்கு என்பதை பேச மாட்டார்கள். தமிழ்நாட்டில் கூட்டணி ஆட்சி என்பது கிடையாது, இதனை ஏற்கனவே முதலமைச்சர் தெளிவாக சொல்லிவிட்டார். காங்கிரஸ் கட்சியில் இருந்து ராகுல் காந்தி, செல்வப்பெருந்தகை அல்லது மல்லிகார்ஜுன கார்கே இவர்களின் கேள்விக்கு பதில் சொல்லலாம், காங்கிரஸ் கட்சியின் மற்றவர்களின் கேள்விகளுக்கும் பதில் சொல்ல முடியாது" என பிரவீன் சக்ரவர்த்தி, மாணிக்கம் தாகூரை குறிவைத்து தாக்கியிருந்தார்.

பிரவீன் சக்ரவர்த்தி சொல்லும் தனி கணக்கு 

இந்நிலையில், காங்கிரஸின் பிரவீன் சக்ரவர்த்தி, திமுகவின் சமீபத்திய உரிமைத் தொகை அறிவிப்பை கேள்விக்குள்ளாக்கும் வகையில் அவரது X தளத்தில் பதிவு ஒன்றை போட்டுள்ளார். அதில், "மகளிர் உரிமைத் தொகை ஒரு சிறந்த நலத்திட்டம். செயல்படுத்தியது பாராட்டத்தக்கது. ஆனால், அது மட்டுமே தேர்தலில் வெற்றியை உறுதிப்படுத்தும் என்று நம்புவது ஒரு மூடநம்பிக்கை. கடந்த 3 ஆண்டுகளில் தேர்தலுக்கு முன்னதாக இது போன்ற திட்டங்களை அறிவித்த 9 பெரிய மாநில அரசுகளில், 4 மட்டுமே வெற்றி பெற்றன; 5 தோல்வியடைந்தன" என பதிவிட்டுள்ளார். மேலும், அதை விளக்கம் வகையில் புகைப்படம் ஒன்றையும் அதில் பதிவிட்டுள்ளார். 

2023இல் ராஜஸ்தானில் காங்கிரஸ், 2023இல் தெலங்கானாவில் சந்திரசேகர் ராவின் பிஆர்எஸ் கட்சி, 2023இல் சத்தீஸ்கரில் காங்கிரஸ், 2024இல் ஆந்திராவில் ஜெகன் மோகனின் ஒய்எஸ்ஆர் காங்கிரஸ், 2025இல் டெல்லியில் ஆம் ஆத்மி கட்சிகள் மகளிர் ஊக்கத்தொகை திட்டங்களை கொடுத்தும் தோல்வியையே சந்தித்தன என பிரவீன் சக்ரவர்த்தி விளக்கி உள்ளார். அதேநேரத்தில் 2023இல் மத்திய பிரதேசத்தில் பாஜக, 2024இல் ஜார்க்கண்டில் ஜேஎம்எம் தலைமையிலான கூட்டணி, 2024இல் மகாராஷ்டிராவில் பாஜக தலைமையிலான கூட்டணி, 2025இல் பீகாரில் பாஜக தலைமையிலான கூட்டணி என நான்கு மாநிலங்கள் மட்டுமே மகளிர் உரிமைத் தொகையை செயல்படுத்தி தேர்தல்களில் வெற்றி பெற்றன என்றும் அதில் விளக்கியிருக்கிறார். இதன்மூலம், காங்கிரஸ் கட்சி திமுகவின் தேர்தல் வியூகத்தை கேள்விக்குள்ளாக்கி தங்களது தொகுதி பேரத்தை அதிகப்படுத்த விரும்புகிறது என்றும் அரசியல் பார்வையாளர்கள் கருத்து தெரிவிக்கின்றனர்.

மரியாதை கேட்கும் மாணிக்கம் தாகூர்

முன்னதாக, மதுரை திருப்பரங்குன்றத்தில் மாணிக்கம் தாகூர் தலைமையில் இன்று நடைபெற்ற காங்கிரஸ் செயற்குழு கூட்டத்தில் ஆட்சி அதிகாரத்தில் பங்கு வேண்டும் என தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது. மேலும் அந்த கூட்டத்தில் பேசிய மாணிக்கம் தாகூர், "உண்மையாக பாஜகவை எதிர்க்கக்கூடிய தைரியமும் தில்லும் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு மட்டும்தான் இருக்கிறது. மோடி அரசு ராகுல்காந்தியை பேசவிடாமல் தடுத்த விவகாரத்தில் சஸ்பெண்ட் ஆனது 8 பேர். அதில் 7 பேர் காங்கிரஸ், ஒருவர் சிபிஎம். நாடாளுமன்றத்தில் யார் பலமாக சண்டையிடுகிறார்கள் என்பதற்கு இது ஒரு எடுத்துக்காட்டு.

துணை நிற்கிறோம்... துணை நிற்கிறோம்... என்றவர்கள் ஏன் சஸ்பெண்ட் ஆகாமல் இருக்கிறார்கள் என்பது எல்லோருக்கும் தெரியும். சைடு வாங்கிட்டுபோய் வணக்கம் சொல்லக்கூடிய பழக்கம் காங்கிரஸ்காரனுக்கு கிடையவே கிடையாது. காங்கிரஸ்தான் என் உயிர். மரியாதை, அன்புதான் கேட்கிறோம். காங்கிரஸை சாதாரணமாக நினைத்து பேசுகின்றனர்; மரியாதை தராவிட்டால் திருப்பி அடிப்போம். எங்கள் பலம் இல்லாமல் நீங்கள் அரியணையில் ஏறி இருக்க முடியாது என்பதை மறந்துவிடாதீர்கள்" என திமுகவுக்கு கடுமையான எச்சரிக்கையை விடுத்துள்ளார். அதேநேரத்தில், "நீங்கள் (திமுக) செய்ததையும் நாங்கள் மறக்கவில்லை. தோழமையாக இருக்கும்போது நாங்கள் கேட்பது என்னவென்றால், நாங்கள் உங்களுக்கு மரியாதை கொடுக்கிறோம். நீங்களும் எங்களுக்கு அதே மரியாதையை கொடுக்க வேண்டும் என்பதுதான்" என்றும் மாணிக்கம் தாகூர் பேசியிருக்கிறார். 

என்ன செய்வார் ஸ்டாலின்...?

இதன்மூலம், 40 தொகுதிகளை கொடுத்து, ஆட்சியிலும் பங்கு கொடுங்கள் இல்லையென்றால் நாங்கள் தவெக விஜய் பக்கம் செல்ல வேண்டியிருக்கும் என காங்கிரஸ் மறைமுகமாக திமுகவுக்கு அழுத்தம் கொடுத்து வருகிறது. பிரவீன் சக்ரவர்த்தி விஜய்க்கு ஆதரவாக தொடர்ந்து பேசி வருவதும் இதை ஓரளவு உறுதிப்படுத்துகிறது. திமுக காங்கிரஸ் கட்சிக்கு 40 இடங்களை கொடுத்தால், உதயசூரியனின் தொகுதிகள் குறையும் நிலை ஏற்படும். ஒருவேளை அறுதி பெரும்பான்மை கூட கிடைக்காமல் போகலாம். ஒன்று திமுக 40 தொகுதிகளை வழங்கி ஆட்சி, அதிகாரத்தில் பங்கு என காங்கிரஸ் கட்சிக்கு வாக்கு கொடுக்கலாம், இல்லையெனில் 25-30 தொகுதிகளை மட்டும் கொடுத்து முடிவை காங்கிரஸ் பக்கம் தள்ளிவிடலாம். எனவே, திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் இதில் என்ன தீர்வை அளிக்கப்போகிறார் என அரசியல் பார்வையாளர்கள் உற்றுநோக்கி வருகின்றனர்.

மேலும் படிக்க | 'இனி ஆட்சியில் பங்கு கேட்கமாட்டார்கள்' திமுக வைக்கும் Full Stop - விஜய் பக்கம் சாய்வாரா ராகுல் காந்தி?

மேலும் படிக்க | ஸ்டாலின் கருத்துக்கு மாணிக்கம் தாகூர் பதிலடி... 2006இல் நடந்தது என்ன? திமுக vs காங்கிரஸ்

மேலும் படிக்க | திமுக எத்தனை தொகுதிகளை காங்கிரஸுக்கு ஒதுக்கும்? பரபரக்கும் தேர்தல் களம் - லேட்டஸ்ட் அப்டேட்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

...Read More

DMKCongressTamil NewsMK StalinRahul Gandhi

Trending News