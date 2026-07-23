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தமிழ் தெரியுமா, டிகிரி இருக்கா? ரூ.63,000 சம்பளத்தில் மத்திய அரசு வேலை, உடனே அப்ளை பண்ணுங்க

NICL Recruitment 2026: ஆட்சேர்ப்பு நடவடிக்கையின் மூலம், 500 காலிப் பணியிடங்களுக்குத் தகுதியான விண்ணப்பதாரர்களை NICL பணியமர்த்த உள்ளது. இதற்கான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டு, விண்ணப்பிக்கும் செயல்முறை தற்போது நடைபெற்று வருகிறது.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 23, 2026, 09:54 AM IST|Updated: Jul 23, 2026, 09:54 AM IST
தமிழ் தெரியுமா, டிகிரி இருக்கா? ரூ.63,000 சம்பளத்தில் மத்திய அரசு வேலை, உடனே அப்ளை பண்ணுங்க

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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தமிழ் தெரியுமா, டிகிரி இருக்கா? ரூ.63,000 சம்பளத்தில் மத்திய அரசு வேலை
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