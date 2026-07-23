/தமிழ் தெரியுமா, டிகிரி இருக்கா? ரூ.63,000 சம்பளத்தில் மத்திய அரசு வேலை, உடனே அப்ளை பண்ணுங்க

NICL Recruitment 2026: பட்டதாரி இளைஞர்களுக்கு காப்பீட்டுத் துறையில் தங்கள் தொழில் வாழ்க்கையைத் தொடங்க ஒரு நல்ல வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது. முன்னணி தேசிய காப்பீட்டு நிறுவனமான நேஷனல் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி லிமிடெடில் (NICL), அசிஸ்டண்ட் (Assistant) பணியிடங்களுக்கான ஆட்சேர்ப்பு அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
இந்த ஆட்சேர்ப்பு நடவடிக்கையின் மூலம், 500 காலிப் பணியிடங்களுக்குத் தகுதியான விண்ணப்பதாரர்களை NICL பணியமர்த்த உள்ளது. இதற்கான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டு, விண்ணப்பிக்கும் செயல்முறை தற்போது நடைபெற்று வருகிறது. ஆர்வமும் தகுதியும் உள்ள விண்ணப்பதாரர்களுக்கான முக்கிய விவரங்கள்:
|நிகழ்வு
|தேதி
|ஆன்லைன் விண்ணப்பம் தொடங்கும் தேதி
|ஜூலை 18, 2026
|ஆன்லைன் விண்ணப்பத்திற்கான கடைசி தேதி
|ஆகஸ்ட் 7, 2026
|விண்ணப்பக் கட்டணம் செலுத்தும் காலம்
|ஜூலை 18, 2026 முதல் ஆகஸ்ட் 7, 2026 வரை
|முதல் கட்ட (முதன்மைத் தேர்வு/Preliminary) ஆன்லைன் தேர்வு
|ஆகஸ்ட் 27, 2026
|இரண்டாம் கட்ட (முதன்மைத் தேர்வு/Main) ஆன்லைன் தேர்வு
|அக்டோபர் 30, 2026
இந்த NICL ஆட்சேர்ப்பு நடவடிக்கையின் கீழ் மொத்தம் 500 'அசிஸ்டண்ட்' பணியிடங்கள் நிரப்பப்பட உள்ளன. இதற்கான நியமனங்கள் மாநில வாரியாக மேற்கொள்ளப்படும்.
ஆட்சேர்ப்பு செயல்முறையில் பங்கேற்கும் விண்ணப்பதாரர்கள் ஏதேனும் ஒரு மாநிலம் அல்லது யூனியன் பிரதேசத்திற்கு மட்டுமே விண்ணப்பிக்க முடியும். அதிகபட்ச காலிப் பணியிடங்கள் உள்ள மாநிலங்களின் பட்டியல் இதோ:
விண்ணப்பதாரர்கள் பின்வரும் மூன்று நிலைகள் மூலம் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவார்கள்:
குறிப்பு: பிராந்திய மொழித் தேர்வு தகுதித் தேர்வாக மட்டுமே அமையும். இறுதித் தரவரிசைப் பட்டியல், முக்கியத் தேர்வில் பெற்ற மதிப்பெண்களின் அடிப்படையில் மட்டுமே தயாரிக்கப்படும்.
முதன்மைத் தேர்வு: முதன்மைத் தேர்வில் மொத்தம் 100 மதிப்பெண்களுக்கான 100 கொள்குறி வகை (objective-type) கேள்விகள் இடம்பெறும். இதில் ஆங்கில மொழி, பகுத்தறிவுத் திறன் (Reasoning) மற்றும் எண் கணிதத் திறன் (Quantitative Aptitude) தொடர்பான கேள்விகள் அடங்கும். இத்தேர்வின் மொத்த கால அளவு 60 நிமிடங்கள் ஆகும்.
முக்கியத் தேர்வு: முக்கியத் தேர்வில் மொத்தம் 200 மதிப்பெண்களுக்கான 200 கேள்விகள் இடம்பெறும். இதில் பகுத்தறிவுத் திறன், ஆங்கில மொழி, எண் கணிதத் திறன், பொது விழிப்புணர்வு மற்றும் கணினி அறிவு தொடர்பான கேள்விகள் அடங்கும். இத்தேர்வின் கால அளவு 120 நிமிடங்கள் ஆகும்.
இரு ஆன்லைன் தேர்வுகளிலும், தவறான பதில்களுக்கு கால் (1/4) மதிப்பெண் குறைக்கப்படும். விடையளிக்கப்படாத கேள்விகளுக்கு மதிப்பெண் குறைக்கப்படாது.
SC, ST, PwBD மற்றும் முன்னாள் ராணுவத்தினர் பிரிவைச் சேர்ந்த விண்ணப்பதாரர்களுக்கு விண்ணப்பக் கட்டணம் ஏதுமில்லை. மற்ற அனைத்துப் பிரிவினரும் ₹850 விண்ணப்பக் கட்டணமாகச் செலுத்த வேண்டும்.
NICL உதவியாளர் (Assistant) பணி நியமனம் 2026-க்கு விண்ணப்பிக்க இதற்கான அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்திற்குச் சென்று ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். இதற்கான வழிமுறை இதோ:
குறிப்பு: இறுதிச் சமர்ப்பிப்புக்குப் பிறகு விண்ணப்பப் படிவத்தில் எந்த மாற்றமும் செய்ய முடியாது என்பதை நினைவில் கொள்வது நல்லது.
அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை இங்கே பதிவிறக்கம் செய்துகொள்ளலாம்.
ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க இங்கே கிளிக் செய்யவும்.
முக்கிய குறிப்பு: முழுமையற்ற அல்லது காலக்கெடுவுக்குப் பிறகு பெறப்படும் விண்ணப்பங்கள் பரிசீலிக்கப்படமாட்டாது.