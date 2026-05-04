தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: நிலக்கோட்டை (தனி) சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

Nilakottai Election Result 2026: திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் உள்ள நிலக்கோட்டை (Nilakottai) (தனி) சட்டமன்றத் தொகுதியில் போட்டியிட்ட கட்சி வாரியான வெற்றி மற்றும் தோல்வியைத் தழுவிய வேட்பாளர் பட்டியலைக் குறித்து அறிந்துகொள்ளுங்கள்.    

Written by - RK Spark | Last Updated : May 4, 2026, 05:36 AM IST

நிலக்கோட்டை சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள நிலக்கோட்டை சட்டமன்றத் தொகுதி (தொகுதி எண் 130), திண்டுக்கல் நாடாளுமன்றத் தொகுதியின் கீழ் செயல்படும் ஒரு முக்கியத் தொகுதியாகும். பட்டியல் சாதியினருக்காக (SC) ஒதுக்கப்பட்டுள்ள இந்தத் தனித்தொகுதி, விவசாயம் மற்றும் மலர் உற்பத்தியை பிரதானமாக கொண்டது. கடந்த அரை நூற்றாண்டு காலமாகவே இத்தொகுதி அதிமுகவின் அசைக்க முடியாத இரும்புக்கோட்டையாகத் திகழ்ந்து வருகிறது. 
நிலக்கோட்டை தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்  

2026-ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று ஒரே கட்டமாக நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், இன்று மே 4-ஆம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெற்று நிலக்கோட்டை தொகுதிக்கான இறுதி தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும். கடந்த பல ஆண்டுகளாக இத்தொகுதியில் வெல்ல முடியாத நிலையில் உள்ள திமுக, இந்த முறை எப்படியாவது நிலக்கோட்டையைக் கைப்பற்ற வேண்டும் எனத் தீவிர முனைப்புடன் செயல்பட்டு வருகிறது. 

நிலக்கோட்டை வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026  

திமுக (DMK): நாகஜோதி
அதிமுக (AIADMK): தேன்மொழி (தற்போதைய எம்.எல்.ஏ)  
நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): கைலை ராஜன்
தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK):ஆர். அய்யனார்

நிலக்கோட்டை தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை 2026  

மொத்த வாக்காளர்கள்: 221094
ஆண் வாக்காளர்கள்: 108300
பெண் வாக்காளர்கள்: 112780
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 14

நிலக்கோட்டை சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021  

கடந்த 2021-ஆம் ஆண்டு நடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் நிலக்கோட்டை தொகுதியில் அதிமுக அபார வெற்றி பெற்றது.  

வெற்றி விவரங்கள்  

வெற்றி: எஸ். தேன்மொழி (அதிமுக) - 91,461 வாக்குகள் (49.49%)
இரண்டாம் இடம்: எஸ்.கே. முருகவேல்ராஜன் (MVK - திமுக கூட்டணி) - 63,843 வாக்குகள் (34.55%)

வாக்கு வித்தியாசம்: அதிமுக வேட்பாளர் தேன்மொழி தன்னை எதிர்த்துப் போட்டியிட்ட திமுக கூட்டணிக் கட்சியான மக்கள் விடுதலைக் கட்சி (MVK) வேட்பாளர் முருகவேல்ராஜனை 27,618 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றார்.

திண்டுக்கல் மாவட்டம் சட்டமன்றத் தொகுதிகள் பட்டியல்  

 திண்டுக்கல் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்  
 ஆத்தூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்  
 நத்தம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்  
 வேடசந்தூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்  
 ஒட்டன்சத்திரம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்  
 பழனி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

