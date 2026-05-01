ஊட்டி போகப்போறீங்களா? இன்று முதல் போக்குவரத்து மாற்றங்கள்... முழு விவரம் இதோ

Traffic Diversions at Ooty: ஊட்டி கோடை விழாவின் போது எதிர்பார்க்கப்படும் கடும் போக்குவரத்து நெரிசலைக் கட்டுப்படுத்தவும், சுற்றுலாப் பயணிகளின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யவும் போக்குவரத்து மாற்றங்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : May 1, 2026, 05:20 PM IST
Traffic Diversions at Ooty: இந்தியா முழுதும் கோடை வெயில் வெளுத்து வாங்குகிறது. குறிப்பாக தமிழகத்தில், பல பகுதிகளில் வெயில் சதமடித்து மக்களை பாடாய் படுத்தி வருகிறது. வெயிலிலிருந்து தப்பிக்கவும், குழந்தைகளின் கோடை விடுமுறையை முன்னிட்டும் பலர் தமிழகத்தில் உள்ள ஊட்டி, கொடைக்கானல், ஏற்காடு போன்ற மலைப்பிரதேசங்களுக்கு சென்ற வண்ணம் உள்ளனர். இந்த நிலையில், மே 1, அதாவது இன்று முதல் ஊட்டியில் பல போக்குவரத்து மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன. அவற்றை பற்றி விரிவாக காணலாம்.

ஊட்டிக்கு மக்கள் படையெடுப்பு

ஊட்டி கோடை விழாவின் போது எதிர்பார்க்கப்படும் கடும் போக்குவரத்து நெரிசலைக் கட்டுப்படுத்தவும், சுற்றுலாப் பயணிகளின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யவும், அதே வேளையில் உள்ளூர் மக்கள் தடையின்றிப் பயணிக்க வழிவகை செய்யவும், மே 1, 2026 முதல் ஊட்டியில் முக்கிய போக்குவரத்து மாற்றங்கள் அமல்படுத்தப்படும் என்று நீலகிரி மாவட்டக் காவல்துறை அறிவித்துள்ளது.

நீலகிரி மாவட்டக் காவல்துறை அறிவிப்பு

நீலகிரி மாவட்டக் காவல் கண்காணிப்பாளர் நிஷா இது பற்றி ஒரு செய்திக் குறிப்பை வெளியிட்டுள்ளார். அதன் படி,

- மேட்டுப்பாளையத்திலிருந்து வரும் அனைத்து சுற்றுலா கார்களும், காட்டேரி சந்திப்பில் இடதுபுறம் திரும்பி, செலாஸ், கெந்தலா, காட்டேரி அணை, கெட்டி பாலாடா, கொல்லிமலை மற்றும் லவ்டேல் வழியாகச் சென்று, மஞ்சனக்கோரை மற்றும் பார்ன்ஹில் வழியே ஊட்டி நகரத்திற்குள் நுழைய வேண்டும்.

- ஊட்டியிலிருந்து சமவெளிப் பகுதிகளுக்குத் திரும்பும் சுற்றுலா வாகனங்கள் கோத்தகிரி சாலை வழியாக மட்டுமே பயணிக்க வேண்டும். 

- குறிப்பிட்ட சில விலக்கு அளிக்கப்பட்ட வாகனங்கள் மட்டுமே வெலிங்டன் 'பிளாக் பிரிட்ஜ்' அல்லது கட்டபெட்டு வழியாகச் செல்ல அனுமதிக்கப்படும். 

- கூனூர்-பர்லியார் வழித்தடம் வழியாகச் சுற்றுலா வாகனங்கள் கீழே இறங்க, சிறப்பு அனுமதி இருந்தால் மட்டுமே அனுமதிக்கப்படும். மற்ற நேரங்களில் அனுமதி இல்லை.

- கூடலூர் அல்லது தெப்பக்காடு நோக்கிச் செல்லும் பேருந்துகள், வேன்கள், கார்கள் மற்றும் மேக்ஸி காப்கள், லவ்டேல் சந்திப்பில் இடதுபுறம் திரும்பி, லவ்டேல் ரயில் நிலையம், லவ்டேல் காவல் நிலையச் சந்திப்பு, காந்தி நகர், மஞ்சனக்கோரை, பார்ன்ஹில், கந்தல் முச்சந்தி மற்றும் ஃபிங்கர்போஸ்ட் வழியாகச் சென்று கூடலூரை அடைய வேண்டும்.

- ஊட்டியின் குறுகிய உட்புறச் சாலைகளில் பெரிய வாகனங்களின் நடமாட்டத்தைக் குறைக்கும் வகையில், காவல்துறை தற்காலிக வாகன நிறுத்துமிடங்களை அமைத்துள்ளது. 

- கூனூரிலிருந்து வரும் சுற்றுலாப் பேருந்துகள் மற்றும் மேக்ஸி காப்களை 'ஆவின்' வாகன நிறுத்துமிடத்தில் நிறுத்திக்கொள்ளலாம். 

- கோத்தகிரி திசையிலிருந்து வரும் வாகனங்கள், அரசு கலைக்கல்லூரி வளாகத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள தற்காலிக வாகன நிறுத்துமிடத்திற்குத் திருப்பி விடப்படும். 

- கூடலூரிலிருந்து வரும் பேருந்துகள் மற்றும் மேக்ஸி காப்களை HPF கோல்ஃப் சாலைப் பகுதியில் நிறுத்திக்கொள்ளலாம்.

- மே 1-ஆம் தேதி முதல், காலை 8 மணி முதல் இரவு 9 மணி வரை, அனைத்து கனரக வர்த்தக வாகனங்களும் ஊட்டி நகரத்திற்குள் நுழையத் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

- எனினும், பால், பெட்ரோலியப் பொருட்கள் மற்றும் சமையல் எரிவாயு போன்ற அத்தியாவசியப் பொருட்களை ஏற்றிச் செல்லும் வாகனங்களுக்கு இந்தத் தடை பொருந்தாது.

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

