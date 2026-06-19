/நீலகிரி : சம்பளத்தில் ஏமாற்றும் நிர்வாகம்... கூடலூர் அரசு மருத்துவமனையில் தூய்மை பணியாளர்கள் போராட்டம்

நீலகிரி: நீலகிரி மாவட்டம் கூடலூர் அரசு மருத்துவமனையில் தூய்மை பணியாளர்கள் அரசு நிர்ணயித்த ஊதியத்தை வழங்க கோரி கூடலூர் அரசு மருத்துவமனை வளாகத்தில் போராட்டத்தை தொடங்கியுள்ளனர்.
கூடலூர் அரசு தலைமை மருத்துவமனையில் ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணியாற்றும் தூய்மை பணியாளர்கள் இதுவரை வழங்கப்பட்ட ஊதியத்தை விட குறைந்த ஊதியம் தருவதை கண்டித்து மருத்துவமனை வளாகத்தில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர். தூய்மை பணியாளர்களின் கோரிக்கை என்ன? போராட்டத்திற்கான காரணம் என்ன? விரிவான தகவல்களை இங்கே காணலாம்.
கூடலூர் அரசு தலைமை மருத்துவமனையில் ஒப்பந்த அடிப்படையில் 43 தூய்மை பணியாளர்கள் பணி செய்து வருகின்றனர். கடந்த மாதம் வரை பணிகளுக்காக (Quality Property Management Service) கம்பெனி ஒப்பந்தம் எடுக்கப்பட்டிருந்தது. அந்த கம்பெனியில் வேலை செய்த தூய்மை பணியாளர்களுக்கு மாத ஊதியம் 19,300 ரூபாய் வழங்கப்பட்டிருந்தது.
ஆனால் தற்போது வேறு (Krystal) நிறுவனம் ஒப்பந்தத்தை பெற்றுள்ளது. இந்த நிறுவனம் தூய்மை பணியாளர்களுக்கு மாத ஊதியமாக 13,624 ரூபாய் வழங்குவதாக கூறியிருந்தது. ஆனால், உண்மையில் வெறும் 11,626 ரூபாய் மட்டுமே ஊதியமாக வழங்கப்பட்டது. இது தூய்மை பணியாளர்களுக்கு பெரும் அதிர்ச்சியை அளித்தது.
மாதம் ஊதியம் குறைவாக இருப்பது குறித்து தூய்மை பணியாளர்கள் மருத்துவமனை நிர்வாகத்திடம் கேட்டனர். ஆனால், மருத்துவ நிர்வாகமோ, 'எங்களுக்கும் இதற்கும் எந்த ஒரு சம்பந்தமும் இல்லை, ஒப்பந்ததாரரிடம் முறையிடுங்கள்' என கூறிவிட்டது. பணியாளர்கள் இது குறித்து ஒப்பந்ததாரரிடம் கேட்டுள்ளனர். ஆனால், அவர்கள் தரப்பிலிருந்து முறையாக எந்த பதிலும் அளிக்கப்படவில்லை.
மருத்துவமனை, ஒப்பந்ததாரர் என இரு தரப்பினருமே முறையான பதிலை அளிக்காததால், தங்களுக்கு சேர வேண்டிய முறையான ஊதியத்தை வழங்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையுடன் தூய்மை பணியாளர்கள் மருத்துவமனை வளாகத்தில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர். இதனால் மருத்துவமனையில் பணிகள் பாதிக்கப்பட்டது.