95 சதவீத வாக்குச்சாவடிகளில் இணையவழி நேரலை ஒளிபரப்பு: நீலகிரி மாவட்ட ஆட்சியர்

Nilgiris District News: அடுத்த மாதம் நடைபெறவுள்ள சட்டமன்றத் தேர்தலின்போது, ​​நீலகிரி மாவட்டத்தில் உள்ள பெரும்பாலான வாக்குச்சாவடிகளில் வாக்குப்பதிவு செயல்முறையின் இணையவழி நேரலை ஒளிபரப்பு (Webcasting) வசதி செய்யப்படவுள்ளது.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Mar 26, 2026, 05:33 PM IST
  • மாவட்டத்தில் உள்ள 95 சதவீத வாக்குச்சாவடிகள் இணையவழி நேரலை ஒளிபரப்பு மூலம் கண்காணிக்கப்படும்.
  • எஞ்சிய 5 சதவீத வாக்குச்சாவடிகளை சிசிடிவி (CCTV) கேமராக்கள் மூலம் கண்காணிக்கப்படும்.
  • மாவட்ட ஆட்சியர் லட்சுமி பவ்யா தனேரு அறிவிப்பு.

பெட்ரோல், டீசல் விலை அதிரடி உயர்வு.. வாகன ஓட்டிகளுக்கு ஷாக்.. லிட்டருக்கு இவ்வளவா?
camera icon7
petrol diesel price
பெட்ரோல், டீசல் விலை அதிரடி உயர்வு.. வாகன ஓட்டிகளுக்கு ஷாக்.. லிட்டருக்கு இவ்வளவா?
இன்று மிதுன ராசியில் கஜகேசரி யோகம், 5 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்ட மழை கோட்டோ கொட்டும்
camera icon12
Gajakesari Yoga
இன்று மிதுன ராசியில் கஜகேசரி யோகம், 5 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்ட மழை கோட்டோ கொட்டும்
மாணவர்களுக்கு குட் நியூஸ்.. 10ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு ரத்து.. மாநில அரசு அதிரடி அறிவிப்பு!
camera icon7
Telangana
மாணவர்களுக்கு குட் நியூஸ்.. 10ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு ரத்து.. மாநில அரசு அதிரடி அறிவிப்பு!
இன்றைய ராசிபலன்: மார்ச் 25 புதன்கிழமை - அதிர்ஷடம் யாருக்கு? முழு விவரம்
camera icon12
Daily horoscope
இன்றைய ராசிபலன்: மார்ச் 25 புதன்கிழமை - அதிர்ஷடம் யாருக்கு? முழு விவரம்
TN Assembly Election 2026: தமிழ்நாட்டில் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி சட்டமன்ற தேர்தல் நடக்கவுள்ளது. அரசியல் கட்சிகள் பிரச்சாரத்தில் கவனம் செலுத்தி வரும் நிலையில், அனைத்து மாவட்ட நிர்வாகங்களும் சிறப்பான வாக்குப்பதிவுக்கு தேவையான அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் எடுத்து வருகின்றன. இதற்கான பணிகள் முழு முனைப்புடன் நடந்துவருகின்றன.

நீலகிரியில் வாக்குப்பதிவு செயல்முறையின் நேரலை ஒளிபரப்பு

- அடுத்த மாதம் நடைபெறவுள்ள சட்டமன்றத் தேர்தலின்போது, ​​நீலகிரி மாவட்டத்தில் உள்ள பெரும்பாலான வாக்குச்சாவடிகளில் வாக்குப்பதிவு செயல்முறையின் இணையவழி நேரலை ஒளிபரப்பு (Webcasting) வசதி செய்யப்படவுள்ளது. 

- மாவட்டத்தில் உள்ள 95 சதவீத வாக்குச்சாவடிகளை இணையவழி நேரலை ஒளிபரப்பு மூலம் கண்காணிக்கவும், எஞ்சிய 5 சதவீத வாக்குச்சாவடிகளை சிசிடிவி (CCTV) கேமராக்கள் மூலம் கண்காணிக்கவும் நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருவதாக மாவட்ட ஆட்சியர் லட்சுமி பவ்யா தனேரு திங்களன்று தெரிவித்தார்.

- மாவட்டத்தில் உள்ள மூன்று சட்டமன்றத் தொகுதிகளிலும் சேர்த்து, மொத்தம் 736 வாக்குச்சாவடிகள் அமைந்துள்ளன.

மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த ஆட்சியர், 100 சதவீத வாக்குச்சாவடிகளிலும் இணையவழி நேரலை ஒளிபரப்பு செய்யுமாறு தேர்தல் ஆணையம் அறிவுறுத்தியுள்ளதாகத் தெரிவித்தார். எனினும், இணையதள இணைப்பு வசதி இல்லாத தொலைதூரப் பகுதிகளில் அமைந்துள்ள 5 சதவீத வாக்குச்சாவடிகளில் மட்டும் இணையவழி நேரலை ஒளிபரப்பு சாத்தியமில்லை என்பதால், அங்கு சிசிடிவி கேமராக்கள் பொருத்தப்பட்டு கண்காணிக்கப்படும் என்று அவர் கூறினார்.

இணையவழி நேரலை ஒளிபரப்பிற்கு இணையதள வசதி கட்டாயத் தேவை என்பதால், அடர்ந்த வனப்பகுதிகளில் வசிக்கும் பழங்குடியின மக்களுக்கான சில வாக்குச்சாவடிகளில் மட்டும் சிசிடிவி கேமராக்கள் பயன்படுத்தப்படும் என்று மாவட்ட நிர்வாக வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன.

திங்களன்று, மாவட்டத்தில் உள்ள குன்னூர், உதகமண்டலம் மற்றும் கூடலூர் ஆகிய மூன்று சட்டமன்றத் தொகுதிகளுக்கும் மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் (EVMs) குலுக்கல் முறையில் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டன.

தொலைதூரப் பகுதிகளில் வசிக்கும் பழங்குடியின மக்கள் வாக்களிப்பதற்கு ஏதுவாக வாகன வசதிகள் செய்து தரப்படும் என்று மாவட்ட ஆட்சியர் உறுதியளித்தார். "85 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள் மற்றும் 40 சதவீதத்திற்கும் அதிகமான உடல் குறைபாடு உள்ளவர்கள் தபால் வாக்குகள் அளிப்பதை உறுதி செய்வதற்கான நடவடிக்கைகளை நாங்கள் எடுத்து வருகிறோம். கடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலின்போது குறைந்த அளவிலான வாக்குப்பதிவு பதிவான 13 வாக்குச்சாவடிகளை நாங்கள் கண்டறிந்துள்ளோம். அந்தப் பகுதிகளில் வாக்குப்பதிவு சதவீதத்தை அதிகரிப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் தற்போது மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன," என்று ஆட்சியர் மேலும் தெரிவித்தார்.

சுற்றுலாப் பயணிகள் தங்களிடம் உள்ள ரூ.50,000-க்கும் அதிகமான ரொக்கப் பணம் அல்லது நகைகளுக்குரிய முறையான ஆவணங்களைச் சமர்ப்பிக்காவிட்டால், அவை பறிமுதல் செய்யப்படும் என்று ஆட்சியர் எச்சரித்தார். 

“தேர்தல் அறிவிப்பு வெளியானதிலிருந்து (மார்ச் 15 முதல் 22 வரையிலான காலகட்டத்தில்), தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகள் தொடர்பான 71 புகார்கள் பெறப்பட்டுள்ளன. வாகனங்கள் மற்றும் பல்வேறு இடங்களில் சோதனைகளை மேற்கொண்டு வரும் கண்காணிப்புக் குழுவினர், மொத்தம் ரூ.2.59 கோடி மதிப்பிலான பொருட்களைப் பறிமுதல் செய்துள்ளனர். இதில் ரூ.41 லட்சம் ரொக்கப் பணமும், ரூ.2.18 கோடி மதிப்பிலான இதர பொருட்களும் அடங்கும். பறிமுதல் செய்யப்பட்ட மொத்தத் தொகையில் (ரொக்கம் மற்றும் பொருட்கள் சேர்த்து) ரூ.2.48 கோடி மதிப்பிலானவை, உரிய ஆவணங்களைச் சமர்ப்பித்த சம்பந்தப்பட்ட நபர்களிடமே திரும்ப ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளன," என்று அவர் விளக்கினார். 
தடை செய்யப்பட்ட புகையிலைப் பொருட்கள் (ரூ. 11 லட்சம் மதிப்புள்ள 22 கிலோ) பறிமுதல் செய்யப்பட்டது தொடர்பாக, இக்காலகட்டத்தில் 60 வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாகக் காவல் கண்காணிப்பாளர் என்.எஸ். நிஷா தெரிவித்தார். 

மேலும், மாநில எல்லைகளில் 52 லிட்டர் மதுபானம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டதுடன், இது தொடர்பாக 25 வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. 147 சரித்திரப் பதிவேடு குற்றவாளிகளுக்கு எதிராகக் கைது வாரண்டுகள் பிறப்பிக்கப்பட்டன. காக்கநல்லா மற்றும் பட்டவயல் ஆகிய இடங்களைத் தவிர, ஒன்பது சோதனைச் சாவடிகள் காவல்துறையினரால் கண்காணிக்கப்பட்டு வருகின்றன.

இந்த வகையில் தேர்தலுக்கான ஆயத்தப் பணிகளும், முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளும் நீலகிரி மாவட்டத்தில் முழு முனைப்புடன் நடந்து வருகின்றன.

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs):

1. தமிழ்நாட்டில் என்று சட்டமன்ற தேர்தல் நடக்கவுள்ளது?
தமிழ்நாட்டில் ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதி சட்டமன்ற தேர்தல் நடக்கவுள்ளது.

2. நீலகிரி மாவட்டத்தில் எத்தனை சட்டமன்றத் தொகுதிகள் உள்ளன?
நீலகிரி மாவட்டத்தில் 3 சட்டமன்றத் தொகுதிகள் உள்ளன.

3. நீலகிரி மாவட்டத்தில் மொத்தம் உள்ள வாக்குச்சாவடிகள் எத்தனை?
நீலகிரி மாவட்டத்தில் மொத்தம் 736 வாக்குச்சாவடிகள் உள்ளன.

மேலும் படிக்க | ”விபச்சாரிகள்" தவெக பெண் தொண்டர்களை இழிவாக பேசிய திமுக ஆதரவாளர்.. கொந்தளித்த விஜய்!

மேலும் படிக்க  | திருவாரூர் டூ கொளத்தூர்.. திமுகவின் பக்கா பிளான்.. களத்தில் இறங்கும் ஸ்டாலின்!

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. 



