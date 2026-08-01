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நீலகரி : 3% வட்டி மானியத்தில் ரூ.12 கோடி வரை கடன் - யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம்?

Nilgiris Latest News : நீலகிரி மாவட்டத்தினர் 3 விழுக்காடு வட்டியில் 12 கோடி ரூபாய் வரை கடன் பெற விண்ணப்பிக்கலாம் என அம்மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவித்துள்ளார்.

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Aug 01, 2026, 10:59 AM IST|Updated: Aug 01, 2026, 10:59 AM IST
நீலகரி : 3% வட்டி மானியத்தில் ரூ.12 கோடி வரை கடன் - யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம்?
Image Credit: Nilgiris Latest News

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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