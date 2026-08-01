/நீலகரி : 3% வட்டி மானியத்தில் ரூ.12 கோடி வரை கடன் - யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம்?

Nilgiris Latest News : விவசாய தொழில் முனைவோர்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசு கடனுதவி வழங்கி வருகிறது. இத்திட்டத்தின் கீழ் நீலகிரி மாவட்ட விவசாய தொழில் முனைவோருக்கு நற்செய்தி வெளியாகியுள்ளது. வேளாண் உட்கட்டமைப்புக்கு அம்மாவட்டத்தில் ரூ.16 கோடி கடன் இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், விருப்பம் உள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என்றும் மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவித்துள்ளார்.
மத்திய அரசால் உருவாக்கப்பட்டுள்ள இந்த சிறப்பு வேளாண் உள்கட்டமைப்பு நிதித் திட்டமானது, விவசாயத் துறையில் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி மற்றும் உட்கட்டமைப்பை உருவாக்கப் பெரும் உதவியாக உள்ளது.
* இத்திட்டத்தின் கீழ் ரூ. 2 கோடி வரை கடன் பெற முடியும்.
* இக்கடனுக்கு 7 ஆண்டுகள் வரை 3 சதவீத (3%) வட்டி மானியமும், அரசின் கடன் உத்தரவாதமும் (Credit Guarantee) வழங்கப்படுகிறது.
* மொத்த திட்ட மதிப்பீட்டில் பயனாளியின் பங்களிப்பு வெறும் 10 சதவீதம் (10%) மட்டுமே என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
வேளாண் சார்ந்த தொழில்களைத் தொடங்கவும், விரிவாக்கம் செய்யவும் விரும்பும் பின்வரும் நபர்கள் மற்றும் அமைப்புகள் இத்திட்டத்தின் கீழ் பயன்பெற விண்ணப்பிக்கலாம்:
தனிநபர் விவசாய தொழில் முனைவோர்கள், விவசாயக் குழுக்கள், கூட்டுப் பொறுப்புக் குழுக்கள், உழவர் உற்பத்தியாளர் நிறுவனங்கள், தொடக்க வேளாண் கூட்டுறவு கடன் சங்கங்கள், பல்நோக்கு கூட்டுறவு சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு, புதிய தொடக்க நிறுவனங்கள் மற்றும் வணிக நிறுவனங்கள்
நீலகிரி மாவட்டத்தின் புவியியல் மற்றும் விவசாயத் தேவைகளுக்கு ஏற்ப பல்வேறு உள்கட்டமைப்புப் பணிகளை அமைக்க இக்கடன் உதவி வழங்கப்படுகிறது. உதாரணமாக:
மின்னணு வணிக மையங்கள், கேரட் கழுவும் இயந்திரங்கள் அமைத்தல், தேயிலை தொழிற்சாலைகள் நிறுவுதல், மண்புழு உரம் தயாரிப்பு மையங்கள், காய்கறி நாற்றங்கால்கள் அமைத்தல், ஹைட்ரோபோனிக்ஸ், காளான் வளர்ப்பு, பாலி ஹவுஸ் மற்றும் கிரீன் ஹவுஸ் அமைத்தல், விளைபொருட்களைப் பாதுகாக்கச் சேமிப்புக் கிடங்குகள், சிப்பம் கட்டும் கூடங்கள் தரம் பிரிக்கும் இயந்திரங்கள் நிறுவுதல், மெழுகு பூசும் மையங்கள், பண்ணைக் கழிவு மேலாண்மை சார்ந்த உள்கட்டமைப்புகள், சூரிய ஒளி மின் உற்பத்தி நிலையங்கள் அமைத்தல்
இணையதள முகவரி: இத்திட்டத்தில் கடன் பெற விரும்பும் பயனாளிகள் விரிவான திட்ட அறிக்கையுடன் agriinfra.dac.gov.in என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணையதள முகவரியில் தங்களுக்கு விருப்பமான வங்கி கிளைகளைத் தேர்வு செய்து விண்ணப்பிக்கலாம். இத்திட்டத்தில் பயனடைய விரும்பும் நீலகிரி மாவட்ட பயனாளிகளுக்குத் தேவையான வழிகாட்டுதல்களை வழங்க சிறப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. உதகை ரோஜா பூங்காவில் (Rose Garden, Ooty) அமைந்துள்ள வேளாண்மை விற்பனை மற்றும் வேளாண் வணிகத் துறை அலுவலகத்தை நேரில் அணுகினால், வங்கிகளில் கடன் பெறுவதற்குத் தேவையான அனைத்து வழிகாட்டுதல்களையும் இத்துறை அலுவலர்கள் செய்து தருவார்கள்.
கூடுதலாக, இது தொடர்பான சந்தேகங்கள் மற்றும் ஆலோசனைகளுக்குக் கூட்டுறவு சங்கங்களின் இணைப் பதிவாளர், தேசியமயமாக்கப்பட்ட வங்கிகள், நபார்டு (NABARD) வங்கி, வேளாண் மற்றும் தோட்டக்கலைத் துறை அலுவலர்கள், மாவட்ட தொழில் மைய (DIC) அலுவலர்கள் மற்றும் வேளாண் பொறியியல் துறை அலுவலர்களைத் தொடர்பு கொள்ளுமாறு மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் திருமதி. லட்சுமி பவ்யா தண்ணீரு கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.