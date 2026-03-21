English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • நீலகிரி: செல்ஃபி ஆசையில் செத்துப்பிழைத்த நபர்: 150 அடி பள்ளத்தில் விழுந்தவர் பிழைத்தது ஏப்படி?

நீலகிரி: செல்ஃபி ஆசையில் செத்துப்பிழைத்த நபர்: 150 அடி பள்ளத்தில் விழுந்தவர் பிழைத்தது ஏப்படி?

Nilgiris News: கூடலூர் ஊசிமலை உச்சியில் செல்பி எடுக்க முயன்ற போது, 150 அடி பள்ளத்தில் தவறி விழுந்த 28 வயதான இளைஞர் பல மணி நேரத்திற்கு பிறகு மீட்கப்பட்டார். மஞ்சுமல் பாய்ஸ் படத்தை நிஜத்தில் கண் முன் கொண்டுவந்த அந்த சம்பவம் பற்றி இங்கே காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Mar 21, 2026, 03:42 PM IST
  • 150 அடி பள்ளத்தில் விழுந்த இளைஞர்.
  • ராணுவ உதவியுடன் விடிய விடிய போராடி மீட்பு.
  • விழுந்தாலும் விழிப்புடன் செய்த செயல்.

Trending Photos

8வது ஊதியக்குழு Fitment Factor: அரசு ஊழியர்களின் சம்பள உயர்வில் இதன் முக்கியத்துவம் என்ன?
camera icon10
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழு Fitment Factor: அரசு ஊழியர்களின் சம்பள உயர்வில் இதன் முக்கியத்துவம் என்ன?
மாணவர்களுக்கு குஷியான செய்தி! முன்கூட்டியே கோடை விடுமுறை.. சூப்பர் அப்டேட்!
camera icon7
TN School Leave
மாணவர்களுக்கு குஷியான செய்தி! முன்கூட்டியே கோடை விடுமுறை.. சூப்பர் அப்டேட்!
8வது ஊதியக்குழு: அடிதூள்!! லெவல் 1-5 அரசு ஊழியர்களுக்கு லட்சங்களில் அரியர் தொகை
camera icon10
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழு: அடிதூள்!! லெவல் 1-5 அரசு ஊழியர்களுக்கு லட்சங்களில் அரியர் தொகை
மாணவர்களுக்கு டபுள் ஜாக்பாட்.. பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை, வெளியான முக்கிய அறிவிப்பு
camera icon6
School Holiday
மாணவர்களுக்கு டபுள் ஜாக்பாட்.. பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை, வெளியான முக்கிய அறிவிப்பு
நீலகிரி: செல்ஃபி ஆசையில் செத்துப்பிழைத்த நபர்: 150 அடி பள்ளத்தில் விழுந்தவர் பிழைத்தது ஏப்படி?

Nilgiris News: நிஜ வாழ்வில் நடக்கும் சம்பவங்கள் திரைப்படங்களாக வருகின்றன. திரைப்பட சம்பவங்களும் சில சமயங்களில் நிஜமாகின்றன. அந்த வகையில், 2024 ஆம் ஆண்டு வெளிவந்து அமோக வெற்றி பெற்ற 'மஞ்சுமல் பாய்ஸ்' பட சம்பவங்கள் இப்போது நிஜமாக நடந்துள்ளன. ஆம்!! 150 அடி ஆழத்தில் விழுந்த ஒரு நபரை காவலர்கள், தீயணைப்புத்துறையினர் மற்றும் ராணுவ வீரர்கள் சேர்ந்து 13 மணிநேர போராட்டத்திற்கு பிறகு மீட்டுள்ளனர். என்ன நடந்தது என பார்க்கலாம்.

Add Zee News as a Preferred Source

150 அடி பள்ளத்தில் தவறி விழுந்த 28 வயது இளைஞர்

கூடலூர் ஊசிமலை உச்சியில் செல்பி எடுக்க முயன்ற போது, 150 அடி பள்ளத்தில் தவறி விழுந்த 28 வயதான இளைஞர் பல மணி நேரத்திற்கு பிறகு மீட்கப்பட்டார். அந்த இளைஞர், பல்வேறு மீட்பு குழுக்கள், அமைப்புகள் மற்றும் ராணுவத்தின் கூட்டு முயற்சியுடன் மேற்கொள்ளப்பட்ட 13 மணி நேர நீண்ட மீட்புப் பணிக்குப் பிறகு வெள்ளிக்கிழமை அதிகாலை பத்திரமாக மீட்கப்பட்டார்.

செல்ஃபி எடுக்க போய் செத்துப்பிழைத்த நபர்

செங்கல்பட்டு மாவட்டம் திருப்போரூரைச் சேர்ந்தவர் சிவகுருநாதன் என்ற இளைஞர். அவர் நீலகிரிக்கு சுற்றுலா சென்றுள்ளார். உதகையிலிருந்து கூடலூர் செல்லும் நெடுஞ்சாலையில் இருக்கும் ஊசிமலை காட்சி முனையை அவர் சுற்றிப் பார்க்கச் சென்றதாக காவல்துறையினர் தெரிவித்தனேர். அப்போது, வியாழக்கிழமை மாலை அப்பகுதியில் உள்ள தடை செய்யப்பட்ட பகுதிக்குள் நுழைந்து 'செல்ஃபி' எடுக்க முயன்றபோது, கால் தவறி அந்த ஆழமான பள்ளத்தாக்கிற்குள் விழுந்துள்ளார்.

விழுந்தாலும் விழிப்புடன் செய்த செயல்

சிவகுருநாதன் விழுந்ததில் பலத்த காயங்கள் ஏற்பட்டபோதிலும், தான் தங்கியிருந்த விடுதியைத் தொடர்புகொண்டு உதவி கோரினார். அவரது செய்தியை பெற்று உடனடியாகச் செயல்பட்ட காவல்துறை, வனத்துறை மற்றும் தீயணைப்பு மற்றும் மீட்புப் பணிகள் துறையைச் சேர்ந்த குழுவினர் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்று, அவரைத் தேடும் பணியைத் தொடங்கினார்கள். இந்த பணியில் ட்ரோன்களும் பயன்படுத்தப்பட்டன.

பாறைகளுக்கு இடையே சிக்கியிருந்த இளைஞர்

பள்ளத்தாக்கிற்குள் பாறைகளுக்கு இடையே சிக்கிக்கொண்டிருந்த அந்த இளைஞரை மீட்புக் குழுவினர் விரைவில் கண்டுபிடித்தனர். கயிறுகளை கீழே விட்டு அவரால் அதை பிடித்து ஏறி வர முடிகிறதா என காவல்துறையினர் சோதித்தனர். ஆனால், அவருக்கு ஏற்பட்டிருந்த காயங்களின் காரணமாக, கயிறுகளைப் பயன்படுத்தி மேலே ஏறிவர அவரால் இயலவில்லை. இது மீட்புப் பணியை மேலும் சிக்கலாக்கியது.

உதவிக்கு வந்த ராணுவம்

இதையடுத்து, மாவட்ட நிர்வாகம் வெலிங்டனில் உள்ள ராணுவப் பயிற்சி மையத்தின் உதவியை நாடியது. ராணுவ மருத்துவக் குழுவுடன் கூடிய ஒரு சிறப்புப் படை சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்து, கயிறுகள் மூலம் பள்ளத்தாக்கிற்குள் இறங்கியது.

முதலில் காயமடைந்த இளைஞரின் உடல்நிலையைச் சீராக்கும் வகையில் முதலுதவி அளித்த அக்குழுவினர், பின்னர் அவரை ஒரு ஸ்ட்ரெச்சரில் பத்திரமாகப் படுக்கவைத்தனர். பல்வேறு துறைகளின் ஒருங்கிணைந்த முயற்சியின் விளைவாக, வெள்ளிக்கிழமை அதிகாலை சுமார் 4 மணியளவில் சிவகுருநாதன் மிகுந்த கவனத்துடன் பள்ளத்தாக்கிலிருந்து மேலே மீட்கப்பட்டார்.

மாவட்ட ஆட்சியர் லட்சுமி பவ்யா தன்னீரு, மாவட்டக் காவல் கண்காணிப்பாளர் என்.எஸ். நிஷா மற்றும் கூடலூர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் பொன் ஜெயசீலன் ஆகியோர் சம்பவ இடத்திற்கு நேரில் சென்று, மீட்புப் பணிகளைத் தீவிரமாக மேற்பார்வையிட்டனர்.

மீட்கப்பட்ட சிவகுருநாதன், மேல் சிகிச்சைக்காக உடனடியாக ஊட்டியில் உள்ள அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டார். சுற்றுலாப் பயணிகள் தடை செய்யப்பட்ட பகுதிகளுக்குள் அத்துமீறி நுழையக் கூடாது என்று வனத்துறை அதிகாரிகள் எச்சரித்துள்ளனர். இந்த விதிமுறையை மீறுவோர் மீது கடுமையான சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் அவர்கள் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

மேலும் படிக்க | குறைவான தொகுதிகள் கிடைத்தால்... தொண்டர்களுக்கு திருமாவளவன் அறிவிப்பு!

மேலும் படிக்க | மாணவர்களுக்கு டபுள் ஜாக்பாட்.. பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை, வெளியான முக்கிய அறிவிப்பு

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

NilgirisTamil naduManjummel BoysOotyKoodalur

Trending News