நீலகிரி: செல்ஃபி ஆசையில் செத்துப்பிழைத்த நபர்: 150 அடி பள்ளத்தில் விழுந்தவர் பிழைத்தது ஏப்படி?

Nilgiris News: நிஜ வாழ்வில் நடக்கும் சம்பவங்கள் திரைப்படங்களாக வருகின்றன. திரைப்பட சம்பவங்களும் சில சமயங்களில் நிஜமாகின்றன. அந்த வகையில், 2024 ஆம் ஆண்டு வெளிவந்து அமோக வெற்றி பெற்ற 'மஞ்சுமல் பாய்ஸ்' பட சம்பவங்கள் இப்போது நிஜமாக நடந்துள்ளன. ஆம்!! 150 அடி ஆழத்தில் விழுந்த ஒரு நபரை காவலர்கள், தீயணைப்புத்துறையினர் மற்றும் ராணுவ வீரர்கள் சேர்ந்து 13 மணிநேர போராட்டத்திற்கு பிறகு மீட்டுள்ளனர். என்ன நடந்தது என பார்க்கலாம்.
150 அடி பள்ளத்தில் தவறி விழுந்த 28 வயது இளைஞர்
கூடலூர் ஊசிமலை உச்சியில் செல்பி எடுக்க முயன்ற போது, 150 அடி பள்ளத்தில் தவறி விழுந்த 28 வயதான இளைஞர் பல மணி நேரத்திற்கு பிறகு மீட்கப்பட்டார். அந்த இளைஞர், பல்வேறு மீட்பு குழுக்கள், அமைப்புகள் மற்றும் ராணுவத்தின் கூட்டு முயற்சியுடன் மேற்கொள்ளப்பட்ட 13 மணி நேர நீண்ட மீட்புப் பணிக்குப் பிறகு வெள்ளிக்கிழமை அதிகாலை பத்திரமாக மீட்கப்பட்டார்.
செல்ஃபி எடுக்க போய் செத்துப்பிழைத்த நபர்
செங்கல்பட்டு மாவட்டம் திருப்போரூரைச் சேர்ந்தவர் சிவகுருநாதன் என்ற இளைஞர். அவர் நீலகிரிக்கு சுற்றுலா சென்றுள்ளார். உதகையிலிருந்து கூடலூர் செல்லும் நெடுஞ்சாலையில் இருக்கும் ஊசிமலை காட்சி முனையை அவர் சுற்றிப் பார்க்கச் சென்றதாக காவல்துறையினர் தெரிவித்தனேர். அப்போது, வியாழக்கிழமை மாலை அப்பகுதியில் உள்ள தடை செய்யப்பட்ட பகுதிக்குள் நுழைந்து 'செல்ஃபி' எடுக்க முயன்றபோது, கால் தவறி அந்த ஆழமான பள்ளத்தாக்கிற்குள் விழுந்துள்ளார்.
விழுந்தாலும் விழிப்புடன் செய்த செயல்
சிவகுருநாதன் விழுந்ததில் பலத்த காயங்கள் ஏற்பட்டபோதிலும், தான் தங்கியிருந்த விடுதியைத் தொடர்புகொண்டு உதவி கோரினார். அவரது செய்தியை பெற்று உடனடியாகச் செயல்பட்ட காவல்துறை, வனத்துறை மற்றும் தீயணைப்பு மற்றும் மீட்புப் பணிகள் துறையைச் சேர்ந்த குழுவினர் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்று, அவரைத் தேடும் பணியைத் தொடங்கினார்கள். இந்த பணியில் ட்ரோன்களும் பயன்படுத்தப்பட்டன.
பாறைகளுக்கு இடையே சிக்கியிருந்த இளைஞர்
பள்ளத்தாக்கிற்குள் பாறைகளுக்கு இடையே சிக்கிக்கொண்டிருந்த அந்த இளைஞரை மீட்புக் குழுவினர் விரைவில் கண்டுபிடித்தனர். கயிறுகளை கீழே விட்டு அவரால் அதை பிடித்து ஏறி வர முடிகிறதா என காவல்துறையினர் சோதித்தனர். ஆனால், அவருக்கு ஏற்பட்டிருந்த காயங்களின் காரணமாக, கயிறுகளைப் பயன்படுத்தி மேலே ஏறிவர அவரால் இயலவில்லை. இது மீட்புப் பணியை மேலும் சிக்கலாக்கியது.
உதவிக்கு வந்த ராணுவம்
இதையடுத்து, மாவட்ட நிர்வாகம் வெலிங்டனில் உள்ள ராணுவப் பயிற்சி மையத்தின் உதவியை நாடியது. ராணுவ மருத்துவக் குழுவுடன் கூடிய ஒரு சிறப்புப் படை சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்து, கயிறுகள் மூலம் பள்ளத்தாக்கிற்குள் இறங்கியது.
முதலில் காயமடைந்த இளைஞரின் உடல்நிலையைச் சீராக்கும் வகையில் முதலுதவி அளித்த அக்குழுவினர், பின்னர் அவரை ஒரு ஸ்ட்ரெச்சரில் பத்திரமாகப் படுக்கவைத்தனர். பல்வேறு துறைகளின் ஒருங்கிணைந்த முயற்சியின் விளைவாக, வெள்ளிக்கிழமை அதிகாலை சுமார் 4 மணியளவில் சிவகுருநாதன் மிகுந்த கவனத்துடன் பள்ளத்தாக்கிலிருந்து மேலே மீட்கப்பட்டார்.
மாவட்ட ஆட்சியர் லட்சுமி பவ்யா தன்னீரு, மாவட்டக் காவல் கண்காணிப்பாளர் என்.எஸ். நிஷா மற்றும் கூடலூர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் பொன் ஜெயசீலன் ஆகியோர் சம்பவ இடத்திற்கு நேரில் சென்று, மீட்புப் பணிகளைத் தீவிரமாக மேற்பார்வையிட்டனர்.
மீட்கப்பட்ட சிவகுருநாதன், மேல் சிகிச்சைக்காக உடனடியாக ஊட்டியில் உள்ள அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டார். சுற்றுலாப் பயணிகள் தடை செய்யப்பட்ட பகுதிகளுக்குள் அத்துமீறி நுழையக் கூடாது என்று வனத்துறை அதிகாரிகள் எச்சரித்துள்ளனர். இந்த விதிமுறையை மீறுவோர் மீது கடுமையான சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் அவர்கள் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
