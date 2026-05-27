/கூடலூரில் காட்டு யானை தாக்கி 12 வயது சிறுவன் பலி: நீலகிரியில் சோகம், ஸ்தம்பித்த கேரளா-வயநாடு எல்லை

Gudalur Latest News: "இன்னும் எத்தனை உயிர்கள் போக வேண்டும்?" - கேரள மாநில எல்லையில் போக்குவரத்து முற்றிலும் பாதிப்பு, வனத்துறையைக் கண்டித்து மக்கள் ஆக்ரோஷ போராட்டம்!
கூடலூர்: மலை மாவட்டமான நீலகிரியில் மனிதர்களுக்கும் விலங்குகளுக்கும் இடையிலான மோதல் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வரும் நிலையில், இன்று ஒரு பிஞ்சு உயிர் காட்டுயானைக்குப் பலியாகியிருக்கும் நெஞ்சைப் பிளக்கும் சம்பவம் அரங்கேறியுள்ளது. நீலகிரி மாவட்டம் கூடலூர் அருகே பாக்கன்னா பகுதியில் காட்டுயானை தாக்கியதில் 12 வயது சிறுவன் ஒருவன் பரிதாபமாக உயிரிழந்துள்ளான்.
இந்தச் சோக சம்பவத்தைத் தொடர்ந்து, நீண்ட நாள் கோரிக்கைக்கு செவி சாய்க்காத வனத்துறையின் அலட்சியப் போக்கைக் கண்டித்தும், தங்களுக்குப் பாதுகாப்பு கோரியும் நூற்றுக்கணக்கான கிராம மக்கள் எல்லையோரச் சாலையில் மறியலில் குதித்துள்ளதால் கூடலூர் பகுதியே தற்பொழுது பெரும் பதற்றத்தில் மூழ்கியுள்ளது.
கூடலூர் நகராட்சிக்கு உட்பட்ட தேவர்சோலை, பாக்கானா பகுதியைச் சேர்ந்தவர் 12 வயதான சிறுவன் மிஷாப். நேற்று மாலை, மிஷாப் தனது வீட்டின் அருகே உள்ள கடைக்கு முடிவெட்டுவதற்காகச் சென்றுள்ளான். முடிவெட்டிவிட்டு, துள்ளிக்குதித்து வீட்டுக்குத் திரும்பிக் கொண்டிருந்த அந்தப் பிஞ்சு சிறுவனை, தேயிலைத் தோட்டப் புதருக்குள் மறைந்திருந்த காட்டுயானை ஒன்று திடீரென வழிமறித்துத் தாக்கியுள்ளது.
யானையின் பிடியில் சிக்கிய சிறுவன் அலறியுள்ளான். சத்தம் கேட்டு ஓடிவந்த அக்கம் பக்கத்தினர் யானையை விரட்ட முயன்றனர். ஆனால், அதற்குள் அந்தப் பயங்கர மிருகம் சிறுவனைத் தூக்கி வீசி மிதித்ததில், அவன் சம்பவ இடத்திலேயே ரத்த வெள்ளத்தில் பரிதாபமாகத் துடிதுடித்து உயிர் இழந்தான்.
சிறுவன் மிஷாப்பின் உடல் பிரேதப் பரிசோதனைக்காகக் கூடலூர் அரசு மருத்துவமனைக்குக் கொண்டு செல்லப்பட்டுள்ளது. துளிர்விடும் வயதில் ஒரு சிறுவன் யானை மிதித்துப் பலியான சம்பவம் கூடலூர் மக்கள் மத்தியில் சொல்லொணாத் துயரத்தையும், அதே சமயம் அடக்க முடியாத ஆத்திரத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
காட்டுயானைகளின் அட்டகாசத்திற்குத் தொடர்ந்து மனித உயிர்கள் பலியாவதைக் கண்டு ஆத்திரமடைந்த பாக்கானா மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரக் கிராமங்களைச் சேர்ந்த நூற்றுக்கணக்கான பொதுமக்கள், இன்று காலை திடீரென வீதிகளில் இறங்கிப் போராடத் தொடங்கினர். தமிழக-கேரள எல்லையான, கேரள மாநிலம் வயநாடு செல்லக்கூடிய பிரதான சாலையில் உள்ள முக்கட்டி என்ற பகுதியில் திரண்ட கிராம மக்கள், தார்ச்சாலையில் அமர்ந்து அதிரடி சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
ஆண்கள், பெண்கள், முதியவர்கள் எனப் பெரும் திரளாக மக்கள் சாலையில் அமர்ந்திருப்பதால், அந்தப் பகுதியே ஸ்தம்பித்துப் போயுள்ளது.
போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வரும் பொதுமக்கள் கண்ணீருடனும் ஆவேசத்துடனும் முன்வைக்கும் கோரிக்கைகள் இவைதான்:
"நாங்கள் தினமும் செத்துச் செத்து வாழ்கிறோம். காலையில் வேலைக்குச் செல்பவர்கள் மாலையில் உயிருடன் திரும்புவதே இங்கு லட்டரி அடிப்பது போலாகிவிட்டது. 12 வயது சிறுவனின் உயிரைப் பறித்த யானையை இன்னும் ஏன் பிடிக்கவில்லை? அதிகாரிகளின் அலட்சியத்திற்கு இன்னும் எத்தனை உயிர்களைக் கொடுக்க வேண்டும்?" என்று போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட கிராமவாசி ஒருவர் ஆவேசமாகக் கேள்வி எழுப்பினார்.
முக்கட்டி பகுதியில் நூற்றுக்கணக்கான மக்கள் சாலையை முற்றுகையிட்டுள்ளதால், தமிழகத்திலிருந்து கேரளா (வயநாடு) செல்லும் சாலையிலும், கேரளாவிலிருந்து தமிழகம் வரும் சாலையிலும் போக்குவரத்து முற்றிலும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. சாலையின் இருபுறமும் கிலோமீட்டர் கணக்கில் பேருந்துகளும், லாரிகளும், அவசரச் சிகிச்சைக்கான ஆம்புலன்ஸ்களும் அணிவகுத்து நிற்கின்றன.
தகவலறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த கூடலூர் போலீசாரும், வனத்துறை உயர் அதிகாரிகளும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வரும் பொதுமக்களிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருகின்றனர். "யானைகளை விரட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்" என அதிகாரிகள் வழக்கமான பாணியில் சமாதானம் கூறினாலும், "மாவட்ட ஆட்சியர் மற்றும் வனத்துறை முதன்மை அதிகாரி நேரில் வந்து எழுத்துப்பூர்வமாக உத்திரவாதம் தரும் வரை போராட்டத்தைக் கைவிட மாட்டோம்" என மக்கள் திட்டவட்டமாகக் கூறிவிட்டனர்.
இதனால் அதிகாரிகள் மற்றும் பொதுமக்களுக்கு இடையே கடும் வாக்குவாதம் நிலவி வருவதால், அசம்பாவிதங்களைத் தவிர்க்க அந்தப் பகுதியில் கூடுதல் போலீசார் குவிக்கப்பட்டு, பெரும் பதட்டமான சூழல் நிலவுகிறது. காட்டுயானை தாக்குதலுக்கு அரசு உரியப் பரிகாரமும், நிரந்தரத் தீர்வும் காண வேண்டும் என்பதே அனைவரின் கோரிக்கையாக உள்ளது.