நீலகிரி மாவட்டத்தில் வேலைவாய்ப்பற்றோர் உதவித்தொகை: விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

Nilgiris Unemployment Allowance 2026: தமிழ்நாடு முழுவதும் படித்து வேலைவாய்ப்பு இல்லாமல் இருப்பவர்களுக்கு உதவித்தொகை வழங்கப்படுகிறது. அவரவர் படிப்புகளுக்கு ஏற்ப உதவித்தொகை பெற விண்ணப்பிக்கலாம். இது தொடர்பாக ஒவ்வொரு மாவட்ட ஆட்சியரும் இந்த அறிவிப்பை வெளியிடுவது வழக்கம். இப்போது நீலகரி மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவிப்பை வெளியிட்டிருக்கிறார். அதன்படி, அம்மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் வேலைவாய்பற்றோர் உதவித்தொகை பெற விண்ணப்பிக்கலாம். இது தொடர்பாக அரசின் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
நீலகிரி மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவிப்பு
நீலகிரி மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்தில் கல்வித் தகுதியினை பதிவு செய்து வேலைவாய்ப்பிற்காக காத்துக் கொண்டிருக்கும் பதிவுதாரர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பற்றோர் உதவித் தொகை 3 ஆண்டுகளுக்கு வழங்கப்படும். இத்திட்டத்தின்படி தாழ்த்தப்பட்ட மற்றும் பழங்குடியினருக்கு 45 வயது மிகாமலும், இதர வகுப்பினர் 40 வயது மிகாமலும் இருத்தல் வேண்டும். தங்களது பெயரில் தேசியமயமாக்கப்பட்ட வங்கியில் கணக்கினை துவக்கியிருத்தல் வேண்டும்.
* கல்வித் தகுதியினை பதிவு செய்து 5 ஆண்டுகள் நிறைவடைந்திருக்க வேண்டும்.
* குடும்ப ஆண்டு வருமானம் ரூ.72,0000/-மிகாமல் இருத்தல் வேண்டும்.
* பத்தாம் வகுப்பு தோல்வியுற்றோர் ரூ.200/-
* பத்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சி ரூ.300/-
* பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு/பட்டயப்படிப்பு ரூ.400/- மாதம் ஒன்றுக்கு
* பட்டப்படிப்பு முடித்தவர்களுக்கு மாதம் ஒன்றுக்கு - ரூ.600/-
உதவித் தொகை விண்ணப்பத்தினை நேரில் இவ்வலுவலகத்தில் பெற்றோ அல்லது www.tnvelaivaaippu.gov.in. என்ற இணையதளத்தில் பதிவிறக்கம் செய்து வருவாய் ஆய்வாளரிடம் கையொப்பம் பெற்று வேலைவாய்ப்பு அடையாள அட்டை, அனைத்து அசல் சான்றுகள், ஆதார் அட்டை, குடும்ப அட்டை மற்றும் தேசியமயமாக்கப்பட்ட வங்கி கணக்குப்புத்தகம் ஆகியவற்றுடன் அலுவலக வேலைநாளில் விண்ணப்பத்தினை உதகமண்டல மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்தில் அளிக்க வேண்டும். மேற்கண்ட உதவித் தொகை காலாண்டு தோறும் கணக்கீடு செய்து நேரடியாக பயனாளிகளது வங்கி கணக்கில் வரவு வைக்கப்படும்.
மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு மாதம் தோறும் உதவித்தொகை
- கல்வித் தகுதியினை பதிவு செய்து ஓராண்டு நிறைவடைந்திருத்தால் போதுமானது.
- மாற்றுத்திறனாளிக்கான தேசிய அடையாள அட்டை பெற்று வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்தில் பதிவு செய்திருத்தல் வேண்டும்.
- பத்தாம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு கீழ் பதிவு செயதவர்களுக்கு மாதந்தோறும் ரூ.600/-
- மேல்நிலைக்கல்வி தேர்ச்சி பெற்று பதிவு செய்தவர்களுக்கு மாதந்தோறும் ரூ.750/-
- பட்டப்படிப்பு தேர்ச்சி பெற்று பதிவு செய்தவர்களுக்கு மாதந்தோறும் ரூ.1000/-
- வருமான உச்ச வரம்பு கிடையாது.
- வயது உச்சவரம்பின்றி 10 ஆண்டுகள் வரை மாற்றுத்திறனாளிகள் உதவித்தொகை பெறலாம்.
வேலைவாய்ப்பு அடையாள அட்டை, அனைத்து அசல் சான்றுகள், மாற்றுத்திறனாளி அடையாள அட்டை, ஆதார் அட்டை, ஸ்மார்ட் கார்டு மற்றும் தேசியமயமாக்கப்பட்ட வங்கி கணக்குப்புத்தகம் ஆகியவற்றுடன் வேலைவாய்ப்பற்றோர் உதவித் தொகை விண்ணப்பத்தினை அலுவலக வேலைநாளில் உதகமண்டலம் மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்தில் அளிக்க வேண்டும் என மாட்ட ஆட்சித்தலைவர் லட்சுமி பவ்யா தண்ணீரு தெரிவித்துள்ளார். மேற்கண்ட உதவித் தொகை மாதம் தோறும் கணக்கீடு செய்து நேரடியாக பயனாளிகளது வங்கி கணக்கில் வரவு வைக்கப்படும்.
மேலும், உதவித் தொகை பெற்றால் வேலைவாய்ப்பு எந்தவித்திலும் பாதிக்கப்படாது. தினசரி பள்ளிஇ கல்லூரி சென்று பயிலபவராக இருத்தல் கூடாது. சுய தொழில் செய்பவராகவோ இருத்தல் கூடாது. அரசிடமிருந்து வேறு எந்த வகையிலாவது உதவித்தொகை பெறுபவராகவோஇ ஊதியம் பெறும் பணியிலோ இருத்தல் கூடாது. இதற்கு பயணப்படி ஏதும் வழங்கப்படமாட்டாது.
சுய உறுதிமொழி ஆவணம் கொடுத்தல்
ஏற்கனவே இவ்வலுவலகத்தில் உதவித் தொகை விண்ணப்ப படிவம் பெற்று சென்றுள்ள பதிவுதாரர்கள் தங்களது விண்ணப்ப படிவத்தினை பூர்த்தி செய்து ஒப்படைக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். இத்திட்டம் ஏற்கனவே நடமுறையில் உள்ள அரசு திட்டம் என்பதால், ஏற்கனவே முழுமையாக உதவித்தொகை பெற்றுள்ள பயனாளிகள் மீண்டும் விண்ணப்பிக்க தேவையில்லை எனவும் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். வேலைவாய்ப்பற்றோர் உதவித் தொகை பெறும் மாற்றுத்திறனாளி பயனாளிகள் தொடர்ச்சியாக உதவித் தொகை பெற சுய உறுதிமொழி ஆவணம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும். ஏற்கனவே சுய உறுதிமொழி ஆவணம் அளித்திருப்பின் அலுவலகம் வர தேவையில்லை.
