/நிபா வைரஸ் தொற்று : மக்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசு கொடுத்துள்ள முக்கிய எச்சரிக்கை

Nipah Virus alert : கேரளா மற்றும் பிற மாநிலங்களில் நிபா வைரஸ் தொற்று தொடர்பான கண்காணிப்பு நடவடிக்கைகள் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், நீலகிரி மாவட்டத்தில் பொதுமக்களின் நலனைக் கருத்தில் கொண்டு, முன்னெச்சரிக்கை மற்றும் கண்காணிப்பு நடவடிக்கைகளைத் தீவிரப்படுத்த நீலகிரி மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் அறிவுறுத்தியுள்ளார்.
நிபா வைரஸ் என்பது வௌவால்கள், பன்றிகள் மற்றும் பிற விலங்குகளில் இருந்து மனிதர்களுக்குப் பரவக்கூடிய ஒரு தொற்றுநோயாகும். குறிப்பாக கேரளா, மேற்கு வங்காளம் மற்றும் பிற பாதிப்பு பகுதிகளுக்கான பயண வரலாறு மற்றும் தொடர்பு விவரங்கள் சேகரித்துப் பதிவு செய்ய அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
காய்ச்சல், தலைவலி, வாந்தி, இருமல்
தசைவலி, வலிப்பு, மூச்சுத்திணறல்
மனநிலை மாற்றம், மயக்கம்
மூளை அழற்சி (Encephalitis) மற்றும் கடுமையான பாதிப்பு
எவ்வாறு பரவுகிறது?
நிபா தொற்று உள்ள நபர்களுடன் நேரடித் தொடர்பு கொள்வதால்.
பாதிக்கப்பட்ட வௌவால்கள் அல்லது பன்றிகளுடன் நேரடித் தொடர்பு கொள்வதால்.
மரங்களில் இருந்து விழுந்த பழங்களைச் சாப்பிடுவதால்.
நோய் பாதிக்கப்பட்ட நபர்கள் அல்லது விலங்குகளைத் தொட்ட பிறகு சோப்பு மற்றும் தண்ணீர் கொண்டு கைகளை நன்கு கழுவுங்கள்.
தரையில் விழுந்த அல்லது பாதி சாப்பிட்ட பழங்களைச் சாப்பிட வேண்டாம்.
பழங்களை நன்கு கழுவி, தோல் சீவிச் சாப்பிடுங்கள்.
பயன்படுத்தப்படாத கிணறுகள், குகைகள், பழத்தோட்டங்களில் நுழைவதைத் தவிர்க்கவும்.
இறந்த உடல்களை அரசு வழிமுறைப்படி மட்டுமே கையாளவும்.
யாரைத் தொடர்புகொள்வது?
காய்ச்சல், மனநிலை மாற்றம், மூச்சுத்திணறல் போன்ற அறிகுறிகள் தென்பட்டால் உடனடியாக அருகிலுள்ள அரசு மருத்துவமனையை அணுகவும் அல்லது மாவட்டச் சுகாதாரத் துறையைத் தொடர்பு கொள்ளவும். மாவட்டக் கட்டுப்பாட்டு அறை எண்கள்: 104 / 1800-425-1425
எனவே நீலகிரி பொதுமக்கள் தேவையற்ற அச்சம்கொள்ளத் தேவையில்லை. காய்ச்சல், கடுமையான தலைவலி, மனநிலை மாற்றம், வலிப்பு அல்லது பிற பாதிப்பு அறிகுறிகள் இருந்தால் உடனடியாக அருகிலுள்ள அரசு மருத்துவமனையை அணுகிச் சிகிச்சை பெறுமாறு மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் திருமதி லட்சுமி பவ்யா தண்ணீரு இ.ஆ.ப. அவர்கள் தெரிவித்துள்ளார்.