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நிபா வைரஸ் தொற்று : மக்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசு கொடுத்துள்ள முக்கிய எச்சரிக்கை

Nipah Virus alert : நிபா வைரஸ் தொற்று பரவல் குறித்து தமிழ்நாடு அரசின் முன்னெச்சரிக்கை மற்றும் விழிப்புணர்வு வழிகாட்டுதலை நீலகிரி மாவட்ட ஆட்சியர் வெளியிட்டுள்ளார்.

Published: Jun 14, 2026, 09:58 AM IST|Updated: Jun 14, 2026, 09:58 AM IST
நிபா வைரஸ் தொற்று : மக்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசு கொடுத்துள்ள முக்கிய எச்சரிக்கை
Image Credit: Nipah virus symptoms prevention guidelines Nilgiris Ooty update

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