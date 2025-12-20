பள்ளி மாணவர்களுக்கு ரூ.1,000 உதவித்தொகை! விண்ணப்பிக்க கடைசி சான்ஸ்.. மிஸ் பண்ணாதீங்க

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
NMMS Scheme:  தேசிய வருவாய்வழி மற்றும் திறன் படிப்பு உதவித் தொகை திட்டத் தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்க அவகாசம் நீடிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, மாணவர்கள் இந்த தேர்வுக்கு  டிசம்பர் 23அம் தேதி வரை விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Dec 20, 2025, 04:19 PM IST
  • மாணவர்களுக்கு மாதம் ரூ.1,000 தரும் அரசு
  • விண்ணப்பிக்க அவகாசம் நீட்டிப்பு
  • உடனே அப்ளை பண்ணுங்க

NMMS Scheme Latest Update News: பள்ளி மாணவர்களுக்காக மத்திய, மாநில அரசுகள் பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது. குறிப்பாக, அவர்கள்  கல்வி செலவுக்காக பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்தி அதன் மூலம் உதவித் தொகையும் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. அந்த  வகையில், மத்திய கல்வி துறை சார்பில் தேசிய வருவாய்வழி மற்றும் திறன் படிப்பு உதவித் தொக திட்டம் (National means Cum Merit Scholarship Scheme) செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.  

Add Zee News as a Preferred Source

பள்ளி மாணவர்களுக்கு மாதம் ரூ.1,000 உதவித் தொகை

ஏழை மாணவர்களின் மேல்நிலையை கல்வி தடைபட்டு விடக் கூடழது என்பதற்காக மத்திய அரசு இந்த திட்டத்தை செயல்படுத்தி வருகிறது. இந்த திட்டம் மூலம் 9ஆம் வகுப்பு முதல் 12ஆம் வகுப்பு வரை  படிக்கும் மாணவர்களுக்கு மாதம் ரூ.1,000 என 4 ஆண்டுகளுக்கு வழங்கப்பட்டு வருகிறது.  8 ஆம் வகுப்பில் மாணவர்கள் இடைநிற்றலைத் தடுக்கவும், உயர்நிலைப் பள்ளியில் கல்வியைத் தொடர ஊக்குவிக்கவும் இந்த உதவித்தொகை வழங்கப்படுகிறது.

இந்த உதவித்தொகை திட்டத்தின் கீழ், பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய பிரிவுகளைச் சேர்ந்த திறமையான மாணவர்களுக்கு ஆண்டுக்கு ரூ.12,000 வழங்கப்படும்.  இந்த திட்டத்தில் பயன்பெற 8ஆம் வகுப்பு மாணவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம். 8ஆம் வகுப்பு வகுப்பு மாணவர்களுக்கு தேசிய வருவாய்வழி மற்றும் திறன் படிப்பு உதவித் தொகை திட்டத் தேர்வு நடைபெறும். 

தகுதிகள் என்னென்ன?

இந்த தேர்வில் எடுக்கும் மதிப்பெண்கள் அடிப்படையில் தகுதியுடைய மாணவர்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டு, 9 ஆம் வகுப்பு முதல் அவர்களுக்கு உதவித் தொகை வழங்கப்படுகிறது. தகுதியுள்ள மாணவர்களுக்கு அவர்களது வங்கிக் கணக்கில் நேரடியாக மாதந்தோறும் செலுத்தப்படும். இந்த உதவித் தொகை பெற விரும்பும் மாணவர்கள் அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளியில் படிக்க வேண்டும். குடும்பத்தின் ஆண்டு வருமானம் ரூ.3,50,000க்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும். மேலும், 7 ஆம் வகுப்பு தேர்வில் குறைந்தபட்சம் 55 சதவீத மதிப்பெண்கள் பெற்றிருக்க வேண்டும். SC/ST மாணவர்களுக்கு 5 சதவீத மதிப்பெண்கள் விலக்கு உண்டு. மத்திய அரசின் கேந்திரிய வித்யாலயா பள்ளிகள், ஜவஹர் நவோதயா வித்யாலயா பள்ளிகள், தனியார் பள்ளிகளில் படிக்கும் மாணவர்கள் இந்த திட்டத்தில் பயன்பெற முடியாது.  

விண்ணப்பிக்க அவகாசம் நீட்டிப்பு

2025-26ஆம் கல்வியாண்டிற்கான  தேசிய வருவாய் வழி மற்றும் திறன் படிப்பு உதவித் தொகை திட்டத் தேவு ஜனவரி 10ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளது. இந்த தேர்வில் கலந்து கொள்ள விரும்பும் மாணவர்கள் விண்ணப்பிக்க இன்றே கடைசி நாளாக இருந்த நிலையில், அதனை அரசு நீட்டித்து அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. அதாவது, மாணவர்கள் டிசம்பர் 23ஆம் தேதி மாலை 5.00 மணி வரை விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மாணவர்கள் பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பத்துடன் ஆன்லைன் கட்டண தொகை ரூ.50 சேர்த்து, தாம் பயிலும் பள்ளி தலைமை ஆசிரியரிடம் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என கூறப்பட்டுள்ளது.

ஆன்லைனில் எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம்?

மாணவர்கள் scholorships.gov.in என்ற இணையதளம் மூலம் விண்ணப்பிக்கலாம். இணையதளத்தை  NMMS என்ற ஆப்ஷனை கிளிக் செய்து, அதில் கேட்கப்பட்டுள்ள அனைத்து விவரங்கள்  மற்றும் நகலையும் பதிவிட வேண்டும். மேலும்  தேர்வு கட்டணத்தையும் செலுத்த வேண்டும். அதற்கான கட்டண நகலை பதிவிறக்கம் செய்து வைத்து கொள்ள வேண்டும். என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

மேலும் படிக்க: 8ம் வகுப்பு முடித்தவரா? ரூ.60,000 சம்பளத்தில் தமிழக அரசு வேலை.. எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம்?

 

மேலும் படிக்க: பிப்ரவரியில் டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 2 தேர்வு - தேர்வர்களுக்கு முக்கிய தகவல்

About the Author
