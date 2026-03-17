8 ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு ரூ. 12,000 உதவித்தொகை : ரிசல்ட் வெளியீடு

NMMS Scheme : 8 முதல் 12 ஆம் வகுப்பு வரை மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் உதவித்தொகை கொடுக்கும் தேசிய வருவாய்வழி மற்றும் திறன் தேர்வு முடிவுகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. 

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Mar 17, 2026, 08:49 PM IST
8 ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு ரூ. 12,000 உதவித்தொகை : ரிசல்ட் வெளியீடு

NMMS Scheme Latest Update : தமிழ்நாடில் பள்ளி மாணவ, மாணவியரின் பொருளாதார சிக்கல்களை போக்கும் வகையில் மத்திய, மாநில அரசுகளின் பல திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்படுகின்றன. அந்தகவகையில் 8 முதல் 12 ஆம் வகுப்பு வரை சிறப்பாக படிக்கும் மாணவ, மாணவிகளுக்கு மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் உதவித்தொகை வழங்கும் திட்டமும் செயல்படுத்தப்படுகிறது. இதற்காக தேசிய வருவாய்வழி மற்றும் திறன் (NATIONAL MEANS CUM MERIT SCHOLARSHIP SCHEME EXAMINATION) தேர்வு ஆண்டுதோறும் நடத்தப்படுகிறது. இப்போது, இந்த ஆண்டு நடத்தப்பட்ட தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றவர்களின் விவரங்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன. 

தேசிய வருவாய்வழி மற்றும் திறன் தேர்வு முடிவுகள் வெளியீடு

இது குறித்து அரசுத் தேர்வுகள் இயக்ககம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது ; 2025-2026-ம் கல்வியாண்டிற்கான தமிழ்நாடு அரசின் அங்கீகாரம் பெற்ற அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் எட்டாம் வகுப்பு பயிலும் மாணவ, மாணவியர்களுக்கு தேசிய வருவாய்வழி மற்றும் திறன் படிப்புதவித் தொகை திட்டத் தேர்வு (NMMS) அரசு தேர்வு இயக்ககத்தால் 10.01.2026 (சனிக்கிழமை) அன்று நடத்தப்பெற்றது.

இத்தேர்வின் தேர்வர்கள் பெற்ற மதிப்பெண் விவரங்கள் 18.02.2026 அன்று வெளியிடப்பட்டுள்ளது. மாணாக்கர்களின் பெயர், பிறந்த தேதி, இனம் உள்ளிட்ட திருத்தங்கள் இருப்பின் அதன் விவரங்களை தெரிவிக்க 18.12.2026 முதல் 24.02.2026 வரை காலஅவகாசம் வழங்கப்பட்டது. பெறப்பட்ட விவரங்கள் பரிசீலிக்கப்பட்டு திருத்தங்கள் மேற்கொண்டு தற்போது தெரிவுப்பட்டியல் 15.03.2026 இன்று வெளியிடப்படுகிறது. இந்த ஊக்கத் தொகைக்கான தெரிவுப்பட்டியலை www.dge.tn.gov.in என்ற இணையதளத்தில் Other Examinations தேசிய வருவாய்வழி மற்றும் திறன் படிப்புதவித் தொகை திட்டத் தேர்வு முடிவுகள் என்ற பக்கத்தில் காணலாம். இப்பட்டியல் பள்ளிக் கல்வி இயக்ககத்தால் பிற தகுதிகள் சார்ந்த பரிசீலனைக்கு உட்பட்டதாகும் எனவும் தெரிவிக்கப்படுகிறது என அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.

மாணவ, மாணவியர் என்ன செய்ய வேண்டும்?

NMMS திட்டத்தின் கீழ் இந்த ஆண்டு தேர்வெழுதிய மாணவ, மாணவிகள் தங்களின் தேர்ச்சி குறித்த விவரங்களை www.dge.tn.gov.in என்ற இணையதளத்தில் தெரிந்த கொள்ளவும். தேர்வு செய்யப்பட்டவர்களுக்கு 8 ஆம் வகுப்பு முதல் 12 ஆம் வகுப்பு முடிக்கும் வரை மாதந்தோறும் ஆயிரம் ரூபாய் உதவித்தொகை அவரவர் வங்கிக் கணக்கில் நேரடியாக வரவு வைக்கப்படும். இத்திட்டம் குறித்து அறியாதவர்கள், இங்கே முழு விவரங்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள். 

NMMS திட்டம்

பள்ளிகளில் இடைநிற்றலை தடுப்பதற்கானவும், பொருளாதார ரீதியான பின்தங்கிய அளவில் இருப்பவர்களுக்காக தேசிய அளவில் மாணவர்களுக்கு தேர்வு நடத்தி, திறன் அடிப்படையில் NMMS (National Means Cum Merit Scholorship Scheme) திட்டத்தில் உதவித் தொகை வழங்கப்பட்டு வருகிறது. 8ஆம் வகுப்பில் மாணவர்கள் இடைநிற்றலைத் தடுக்கவும், உயர்நிலைப் பள்ளியில் கல்வியைத் தொடர ஊக்குவிக்கவும் இந்த உதவித்தொகை வழங்கப்படுகிறது. 8ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு தேர்வு நடத்தி, எடுக்கும் மதிப்பெண்கள் அடிப்படையில் 9ஆம் வகுப்பு முதல் 12ஆம் வகுப்பு வரை மாணவர்களுக்கு ஆண்டுதோறும் உதவித் தொகை வழங்கப்பட்டு வருகிறது. திறமையான மாணவர்களுக்கு ஆண்டுக்கு ரூ.12,000 வழங்கப்படும். ஆண்டுதோறும் ஜனவரி அல்லது பிப்ரவரி மாதத்தில் தேர்வு நடத்தப்படும்.

தகுதிகள்

8ஆம் வகுப்பில் நடத்தப்படும் தேர்வுத் தேர்வில் கலந்து கொள்ள, மாணவர்கள் 7 ஆம் வகுப்பில் குறைந்தபட்சம் 55 சதவீத மதிப்பெண்கள் பெற்றிருக்க வேண்டும். பட்டியலின, பழங்குடி மாணவர்கள் 50 சதவீத மதிப்பெண் பெற்றிருக்க வேண்டும். கேந்திரிய வித்யாலயா பள்ளிகள், ஜவஹர் நவோதயா வித்யாலயா பள்ளிகள், தனியார் பள்ளிகளில் படிக்கும் மாணவர்கள் இந்த திட்டத்தில் பயன்பெற முடியாது. மேலும், அரசு மற்றும் அரசு உதவிப்பெறும் பள்ளிகளில் படிக்கும் மாணவர்கள் மட்டுமே தேர்வு எழுத விண்ணப்பிக்க வேண்டும். பெற்றோரின் ஆண்டு வருமானம் ரூ.3,50,000 க்கு மிகாமல் இருக்கும் மாணவர்கள் மட்டுமே விண்ணப்பிக்க முடியும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

