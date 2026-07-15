Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Tamil Nadu
  • /உள்ளாட்சித் தேர்தல் யாருடன் கூட்டணி? தமிழக முதல்வர் விஜய்யை சந்தித்து சிபிஎம் சண்முகம் முக்கிய அறிவிப்பு

உள்ளாட்சித் தேர்தல் யாருடன் கூட்டணி? தமிழக முதல்வர் விஜய்யை சந்தித்து சிபிஎம் சண்முகம் முக்கிய அறிவிப்பு

சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் முதல்வர் விஜய்யை சந்தித்த சிபிஎம் மாநிலச் செயலாளர் பெ.சண்முகம், தமிழகத்தின் முக்கிய பிரச்சினைகளான இனாம் நில விவகாரம், புலிகள் சரணாலய மக்கள் வெளியேற்றம், சேலம் குடிநீர் ஒப்பந்தம் மற்றும் உள்ளாட்சித் தேர்தல் கூட்டணி குறித்து கட்சியின் நிலைப்பாட்டை விரிவாக எடுத்துரைத்தார்.

Written ByShiva Murugesan
Published: Jul 15, 2026, 04:44 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 04:56 PM IST
உள்ளாட்சித் தேர்தல் யாருடன் கூட்டணி? தமிழக முதல்வர் விஜய்யை சந்தித்து சிபிஎம் சண்முகம் முக்கிய அறிவிப்பு
Image Credit: File | CM Vijay-CPM Meet: The Secret Behind the Sudden Local Body Election TwistSource: Bureau

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
சிவகங்கை: +2 மாணவனுக்கு கத்திக்குத்து.. சக மாணவர் செய்த கொடூரம்.. நடந்தது என்ன?
Sivaganga News31 min ago
2
local body election33 min ago
3
Chennai Power Cut38 min ago
4
Jailer 257 min ago
5
TVK1 hr ago