/உள்ளாட்சித் தேர்தல் யாருடன் கூட்டணி? தமிழக முதல்வர் விஜய்யை சந்தித்து சிபிஎம் சண்முகம் முக்கிய அறிவிப்பு

சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் தமிழக முதலமைச்சர் சி. ஜோசப் விஜய்யை, மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் பெ.சண்முகம் தலைமையிலான குழுவினர் சந்தித்து பல்வேறு முக்கிய கோரிக்கைகள் அடங்கிய மனுவை அளித்தனர். இந்தச் சந்திப்பிற்குப் பிறகு செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தபோது, முதல்வர் விஜய்யிடம் வலியுறுத்திய 7 முக்கிய அம்சங்கள் குறித்து பேசினார். அதிலும் குறிப்பாக தமிழகத்தில் நடைபெறவுள்ள உள்ளாட்சித் தேர்தலில் தனித்துப் போட்டியா அல்லது கூட்டணியா என்பது குறித்து இடதுசாரி கட்சிகள் இன்னும் இறுதி முடிவு எடுக்கவில்லை என்று மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் (சிபிஎம்) மாநிலச் செயலாளர் பெ.சண்முகம் தெரிவித்துள்ளார்.
தலைமைச் செயலகத்தில் நடைபெற்ற இந்தச் சந்திப்பின் போது, விவசாய மக்கள், பழங்குடியினர் மற்றும் தொழிலாளர்களின் நலன் சார்ந்த பல்வேறு கோரிக்கைகளை முதலமைச்சர் விஜய்யிடம் சிபிஎம் குழுவினர் விரிவாக எடுத்துரைத்தனர். அவை பின்வருமாறு:
தலைமைச் செயலகத்தில் தமிழக முதலமைச்சர் மாண்புமிகு ச. ஜோசப் விஜய் அவர்களைச் சந்தித்த பின் செய்தியாளர் சந்திப்பு. pic.twitter.com/HXaONy39f1— Shanmugam P (@Shanmugamcpim) July 15, 2026
தமிழக அரசின் சார்பில் கடந்த ஜூலை 9 ஆம் தேதி இனாம் நிலங்கள் தொடர்பாக வெளியிடப்பட்டுள்ள புதிய அரசாணைக்கு மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் சார்பில் பாராட்டு தெரிவிக்கப்பட்டது.
கரூர் மாவட்டத்தில் உள்ள நான்கு கிராமங்களில் இனாம் நிலங்கள் தவறாகக் கோயில் நிலங்களாகக் கருதப்பட்டு, பத்திரப்பதிவுக்கு விதிக்கப்பட்டிருந்த தடை தற்போது நீக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால், தமிழகம் முழுவதும் ஆயிரக்கணக்கான விவசாயிகளும் பொதுமக்களும் இதே போன்ற பிரச்சினையால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். எனவே, மாநிலம் முழுவதும் உள்ள இனாம் நிலப் பிரச்சினைகளுக்கு நிரந்தரத் தீர்வு காண தனி ஆணையம் அமைக்க வேண்டும் என்று முதலமைச்சரிடம் வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
கடந்த மே 29 ஆம் தேதி உச்ச நீதிமன்றம் வழங்கிய உத்தரவின்படி, களக்காடு-முண்டந்துறை, ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர்-மேகமலை புலிகள் சரணாலயம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் வாழும் மக்களை ஆகஸ்ட் 28 ஆம் தேதிக்குள் வெளியேற்ற வேண்டும் என உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. இது அங்கு தலைமுறை தலைமுறையாக வாழும் மக்களுக்குக் கடுமையான பாதிப்பை ஏற்படுத்தும்.
எனவே, தமிழக அரசு உச்ச நீதிமன்றத்தில் உடனடியாக மறுசீராய்வு மனு தாக்கல் செய்து இந்த உத்தரவை நிறுத்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். மேலும், வன உரிமைச் சட்டம், 2006-ஐ முழுமையாக அமல்படுத்தி பழங்குடியினர் மற்றும் வனத்தைச் சார்ந்து வாழும் மக்களுக்கு உரிய நில உரிமைகளை வழங்க வேண்டும்.
விருதுநகர் மாவட்டத்தில் பட்டியலின மக்கள் வாழும் பகுதியில் இன்னும் ‘பறைச்சேரி’ என்ற பெயர் நீடித்து வருகிறது. கடந்த 15 ஆண்டுகளாக அந்தப் பெயரை நீக்கிவிட்டு, 'வடக்கு அச்சம் தவிர்த்தான்' என மாற்ற வேண்டும் என்று அப்பகுதி மக்கள் தொடர்ந்து கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றனர்.
மாவட்ட ஆட்சியர், வருவாய் அதிகாரிகள் மற்றும் ஊராட்சி மன்றம் உள்ளிட்ட அனைத்துத் தரப்பினரும் பெயர் மாற்றத்திற்குப் பரிந்துரை செய்துள்ள நிலையிலும், அரசு இதுவரை நடவடிக்கை எடுக்காதது வருத்தமளிக்கிறது. உடனடியாக இந்தப் பெயரை மாற்ற வேண்டும் என வலியுறுத்தப்பட்டது.
சேலம் மாநகராட்சியின் குடிநீர் விநியோக உரிமையை பிரான்ஸ் நாட்டைச் சேர்ந்த ‘சூயஸ்’ (Suez) நிறுவனத்திற்கு 25 ஆண்டுகளுக்கு வழங்கியிருப்பது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதது. குடிநீர் விநியோகம் என்பது எப்போதும் அரசின் கட்டுப்பாட்டிலேயே இருக்க வேண்டும்; அதனைத் தனியார் மற்றும் பன்னாட்டு நிறுவனங்களிடம் ஒப்படைக்கக் கூடாது. எனவே, அந்த ஒப்பந்தத்தை உடனடியாக ரத்து செய்ய வேண்டும். (இதுகுறித்து அதிகாரிகளுடன் ஆலோசித்து முடிவெடுப்பதாக முதலமைச்சர் விஜய் தெரிவித்துள்ளார்.
நாகர்கோவில் கிளைச் சிறையில் மாற்றுத்திறனாளி ஒருவர் காவலர்களால் தாக்கப்பட்டு உயிரிழந்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதில் தொடர்புடைய மூன்று பேர் கைது செய்யப்பட்டதும், இந்த வழக்கு கொலை வழக்காக மாற்றப்பட்டதும் வரவேற்கத்தக்கது. இதுபோன்ற கொடூரச் சம்பவங்கள் இனி சிறைகளில் நடைபெறாமல் தடுக்க அரசு கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். அத்துடன், உயிரிழந்தவரின் மனைவிக்குத் தகுதிக்கேற்ப அரசு வேலை வழங்க வேண்டும்.
தமிழகத்தில் தூய்மைப் பணியாளர்கள் உள்ளிட்ட ஒப்பந்தத் தொழிலாளர்கள் கடுமையாகச் சுரண்டப்படுகிறார்கள். ஒப்பந்த முறையை முழுமையாக ரத்து செய்துவிட்டு, அனைத்து தூய்மைப் பணியாளர்களையும் பணி நிரந்தரம் செய்ய வேண்டும். அரசு நிர்ணயித்த குறைந்தபட்ச ஊதியம்கூட பல இடங்களில் சரிவர வழங்கப்படுவதில்லை என்பதால் இதில் அரசு நேரடியாகத் தலையிட வேண்டும்.
செய்தியாளர்கள் சந்திப்பில், "வருகிற உள்ளாட்சித் தேர்தலில் இடதுசாரிகள் தனித்துப் போட்டியிட வாய்ப்பு உள்ளதா?" என்ற கேள்வி எழுப்பப்பட்டது. அதற்குப் பதிலளித்த பெ.சண்முகம், "உள்ளாட்சித் தேர்தலில் தனித்துப் போட்டியா அல்லது கூட்டணியா என்பது குறித்து இதுவரை எந்த முடிவும் எடுக்கப்படவில்லை. தேர்தல் தொடர்பான அனைத்து முடிவுகளையும் இடதுசாரி கட்சிகள் இணைந்து ஆலோசித்தே இறுதி செய்வோம்." என்றார்.