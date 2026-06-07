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திமுக கூட்டணியே இப்போது இல்லை... தவெகவுக்கு டைம் கொடுங்க... சிபிஎம் சண்முகம் சரவெடி

Tamil Nadu Politics Latest News : தமிழ்நாட்டில் திமுக தலைமையிலான மதசார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணி என்பதே தற்போது இல்லை என்றும்  மக்கள் நலன் சார்ந்த பிரச்சனையில் திமுகவோடு சேர்ந்து போராட தயாராக உள்ளோம் என்றும் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் மாநில செயலாளர் பெ. சண்முகம் தெரிவித்துள்ளார்.

Written BySudharsan G
Published: Jun 07, 2026, 06:11 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 06:11 PM IST
திமுக கூட்டணியே இப்போது இல்லை... தவெகவுக்கு டைம் கொடுங்க... சிபிஎம் சண்முகம் சரவெடி
Image Credit: Image Credit : CPIM Shanmugam | Image Source : Zee Bureau

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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