/திமுக கூட்டணியே இப்போது இல்லை... தவெகவுக்கு டைம் கொடுங்க... சிபிஎம் சண்முகம் சரவெடி

Tamil Nadu Politics Latest News : மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் மாநில செயலாளர் பெ. சண்முகம் இன்று (ஜூன் 7) புதுக்கோட்டையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசினார். அப்போது திமுக கூட்டணியே இல்லை என்றும் பேசினார். தமிழ்நாடு அரசியல் களத்தில் நிலவும் பல்வேறு விஷயங்கள் குறித்தும் அவர் கருத்து தெரிவித்திருந்தார்.
அப்போது பேசிய அவர், "தமிழ்நாட்டில் திமுக தலைமையிலான மதசார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணி என்பதே தற்போது இல்லை. மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி ஒத்த கருத்துடைய பிரச்சனையில் திமுகவோடு இணைந்து போராடும். இந்தியா கூட்டணியில் இடதுசாரி கட்சிகள் உள்ளன. இந்தியா கூட்டணியில் திமுகவின் நிலை குறித்து விரைவில் தெரியும். அதன் பின்னர் வேறு கட்சிகள் சேருகிறதா என்பதும் தெரியவரும்" என்றார்.
அமித்ஷா, மோடியின் ஆசியோடு தான் அண்ணாமலை இயக்கத்தை தொடங்கி இருக்கிறார். பாஜகவால் தமிழ்நாட்டில் நுழைய முடியவில்லை என்பதற்காக வேறொரு பேரில் அண்ணாமலையை வைத்து நுழைய முயற்சிக்கின்றனர்.
ஆர்எஸ்எஸ் இயக்கத்தின் கீழ் 2500க்கும் மேற்பட்ட அமைப்புகளில் அண்ணாமலை ஆரம்பித்திருக்க இயக்கமும் ஒன்று. மத்திய அரசு ஒன்றரை மாத காலமாக பெட்ரோல் டீசல் விலையை உயர்த்தி வருகிறது. இதனால் மக்கள் பாதிப்பிற்கு உள்ளாகி வருகின்றனர். ஆனால் மத்திய அரசு இதைப் பற்றி கவலைப்படவில்லை. இது கண்டனத்திற்குரியது.
மத்திய அரசால் ஒரு தேர்வை கூட முறையாக நடத்த முடியவில்லை. இவ்வளவு முறைகேடு நடந்தும், மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பொறுப்பில் தொடர்கிறார். இதற்கு எதிராகவே நேற்று (ஜூன் 6) காக்கரோச் ஜனதா கட்சி இளைஞர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
திருப்பரங்குன்றம் விவகாரத்தில் கடந்த ஆட்சியின் நிலைபாடு தொடரும் என்று தமிழ்நாடு சட்டத்துறை அமைச்சர் நிர்மல்குமார் கூறியுள்ளதை வரவேற்கிறோம். மதசார்பின்மை கொள்கையில் இந்த அரசு உறுதியாக இருக்க வேண்டும். ஆட்சி மாற்றம் வேண்டும் என்றுதான் தவெக ஆட்சி அமைந்துள்ளது. ஜனாதிபதி ஆட்சி அமைந்துவிடக்கூடாது என்பதால்தான் நாங்கள் ஆதரவு கொடுத்தோம்.
தேர்தல் வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்ற அவர்களுக்கு கால அவகாசம் கொடுக்க வேண்டும். அதே வேளையில், கொடுத்த அனைத்து வாக்குறுதிகளையும் முழுமையாக நிறைவேற்ற முடியாது. அதிமுக அடுத்த தேர்தலில் இருக்குமா என்பதே சந்தேகம் தான். அதிமுகவின் அழிவிற்கு பாஜகதான் காரணம்.
24 அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் தவெகவுக்கு ஆதரவு கொடுத்தது அவர்களாக கொடுத்த ஆதரவு தான். தவெக அவர்களிடம் ஆதரவு கேட்கவில்லை. மக்களால் தேர்தெடுக்கப்பட்ட ஆட்சியை 3 மாதம் கூட தாங்காது என கூறுவது தவறானது, அவ்வாறு சொல்லக்கூடாது. அது ஸ்டாலின் சொன்னாலும் சரி, எடப்பாடி சொன்னாலும் சரி.
அதே வேளையில் மக்கள் நலன் சார்ந்த பிரச்சனையில் திமுகவோடு சேர்ந்து போராட தயாராக உள்ளோம். AI மூலம் முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதியை இழிவுப்படுத்துவது மிக மிக தவறான செயல். அவர்களையே அது இழிவுபடுத்தும். கட்சி மாறுவது, பதவியை ராஜினாமா செய்வது எல்லாம் தமிழ்நாட்டில் இயல்பு தான். இங்கு ஒன்றும் புதிதாக நடந்துவிடவில்லை.
நடந்து முடிந்த சட்டப்பேரவை தேர்தலில் பெரிய அலை ஏற்பட்டு தவெக ஆட்சிக்கு வரவில்லை. அவர்கள் தனிப்பெரும் கட்சியாக வந்துள்ளனர், அவ்வளவுதான். தமிழக வெற்றிக் கழக ஆட்சியில் அனைவரும் புதியவர்கள். தற்போது தான் அரசியலுக்கு புதிதாக வந்துள்ளவர்கள். பொறுப்பிற்கும் புதிதாக வளர்ந்துள்ளவர்கள். அவர்களுக்கு கால அவகாசம் அளிக்க வேண்டும்.
இருப்பினும், சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சனையில் உடனடியாக தீர்ப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். கடந்த ஆட்சி போலவே இந்த ஆட்சியிலும் குற்றங்கள் நடந்தாலும் குற்றவாளிகள் உடனடியாக கைது செய்யப்படுகின்றனர்.
தமிழக முதலமைச்சர் விஜய், அனைத்து அரசியல் கட்சியினரையும் சந்தித்தபோது எடப்பாடி பழனிச்சாமியையும் சந்தித்திருக்க வேண்டும். சந்திப்பதற்கு நேரம் கேட்கப்பட்டது என்று தமிழக வெற்றி கழகம் சார்பில் கூறப்பட்டது, ஆனால் அதை அதிமுக மறுத்துள்ளது" என்றார்.