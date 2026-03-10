English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • இனி ‘இந்த’ உணவுகள் ஹோட்டல்களில் கிடையாது! கேஸ் சிலிண்டர் விலை எதிரொலி..

இனி ‘இந்த’ உணவுகள் ஹோட்டல்களில் கிடையாது! கேஸ் சிலிண்டர் விலை எதிரொலி..

No Dosa Omelette In Hotels Cylinder Price Hike : சிலிண்டர் விலை உயர்வு காரணமாக, தோசை மற்றும் ஆம்லெட் கிடையாது என்ற அறிவிப்பினை கோயம்புத்தூர் ஹோட்டல்கள் சில வெளியிட்டுள்ளன. 

Written by - Yuvashree | Last Updated : Mar 10, 2026, 01:32 PM IST
No Dosa Omelette In Hotels Cylinder Price Hike : மத்திய கிழக்கில் நிலவும் போர் சூழல் காரணமாக, இந்தியாவில் சிலிண்டரின் விலை அதிகரித்திருக்கிறது. இதையடுத்து, எரிவாயு பற்றாக்குறை நிலவும் சூழலும் உருவாகி வருகிறது. இந்த நிலையில், கோயம்புத்தூரில் இருக்கும் ஹோட்டல்கள், தோசை மற்றும் ஆம்லெட் போடுவதை நிறுத்துவதாக அறிவித்துள்ளன. இது குறித்த முழு தகவலை இங்கு பார்ப்போம்.

போர் சூழல்..

ஈரான் - இஸ்ரேல் உள்ளிட்ட மத்திய கிழக்கு பகுதிகளில், பதற்றமான போர் சூழல் நிலவி வருகிறது. இதன் காரணமாக, அவ்வழியே ஏற்றுமதி செய்யப்படும் பொருட்களுக்கு தட்டுப்பாடு நிலவுகிறது. இதனால் விலையும் உயர்கிறது. குறிப்பாக, எரி பொருள் தயாரிக்க உதவும் கச்சா எண்ணெயை முன்பு போல ஏற்றுமதி செய்ய முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. இதன் பெரிய கொள்முதல் வாடிக்கையாளராக இருக்கும் இந்தியாவிற்கு இது பெரும் தலைவலியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. இந்த சூழல் காரணமாக, இந்தியாவில் ஒரே நாளில், வீட்டு உபயோக LPG கேஸ் சிலிண்டர்களின் விலை, ரூ.60 வரை அதிகரித்தது. இதையடுத்து இன்றைய நாளில் சுமார் ரூ.930 வரை விற்கப்படுகிறது.

தோசை-ஆம்லெட் கிடையாது!

கோயம்புத்தூரில் சில ஹோட்டல்களில், தோசை - ஆம்லெட் கிடைக்காது என்று தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது. தோசை அல்லது ஆம்லெட் போடுவதற்கு, தோசைக்கல்லை அதிக தீயில் வைக்க வேண்டும். இதற்கு எரிவாயு அதிகமாக தேவைப்படும். இதனால், கோயம்புத்தூரில் இருக்கும் சில உணவகங்கள், தோசை மற்றும் ஆம்லெட் வேண்டாமென முடிவு செய்திருக்கலாம் என கூறப்படுகிறது. 

அதே சமயத்தில் சிலிண்டர் தட்டுப்பாட்டால் கோயம்புத்தூரை சேர்ந்த பல ஹோட்டல்களில் உணவு வகைகள் குறைக்கப்பட்டுள்ளன. பிரபல தனியார் ஹோட்டல் ஒன்றில் 100 வகையான உணவுகள் மட்டுமே விற்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. காளிஃபிளவர் ரோஸ்ட், தந்தூரி போன்ற உணவுகளுக்கு கேஸ் செலவாகும் என்பதால், அதன் விநியோகங்கள் நிறுத்தப்பட்டுள்ளன.

வேலை இழக்கும் அபாயம்!

ஈரான் போர் எதிரொலி இந்தியா முழுவதும் சமையல் கேஸ் சிலிண்டர் தட்டுபாடு - கன்னியாகுமரி மாவட்டம் முழுவதும் 5000 ஹோட்டல்கள் சமையல் கேஸ் சிலிண்டர் இல்லாமல் மூடும் அபாய நிலை - சுமார் 35 ஆயிரம் தொழிலாளர்கள் வேலை இழக்கும் பரிதாப நிலை ஏற்பட்டுள்ளதாக குமரி மாவட்ட ஹோட்டல்கள் சங்க தலைவர் ஷாஜகான் வேதனை தெரிவித்து உள்ளார்.

மத்திய மாநில அரசுகள் மாற்று நடவடிக்கை எடுக்க கோரிக்கை.

அமெரிக்கா, இஸ்ரேல் ஈரான் மீது போர் தொடுத்து உள்ளதால் இந்தியா முழுவதும் பெட்ரோல், டீசல், சமையல் கேஸ் தட்டுபாடு ஏற்பட்டு வருகிறது . கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் நாகர்கோவில், மார்த்தாண்டம், கன்னியாகுமரி உட்பட மாவட்டம் முழுவதும் பெரிய மற்றும் சிரிய ஹோட்டல்கள் என சுமார் 5 ஆயிரம் ஹோட்டல்கள் இயங்கி வருகின்றன. சமையல் கேஸ் சிலிண்டர்கள் இன்னமும் 3 நாட்களுக்கு தான் பயன்படுத்த முடியும் சமையல் கேஸ் சிலிண்டர்கள் ஏஜெண்டுகளிடம் இருந்து வருவது நிறுத்தப்பட்டு விட்டது... இதனால் சமையல் கேஸ் சிலிண்டர்கள் இல்லாமல் உணவகங்கள் மூடும் அபாய நிலை ஏற்பட்டு உள்ளது - இதனால் சுமார் 35 ஆயிரம் தொழிலாளர்கள் வேலை இழக்கும் ஆபத்தான நிலை ஏற்பட்டு உள்ளதாக குமரி மாவட்ட ஹோட்டல்கள் சங்க தலைவர் ஷாஜகான் வேதனை தெரிவித்தார் - மத்திய மாநில அரசுகள் இதற்கு மாற்று ஏற்பாடுகள் செய்ய வேண்டும் இல்லேயேல் நாடு ஸ்தம்பித்து விடும் என்றும் கவலை தெரிவித்து உள்ளார்.

மேலும் படிக்க | கேஸ் சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு.. கவலையை விடுங்க, இதோ 5 சிறந்த மாற்றுகள்

மேலும் படிக்க | ஷாக் அடிக்கும் LPG லிண்டர் விலை! சென்னையில் இவ்வளவு ரூபாய்க்கு விற்பனையா..?

