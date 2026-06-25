/தமிழகத்தில் இந்த ஆண்டு மின் கட்டண உயர்வு இருக்குமா? அமைச்சர் நிர்மல் குமார் தந்த அறிவிப்பு

சென்னை: தமிழக மின் துறையின் செயல்பாடுகளை மேம்படுத்தவும், நிதி நிலைமையைச் சீரமைக்கவும் பல்வேறு அதிரடி நடவடிக்கைகள் முடுக்கிவிடப்பட்டுள்ளன. இதன் முக்கியப் பகுதியாக தமிழக மின்துறையின் நிதி நிலைமை குறித்த வெள்ளை அறிக்கையை மின் துறை அமைச்சர் நிர்மல் குமார் இன்று வெளியிட்டு, துறையின் எதிர்காலத் திட்டங்கள் மற்றும் சீர்திருத்தங்கள் குறித்து விரிவாக விளக்கினார்.
அதில் பொதுமக்களுக்கும், சிறு மற்றும் குறு தொழில்துறையினருக்கும் நிம்மதி அளிக்கும் வகையில், "இந்த ஆண்டு மின் கட்டண உயர்வு இருக்காது" என்ற மிக முக்கியமான அறிவிப்பை அமைச்சர் வெளியிட்டுள்ளார்.
கடந்த காலங்களில் மேற்கொள்ளப்பட்ட மின் கட்டண உயர்வுகள் நுகர்வோர் மற்றும் தொழில்துறையினரிடையே பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளதாக வெள்ளை அறிக்கையில் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது.
இதனைக் கருத்தில் கொண்டு, பொதுமக்களின் சுமையைக் குறைக்கும் வகையிலும், நலிவடைந்த தொழில்துறையை மீட்டெடுக்கும் வகையிலும் இந்த ஆண்டு மின்கட்டணத்தை உயர்த்தப் போவதில்லை என அரசு உறுதியான முடிவெடுத்துள்ளது.
தமிழ்நாடு மின்சார வாரிய வெள்ளை அறிக்கை -2026@TANGEDCO_Offcl pic.twitter.com/sI0k4Eqqi9— CTR.Nirmalkumar (@CTR_Nirmalkumar) June 25, 2026
தமிழக மின் வாரியத்தின் உற்பத்தித் திறன் மற்றும் உள்கட்டமைப்பை மேம்படுத்துவதற்கான தற்போதைய புள்ளிவிவரங்கள் மற்றும் இலக்குகள் கீழே உள்ள அட்டவணையில் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன:
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மின் துறை முக்கிய விவரங்கள்
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தற்போதைய நிலை / தேவைப்படும் நிதி
|மாநிலத்தின் உச்சபட்ச மின் தேவை
|20,321 மெகாவாட்
|மாநிலத்தின் தற்போதைய மின் உற்பத்தி
|3,495 மெகாவாட்
|பாதியில் நிற்கும் திட்டங்களை முடிக்கத் தேவை
|₹8,000 கோடி
|238 புதிய துணை மின் நிலையங்கள் அமைக்க
|₹9,000 கோடி
|திட்டங்கள் மூலம் சேமிக்க இலக்கு வைக்கப்பட்டுள்ள தொகை
|₹215 கோடி
மின் துறையில் நிலவி வரும் முறைகேடுகளைக் களைந்து, நிர்வாகத்தை முழுமையாகத் தூய்மைப்படுத்தப் போவதாக அமைச்சர் நிர்மல் குமார் தெரிவித்துள்ளார். இதற்காகப் பின்வரும் அதிரடி மாற்றங்கள் கொண்டு வரப்படவுள்ளன:
இனிவரும் காலங்களில் மின் துறையில் நடைபெறும் அனைத்துப் பணி நியமனங்களும் தகுதி அடிப்படையிலேயே நடக்கும். அரசியல் தலையீடோ அல்லது கட்சி நிதியோ இல்லாமல், முற்றிலும் நேர்மையான முறையில் வேலைவாய்ப்புகள் வழங்கப்படும்.
ஊழியர்களுக்கான பணியிட மாறுதல்கள் (Transfers) மற்றும் பதவி உயர்வுகள் (Promotions) எவ்விதப் பாகுபாடுமின்றி, நியாயமான முறையில் வெளிப்படையாக நடத்தப்படும்.
மின் வாரியத்தின் தேவையற்ற செலவுகள் குறைக்கப்பட்டு, கடுமையான சிக்கன நடவடிக்கைகள் முன்னெடுக்கப்படும். இதன் மூலம் ₹215 கோடியை மிச்சப்படுத்தும் வகையில் புதிய உத்திகள் அறிமுகப்படுத்தப்படவுள்ளன.
கடந்த 2000-ஆம் ஆண்டில் 99,481 ஆக இருந்த மின் வாரிய ஊழியர்களின் எண்ணிக்கை, தற்போது 76,174 ஆகக் குறைந்துள்ளது. இந்த ஆள் பற்றாக்குறையையும் திறம்படக் கையாண்டு மின்துறைச் செயல்பாடுகள் தொய்வின்றி நடத்தப்படும்.
மின்துறையால் தொடங்கப்பட்டுப் பாதியில் நின்றுபோன திட்டங்களை விரைந்து முடிப்பதில் அரசு கவனம் செலுத்தி வருகிறது. குறிப்பாக, நீண்ட நாட்களாகச் செயல்பாட்டுக்கு வராமல் இருக்கும் உப்பூர் மின் நிலையப் பணிகளை மிக விரைவாக முடித்து, உற்பத்தியைத் தொடங்கத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இதற்காக ₹8,000 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு, பணிகள் துரிதப்படுத்தப்படும் என்றும் அமைச்சர் நிர்மல் குமார் தனது வெள்ளை அறிக்கையில் உறுதிபடத் தெரிவித்துள்ளார்.