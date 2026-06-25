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தமிழகத்தில் இந்த ஆண்டு மின் கட்டண உயர்வு இருக்குமா? அமைச்சர் நிர்மல் குமார் தந்த அறிவிப்பு

மின் துறை அமைச்சர் நிர்மல் குமார் வெளியிட்ட வெள்ளை அறிக்கையின்படி, இந்த ஆண்டு தமிழகத்தில் மின் கட்டணம் உயர்த்தப்படாது. பாதியில் உள்ள திட்டங்களை முடிக்க ₹8,000 கோடியும், 238 புதிய துணை மின் நிலையங்களுக்கு ₹9,000 கோடியும் தேவைப்படுகிறது. மேலும் லஞ்சமற்ற பணி நியமனங்கள் மற்றும் ₹215 கோடி வரையிலான சிக்கன நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Written ByShiva Murugesan
Published: Jun 25, 2026, 04:38 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 04:57 PM IST
தமிழகத்தில் இந்த ஆண்டு மின் கட்டண உயர்வு இருக்குமா? அமைச்சர் நிர்மல் குமார் தந்த அறிவிப்பு
Image Credit: AI Generated | Tamil Nadu TVK Minister Nirmal KumarSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

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தமிழகத்தில் இந்த ஆண்டு மின் கட்டண உயர்வு? அமைச்சர் நிர்மல் குமார் தந்த அறிவிப்பு
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