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வீட்டு மின் கட்டணமே வராது! தமிழ்நாடு அரசின் அசத்தல் திட்டம் - விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

Tamil Nadu Government : தமிழ்நாடு அரசின் சோலார் திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிப்பது எப்படி? அதன் நன்மைகள் என்ன என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jul 21, 2026, 07:59 AM IST|Updated: Jul 21, 2026, 07:59 AM IST
வீட்டு மின் கட்டணமே வராது! தமிழ்நாடு அரசின் அசத்தல் திட்டம் - விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
Image Credit: Tamil Nadu Government, Solar Panel SchemeSource: Bureau

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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