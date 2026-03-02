English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Tamil News
  Tamil Nadu
  • இனி தமிழகத்தில் பவர்கட் இருக்காது - தமிழக அரசு எடுத்த முக்கிய முடிவு!

இனி தமிழகத்தில் பவர்கட் இருக்காது - தமிழக அரசு எடுத்த முக்கிய முடிவு!

மாணவர்கள் நலன் கருதி தமிழ்நாடு மின் விநியோக கழகம் முக்கிய அறிவிப்பு ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி வரும் ஏப்ரல் வரை தமிழகத்தில் மின்தடை கிடையாது!  

Written by - RK Spark | Last Updated : Mar 2, 2026, 07:49 AM IST
  • மின் விநியோக கழகம் அறிவிப்பு.
  • ஏப்ரல் மாதம் வரை.
  • தமிழகத்தில் மின்தடை கிடையாது!

இனி தமிழகத்தில் பவர்கட் இருக்காது - தமிழக அரசு எடுத்த முக்கிய முடிவு!

தமிழகத்தில் ஒவ்வொரு மாதமும் பராமரிப்பு பணிகளுக்காக மின்தடை ஏற்படுவது வழக்கம். இந்நிலையில் மாணவர்கள் பரீட்சைக்கு தயாராவதற்கு உதவும் வகையில், வரும் ஏப்ரல் மாதம் வரை எந்த ஒரு முன்னறிவிக்கப்படும் மின்தடை இருக்காது என்று தமிழ்நாடு விநியோகக் கழகம் அறிவித்துள்ளது. இந்த அறிவிப்பு மாணவர்கள் மற்றும் பெற்றோர் மத்தியில் மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. தமிழ்நாடு மின் விநியோக கழகத்தின் கீழ் இயங்கும் துணை மின் நிலையங்கள், ஃபீடர்கள் மற்றும் மின் மாற்றி நிலையங்களில் மாதாந்திர பராமரிப்பு பணிகளுக்காக மின்தடை ஏற்படுவது வழக்கம். பொதுவாக காலை 9 மணி முதல் மதியம் 2 மணி வரை இந்த மின்தடைகள் இருக்கும்.

மேலும் படிக்க | ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கு குட் நியூஸ்! தேதியை நோட் பண்ணுங்க.. முக்கிய அறிவிப்பு

மாணவர்களுக்காக மின்தடை இல்லை

இந்த சமயத்தில் அந்த பகுதி முழுவதும் எங்கும் மின்சாரம் இருக்காது. இந்த பராமரிப்பு பணிகளின் போது பழுதான மின்கம்பிகளை மாற்றுவது, மரக்கிளைகளை வெட்டுவது, அடிக்கடி ஏற்படும் பழுதுகளை சரி செய்வது போன்ற பணிகள் நடைபெறும். இதன் மூலம் எதிர்பாராத மின்வெட்டுகளை தடுக்கவும், தொடர் பராமரிப்பு பணிகளால் பெரிய பிரச்சனைகளை சரி செய்யவும் முடியும். தற்போது மார்ச் மாதம் தொடங்கியுள்ள நிலையில், தமிழகத்தில் உள்ள பல்வேறு பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகளில் தேர்வுகள் தொடங்கும். குறிப்பாக பொது தேர்வுகள் இந்த மாதம் நடைபெற உள்ளன. இதனால் மாணவர்கள் தடையில்லாமல் படிப்பதற்காக அறிவிக்கப்பட்ட மின்தடை அடுத்த மாதம் வரை இருக்காது என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

மின்தடை

இதுகுறித்து முக்கிய அதிகாரி ஒருவர் கூறுகையில், "மாணவர்களின் தேர்வு பணிகளுக்கு எவ்வித இடையூறும் ஏற்படக்கூடாது என்பதற்காக, ஏப்ரல் மாதம் வரை மாநிலம் முழுவதும் வழக்கமான மாதாந்திர பராமரிப்புப் பணிகளுக்கு அனுமதி வழங்கப்படாது" என்று தெரிவித்துள்ளார். ஏப்ரல் வரை பராமரிப்பு பணிகளுக்காக மின்தடை இருக்காது என்றாலும், எதிர்பாராத சில சூழ்நிலைகளில் மின்தடை ஏற்படலாம் என்றும் கூறப்படுகிறது. திடீரென்று பலத்த காற்று அல்லது மழை வந்தால் அந்த சமயத்தில் வேறு வழியில்லாமல் மின்சாரம் தடைபடலாம்  இது போன்ற இயற்கை சீற்றங்களால் மின்விநியோகம் பாதிக்கப்பட்டால் அதனை உடனடியாக சரி செய்யும் திட்டம் வைத்திருப்பதாகவும் அதிகாரிகள் கூறுகின்றனர். எனவே இனி பராமரிப்பு பணிகளுக்காக பகல் நேரங்களில் மின்தடை இருக்காது. 

கோடைக்காலம் 

கோடைக்காலம் நெருங்கி வரும் நிலையில் பலரும் தங்களது வீடுகளில் ஏசி பயன்படுத்துவதை அதிகரிப்பார்கள். இந்த சமயத்தில் தடை இன்றி மின்சாரம் வழங்குவது சவாலாக ஒன்று தான். இருப்பினும் மாணவர்களின் நலன் கருதி வெளியான இந்த அறிவிப்பு பெற்றோர்கள் மத்தியில் மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஆனாலும் சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கிய நிலையில் இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டது அரசியல் காரணங்களுக்காக இருக்குமோ என்ற கேள்விகளும் இருந்து வருகிறது. திமுக அரசு கடந்த முறை ஆட்சியை இழக்க மின்தடை முக்கிய காரணமாக இருந்தது. அதனை மனதில் வைத்தும் இந்த முடிவை எடுத்து இருக்கலாம் என்று கூறப்படுகிறது.

மேலும் படிக்க | புதிய ரேஷன் கார்டு, மார்ச் மாத தாயுமானவர் திட்டம் - 2 முக்கிய அப்டேட்டுகள்

