English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • "No Need" என அஜித் சொன்னது உண்மையா? 2026 தேர்தலில் வெடித்த புதிய சர்ச்சை!

"No Need" என அஜித் சொன்னது உண்மையா? 2026 தேர்தலில் வெடித்த புதிய சர்ச்சை!

Ajith Kumar No Need Comment: திருவான்மியூரில் வாக்களித்த அஜித்திடம் "மாற்றம் தேவையா?" எனக் கேட்டதற்கு அவர் "No Need" எனப் பதிலளித்ததாகத் தகவல் பரவியது. இது அரசியல் சர்ச்சையான நிலையில், "அவர் பேட்டி அளிக்கத்தான் மறுப்பு தெரிவித்தார், அரசியல் கருத்து சொல்லவில்லை" என மேலாளர் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Apr 23, 2026, 11:15 AM IST

No Need Comment No Need Comment Controversy: தமிழகத்தில் 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வரும் நிலையில், திரையுலக ஜாம்பவான்கள் மற்றும் அரசியல் தலைவர்கள் அதிகாலையிலேயே வரிசையில் நின்று தங்கள் ஜனநாயக கடமையை ஆற்றி வருகின்றனர். இதில் எப்போதும்போல ‘ஆரம்பமே’ அதிரடியாக அமைந்தது நடிகர் அஜித்குமாரின் வருகை. ஆனால் அவர் வாக்களித்த பிறகு பரவிய ஒரு தகவல் சமூக வலைதளங்களில் புயலை கிளப்பியுள்ளது.

Add Zee News as a Preferred Source

அதிகாலையிலேயே வந்த 'தல': திருவான்மியூரில் ரசிகர்கள் ஆரவாரம்!

சென்னை திருவான்மியூர் பகுதியில் உள்ள பாரதிதாசன் பள்ளி வளாகத்தில் அமைக்கப்பட்டிருந்த வாக்குச்சாவடிக்கு, நடிகர் அஜித்குமார் இன்று காலை 6.50 மணிக்கே வருகை தந்தார். வெள்ளை நிற சட்டை மற்றும் கோட் அணிந்து, கறுப்பு கண்ணாடிடன் மிகவும் ஸ்டைலாக வந்த அஜித்தை கண்டதும் அங்கிருந்த ரசிகர்கள் உற்சாகத்தில் முழக்கமிட்டனர்.

தேவையான ஆவணங்களைச் சமர்ப்பித்து தனது அடையாளத்தை உறுதிப்படுத்திக் கொண்ட அஜித், வரிசையில் நின்று தனது வாக்கினைப் பதிவு செய்தார். அவர் வாக்களித்து முடித்து வெளியே வரும்போது, ரசிகர்கள் "அஜித்... தலைவா..." என்றும், "வாழு வாழவிடு!" என்றும் கோஷமிட்டனர். இதனால் அங்கு லேசான தள்ளுமுள்ளு மற்றும் குழப்பமான சூழல் நிலவியது. கூட்டத்தைக் கண்டு சற்று முகம் சுளித்த அஜித், காதுகளை கைகளால் பொத்திக்கொண்டு தலையை குனிந்தபடி விரைவாகத் தனது காரை நோக்கிச் சென்றார்.

"No Need" - சர்ச்சையைக் கிளப்பிய அந்த ஒற்றை வார்த்தை!

அஜித் வாக்குச்சாவடியை விட்டு வெளியேறிய சில நிமிடங்களிலேயே, ஒரு தனியார் செய்தி நிறுவனம் வெளியிட்ட செய்தி காட்டுத்தீயாகப் பரவியது. அதில் செய்தியாளர் ஒருவர் அஜித்திடம் "தமிழகத்தில் ஆட்சி மாற்றம் தேவையா?" என்று கேள்வி கேட்டதாகவும், அதற்கு அஜித் "No Need" (தேவையில்லை) என்று பதிலளித்ததாகவும் கூறப்பட்டது.

இந்தச் செய்தி வெளியானவுடன், தமிழக அரசியல் களம் சூடுபிடித்தது. தற்போதைய திமுக ஆட்சியை அஜித் ஆதரிக்கிறார் என்பது போன்ற பிம்பம் கட்டமைக்கப்பட்டது. இதனைத் தொடர்ந்து முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் அவர்கள் அஜித்தின் இந்த 'கருத்தை' வரவேற்பதாகக் கூறியதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகி பரபரப்பைக் கூட்டின. சமூக வலைதளங்களில் திமுக மற்றும் எதிர்க்கட்சி ஆதரவாளர்களுக்கு இடையே மிகப்பெரிய விவாதமே வெடித்தது.

மேலாளர் சுரேஷ் சந்திரா விளக்கம்: நடந்தது என்ன?

இந்த சர்ச்சை விஸ்வரூபம் எடுத்த நிலையில், அஜித்குமாரின் நீண்டகால மேலாளரான சுரேஷ் சந்திரா இது குறித்து அதிகாரப்பூர்வ விளக்கத்தை அளித்துள்ளார். அதில் அவர் கூறியிருப்பதாவது, "நடிகர் அஜித்குமார் அரசியல் ரீதியாக எந்தவொரு கருத்தையும் தெரிவிக்கவில்லை. 'மாற்றம் தேவையில்லை' (No Need to Change) என்று அவர் எங்கும் கூறவில்லை. பரவி வரும் தகவல்கள் முற்றிலும் தவறானவை." என்றார்.

மேலும் இது குறித்து கூடுதல் விளக்கமளித்த அவர், குறிப்பிட்ட அந்தத் தனியார் தொலைக்காட்சி செய்தியாளர் அஜித்திடம் மைக்கை நீட்டியபோது, அந்தச் சூழலில் பேட்டி அளிக்க விருப்பமில்லாத அஜித், "பேட்டி தேவையில்லை" (No interview needed) என்ற பொருளிலேயே "No Need" என்று கூறியுள்ளார். ஆனால் அந்தத் தொலைக்காட்சி அதனை 'ஆட்சி மாற்றம் தேவையில்லை' எனத் தவறாகத் திரித்து ஒளிபரப்பியுள்ளதாகச் சாடினார்.

2026 தேர்தல் களம்: நட்சத்திரங்களின் நிலைப்பாடு

பொதுவாகவே பொதுவெளியில் அரசியல் கருத்துகளைப் பகிராதவர் அஜித்குமார். "தனது ரசிகர் மன்றங்களைக் கலைத்தபோதும் சரி, தேர்தல் நேரங்களிலும் சரி, நான் யாரையும் ஆதரிக்கவில்லை, ரசிகர்கள் தங்கள் விருப்பப்படி வாக்களிக்கலாம்" என்பதே அவரது நிலையான கொள்கையாக இருந்து வருகிறது.

இன்றைய குழப்பமான சூழலிலும், அவர் தனது தனிப்பட்ட விருப்பத்தை வெளிப்படுத்தவில்லை என்பது மேலாளரின் விளக்கம் மூலம் உறுதியாகியுள்ளது. 2026 தேர்தல் களம் மிகுந்த எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் நடைபெற்று வரும் நிலையில், ஒரு நட்சத்திரத்தின் சிறிய அசைவும் பெரிய அரசியல் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்பதற்கு இந்தச் சம்பவமே சாட்சி.

வதந்திகளைத் தாண்டி, அஜித்தின் இந்தத் தெளிவுபடுத்தல் அவரது ரசிகர்களிடையே நிம்மதியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஜனநாயக கடமையை ஆற்றுவது மட்டுமே ஒரு குடிமகனின் கடமை, அதனை அரசியலாக்க வேண்டாம் என்பதே அஜித்தின் மறைமுக செய்தியாகப் பார்க்கப்படுகிறது.

அஜித் சொன்ன "No Need": அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ)

1. 2026 தேர்தலில் நடிகர் அஜித் குமார் எங்கு வாக்களித்தார்?

நடிகர் அஜித் குமார் சென்னை திருவான்மியூர் பகுதியில் உள்ள பாரதிதாசன் பள்ளி வளாகத்தில் அமைக்கப்பட்டிருந்த வாக்குச்சாவடியில் இன்று காலை 6:50 மணிக்குத் தனது வாக்கினைப் பதிவு செய்தார்.

2. "No Need" என அஜித் சொன்னது எதைக் குறிக்கிறது?

வாக்குச்சாவடியில் செய்தியாளர் ஒருவர் அவரிடம் பேச முயன்றபோது, கூட்ட நெரிசல் காரணமாகவும், பேட்டி அளிக்க விருப்பமில்லாததாலும் "No Need" (பேட்டி தேவையில்லை) என்று அஜித் கூறினார். இது ஒரு அரசியல் கருத்து அல்ல.

3. ஆட்சி மாற்றம் குறித்து அஜித் கருத்து தெரிவித்தது உண்மையா?

இல்லை. "மாற்றம் தேவையா?" என்ற கேள்விக்கு அஜித் பதிலளித்ததாகப் பரவிய தகவல்கள் தவறானவை. அவர் பேட்டி அளிக்கத்தான் மறுப்பு தெரிவித்தார் தவிர, ஆட்சி மாற்றம் குறித்து எந்தக் கருத்தையும் வெளியிடவில்லை என்று அவரது மேலாளர் சுரேஷ் சந்திரா தெளிவுபடுத்தியுள்ளார்.

4. அஜித்தின் கருத்தை முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் வரவேற்றாரா?

அஜித் "மாற்றம் தேவையில்லை" என்று கூறியதாக ஒரு தனியார் தொலைக்காட்சி தவறான செய்தியை வெளியிட்டது. அந்தத் தவறான தகவலின் அடிப்படையில் முதலமைச்சர் வரவேற்பு தெரிவித்ததாகச் சில செய்திகள் பரவின. ஆனால், அஜித் அத்தகைய கருத்தையே தெரிவிக்கவில்லை என்பதால் அந்தச் செய்திகள் அடிப்படை ஆதாரமற்றவை.

5. தேர்தலின் போது அஜித் ஏன் காதுகளைப் பொத்திக்கொண்டு சென்றார்?

அவர் வாக்களித்து வெளியே வந்தபோது, ரசிகர்கள் அதிக அளவில் திரண்டு முழக்கமிட்டனர். அந்தச் சத்தத்தாலும், ஏற்பட்ட சிறிய அளவிலான தள்ளுமுள்ளு மற்றும் குழப்பமான சூழலாலும் ஏற்பட்ட சலசலப்பைத் தவிர்க்கவே அவர் காதுகளைப் பொத்திக்கொண்டு விரைவாகக் காரில் ஏறிச் சென்றார்.

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

...Read More

Ajith KumarTN Assembly ElectionSuresh ChandraThiruvanmiyur Polling BoothTamil nadu

Trending News