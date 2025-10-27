English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • விஜய்க்கு வைத்த செக்.. இனி ரோடு ஷோக்கு அனுமதியில்லை.. தமிழக அரசு அதிரடி

விஜய்க்கு வைத்த செக்.. இனி ரோடு ஷோக்கு அனுமதியில்லை.. தமிழக அரசு அதிரடி

TVK Vijay Rally: அரசியல் கட்சிகளுக்கு ரோடு ஷோ நடத்த அனுமதியில்லை என்று தமிழ்நாடு அரசு அதிரடி அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. அண்மையில் தவெக  தலைவர் விஜயின் பரப்புரையின்போது கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 41 பேர் உயிரிழந்த நிலையில், தமிழக அரசு இந்த நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது.   

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Oct 27, 2025, 12:39 PM IST

Trending Photos

8வது ஊதியக்குழு: கையில் கிடைக்கும் சம்பளம் 34% உயரும்.... அரசு ஊழியர்களுக்கு 2026 -இல் ஜாக்பாட்
camera icon10
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழு: கையில் கிடைக்கும் சம்பளம் 34% உயரும்.... அரசு ஊழியர்களுக்கு 2026 -இல் ஜாக்பாட்
நாளை திங்கட்கிழமை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்! மின்சார வாரியம் அறிவிப்பு!
camera icon6
Powercut
நாளை திங்கட்கிழமை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்! மின்சார வாரியம் அறிவிப்பு!
இந்த ஆண்டில் ரூ. 100 கோடி வசூலை தாண்டிய தமிழ் படங்கள் என்னென்ன?
camera icon8
Tamil Movies
இந்த ஆண்டில் ரூ. 100 கோடி வசூலை தாண்டிய தமிழ் படங்கள் என்னென்ன?
புற்றுநோய் தடுப்பூசி இலவசம்.. தமிழகத்தில் வரப்போகும் சூப்பர் திட்டம்!
camera icon7
புற்றுநோய் தடுப்பூசி இலவசம்.. தமிழகத்தில் வரப்போகும் சூப்பர் திட்டம்!
விஜய்க்கு வைத்த செக்.. இனி ரோடு ஷோக்கு அனுமதியில்லை.. தமிழக அரசு அதிரடி

2026  தமிழக சட்டப்பேரவை தேர்தலுக்கு இன்னும் சில மாதங்களே உள்ளது. இதனால், தமிழக அரசியல் களம் சூடுபிடித்துள்ளது. அனைத்து அரசியல் கட்சிகளும் தீவிர பரப்புரையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். திமுக, அதிமுக, பாமக, பாஜக என அனைத்து கட்சிகளும் பரப்புரையில் ஈடுபட்டனர். இதற்கிடையில், தமிழக அரசியல் களத்தில் புதிதாக வந்த தமிழக வெற்றிக் கழகமும் பரப்புரையை ஆரம்பித்தது. 2025 செப்டம்பர் 13ஆம் தேதி திருச்சியில் தவெக தலைவர் விஜய் தனது பரப்புரையை தொடங்கினார். திருச்சியை தொடர்ந்து, அரியலூர், நாகப்பட்டினம், திருவாரூர், நாமக்கல், கரூர் ஆகிய மாவட்டங்களில் விஜய் பரப்புரை மேற்கொண்டார். விஜயின் பரப்புரையின்போது, தவெக தொண்டர்கள், ரசிகர்கள் என பலரும் கலந்து கொள்வார்கள். விஜயை பார்ப்பதற்காக பல மணி நேரம் ரசிகர்கள், தொண்டர்கள் காத்திருக்கும் சூழலும் இருந்தது. 

Add Zee News as a Preferred Source

விஜய்க்கு வைத்த செக்

2025 செப்டம்பர் 27ஆம் தேதி கரூர் மாவட்டம் வேலுச்சாமிபுரத்தில் விஜய் பரப்புரை மேற்கொண்டார். இந்த  பரப்புரையின்போது, ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 41 பேர் உயிரிழந்தனர். மேலும், சிலர் காயம் அடைந்தனர். இந்த விவகாரம் ஒட்டுமொத்த தமிழகத்தையே உலுக்கியது.  இந்த விவகாரத்தில் தவெக கூட்டத்தை கட்டுப்படுத்தவில்லை எனவும், விஜய் தாமதமாக வந்ததே கூட்ட நெரிலுக்கு காரணம் என சொல்லப்பட்டு வருகிறது.

அதே நேரத்தில், தங்களுக்கு சரியான இடத்தை கொடுக்கவில்லை எனவும் தவெக தரப்பில் குற்றச்சாட்டு முன்வைக்கப்படுகிறது.  இது தொடர்பான வழக்கை சிபிஐ விசாரணை மேற்கொண்டு வருகிறது.  இதற்கிடையில், அரசியல் கூட்டங்கள், ரோடு ஷோக்களுக்கு அனுமதி வழங்குவது  தொடர்பாக வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை வகுக்க கோரி சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தவெக தரப்பில் வழக்கு தொடரப்பட்டது.

இந்த வழக்கை நீதிபதிகள் எம்.எம்.ஸ்ரீவஸ்தவா மற்றும் நீதிபதி  ஜி.அருள் முருகன் அமர்வில் இன்று (அக்டோபர் 27) விசாரணைக்கு வந்தது.  விஜய் பரப்புரைக்கு கடும் நிபந்தனைள் விதிக்கப்படுவதாக தவெக தரப்பில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட வழக்கும் இன்று நீதிபதிகள் அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, கூட்டங்களுக்கு அனுமதி வழங்குவதில் தங்களுக்கு பாரபட்சம் காட்டப்படுவதாக உயர் நீதிமன்றத்தில் த.வெ.க. தரப்பு வாதிட்டடது. மேலும், சில கட்சிகளுக்கு 11 நிபந்தனைகள் விதிக்கப்படுகின்றன.

ரோடு ஷோவுக்கு அனுமதியில்லை

சில கட்சிகளுக்கு எந்த நிபந்தனையும் விதிக்கப்படுவதில்லை என்றும் தவெக வாதிடப்பட்டது. தொடர்ந்து,  வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை வகுக்கும் வரை எந்த அரசியல் கட்சிக்கும் ரோடு ஷோ நடத்த அனுமுதி வழங்கப்பட மாட்டாது என்று தமிழக அரசு உயர் நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது.  மேலும், அரசியல் கட்சிகள் பொதுக் கூட்டங்கள் நடத்துவதை தடுக்கவில்லை என்றும்  ஆனால் மக்களின் பாதுகாப்பு முக்கியம் என்று தமிழக அரசு கூறியுள்ளது.

இருதரப்பு வாதங்களை கேட்ட நீதிபதிகள்,  10 நாட்களில் அரசியல் கட்சிகள் ரோடு ஷோ நடத்த வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை விரைவாக வகுக்க தமிழக அரசு உத்தரவிட்டனர்.  இதன் மூலம், தமிழக வெற்றிக் கழக  ரோடு ஷோ போன்று இனி நடத்த முடியாதது தெரியவந்துள்ளது. ஏற்கனவே, கரூர் சம்பவத்திற்கு பிறகு, விஜய் வெளியே வராமல் பனையூரிலேயே இருந்து வருகிறார்.

கரூர்  சம்பவத்தில் பாதிக்கப்பட்ட மக்களை அவர்களது இடத்திற்கு சென்று சந்திக்காமல், அவர்களை சென்னை வரவழைத்துள்ளார். இப்படியாக விஜய் வெளியே வராமல், கட்சி பணிகளையும் அவர் முடக்கியுள்ளார். இது அவரது கட்சிக்கு பெரும் பின்னடைவை ஏற்படுத்தும் என அரசியல் வல்லுநர்கள் கூறி வருகின்றனர். 

மேலும் படிக்க:  மோந்தா புயல்: தமிழ்நாடு தப்பி, ஆந்திரா சிக்கியது.. ஆனா ஒரு டிவிஸ்ட்.. வானிலை மையம் அலர்ட்!

மேலும் படிக்க: திமுக ஆட்சி நீடித்தால்.. தமிழகம் சோமாலிய நாடாக மாறிவிடும் - ஆர்.பி, உதயகுமார்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

 

 

 

About the Author
TVKTVK Leader Vijaytvk campaignTVK Vijaty CampaignMadras High Court

Trending News