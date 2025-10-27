விஜய்க்கு வைத்த செக்.. இனி ரோடு ஷோக்கு அனுமதியில்லை.. தமிழக அரசு அதிரடி

2026 தமிழக சட்டப்பேரவை தேர்தலுக்கு இன்னும் சில மாதங்களே உள்ளது. இதனால், தமிழக அரசியல் களம் சூடுபிடித்துள்ளது. அனைத்து அரசியல் கட்சிகளும் தீவிர பரப்புரையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். திமுக, அதிமுக, பாமக, பாஜக என அனைத்து கட்சிகளும் பரப்புரையில் ஈடுபட்டனர். இதற்கிடையில், தமிழக அரசியல் களத்தில் புதிதாக வந்த தமிழக வெற்றிக் கழகமும் பரப்புரையை ஆரம்பித்தது. 2025 செப்டம்பர் 13ஆம் தேதி திருச்சியில் தவெக தலைவர் விஜய் தனது பரப்புரையை தொடங்கினார். திருச்சியை தொடர்ந்து, அரியலூர், நாகப்பட்டினம், திருவாரூர், நாமக்கல், கரூர் ஆகிய மாவட்டங்களில் விஜய் பரப்புரை மேற்கொண்டார். விஜயின் பரப்புரையின்போது, தவெக தொண்டர்கள், ரசிகர்கள் என பலரும் கலந்து கொள்வார்கள். விஜயை பார்ப்பதற்காக பல மணி நேரம் ரசிகர்கள், தொண்டர்கள் காத்திருக்கும் சூழலும் இருந்தது.
விஜய்க்கு வைத்த செக்
2025 செப்டம்பர் 27ஆம் தேதி கரூர் மாவட்டம் வேலுச்சாமிபுரத்தில் விஜய் பரப்புரை மேற்கொண்டார். இந்த பரப்புரையின்போது, ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 41 பேர் உயிரிழந்தனர். மேலும், சிலர் காயம் அடைந்தனர். இந்த விவகாரம் ஒட்டுமொத்த தமிழகத்தையே உலுக்கியது. இந்த விவகாரத்தில் தவெக கூட்டத்தை கட்டுப்படுத்தவில்லை எனவும், விஜய் தாமதமாக வந்ததே கூட்ட நெரிலுக்கு காரணம் என சொல்லப்பட்டு வருகிறது.
அதே நேரத்தில், தங்களுக்கு சரியான இடத்தை கொடுக்கவில்லை எனவும் தவெக தரப்பில் குற்றச்சாட்டு முன்வைக்கப்படுகிறது. இது தொடர்பான வழக்கை சிபிஐ விசாரணை மேற்கொண்டு வருகிறது. இதற்கிடையில், அரசியல் கூட்டங்கள், ரோடு ஷோக்களுக்கு அனுமதி வழங்குவது தொடர்பாக வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை வகுக்க கோரி சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தவெக தரப்பில் வழக்கு தொடரப்பட்டது.
இந்த வழக்கை நீதிபதிகள் எம்.எம்.ஸ்ரீவஸ்தவா மற்றும் நீதிபதி ஜி.அருள் முருகன் அமர்வில் இன்று (அக்டோபர் 27) விசாரணைக்கு வந்தது. விஜய் பரப்புரைக்கு கடும் நிபந்தனைள் விதிக்கப்படுவதாக தவெக தரப்பில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட வழக்கும் இன்று நீதிபதிகள் அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, கூட்டங்களுக்கு அனுமதி வழங்குவதில் தங்களுக்கு பாரபட்சம் காட்டப்படுவதாக உயர் நீதிமன்றத்தில் த.வெ.க. தரப்பு வாதிட்டடது. மேலும், சில கட்சிகளுக்கு 11 நிபந்தனைகள் விதிக்கப்படுகின்றன.
ரோடு ஷோவுக்கு அனுமதியில்லை
சில கட்சிகளுக்கு எந்த நிபந்தனையும் விதிக்கப்படுவதில்லை என்றும் தவெக வாதிடப்பட்டது. தொடர்ந்து, வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை வகுக்கும் வரை எந்த அரசியல் கட்சிக்கும் ரோடு ஷோ நடத்த அனுமுதி வழங்கப்பட மாட்டாது என்று தமிழக அரசு உயர் நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது. மேலும், அரசியல் கட்சிகள் பொதுக் கூட்டங்கள் நடத்துவதை தடுக்கவில்லை என்றும் ஆனால் மக்களின் பாதுகாப்பு முக்கியம் என்று தமிழக அரசு கூறியுள்ளது.
இருதரப்பு வாதங்களை கேட்ட நீதிபதிகள், 10 நாட்களில் அரசியல் கட்சிகள் ரோடு ஷோ நடத்த வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை விரைவாக வகுக்க தமிழக அரசு உத்தரவிட்டனர். இதன் மூலம், தமிழக வெற்றிக் கழக ரோடு ஷோ போன்று இனி நடத்த முடியாதது தெரியவந்துள்ளது. ஏற்கனவே, கரூர் சம்பவத்திற்கு பிறகு, விஜய் வெளியே வராமல் பனையூரிலேயே இருந்து வருகிறார்.
கரூர் சம்பவத்தில் பாதிக்கப்பட்ட மக்களை அவர்களது இடத்திற்கு சென்று சந்திக்காமல், அவர்களை சென்னை வரவழைத்துள்ளார். இப்படியாக விஜய் வெளியே வராமல், கட்சி பணிகளையும் அவர் முடக்கியுள்ளார். இது அவரது கட்சிக்கு பெரும் பின்னடைவை ஏற்படுத்தும் என அரசியல் வல்லுநர்கள் கூறி வருகின்றனர்.
