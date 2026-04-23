மிஸ் பண்ணிடாதீங்க! செல்போன் தடையா? மாலை 6 மணிக்கு மேல்.. தேர்தல் களத்தின் லேட்டஸ்ட் அப்டேட்!

Tamil Nadu Assembly Polls Rules: தமிழகத்தில் 234 தொகுதிகளுக்கும் இன்று காலை 7 மணிக்கு வாக்குப்பதிவு தொடங்கியது. திமுக, அதிமுக, டிவிஜே, மற்றும் நாம் தமிழர் என நான்கு முனைப் போட்டி நிலவும் இந்தத் தேர்தலில் 5.73 கோடி வாக்காளர்கள் வாக்களிக்க உள்ளனர். பலத்த பாதுகாப்புடன் தேர்தல் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Apr 23, 2026, 07:17 AM IST

Election Commission TN Election: தமிழகத்தின் அரசியல் தலையெழுத்தை தீர்மானிக்கும் 17-வது சட்டமன்றத் தேர்தல் இன்று (ஏப்ரல் 23, 2026) விறுவிறுப்பாகத் தொடங்கியுள்ளது. மாநிலம் முழுவதும் உள்ள 234 தொகுதிகளுக்கும் ஒரே கட்டமாக வாக்குப்பதிவு நடைபெறுகிறது. வாக்குப்பதிவு தொடங்குவதற்கு முன்னதாக, காலை 6 மணிக்கே அனைத்து வாக்குச்சாவடிகளிலும் மாதிரி வாக்குப்பதிவு (Mock Poll) தொடங்கியது. ஜனநாயகத் திருவிழாவின் முக்கிய அம்சங்கள் மற்றும் தற்போதைய கள நிலவரங்கள் குறித்து பார்ப்போம்.

தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் 2026: விறுவிறுப்பான தொடக்கம் மற்றும் மாதிரி வாக்குப்பதிவு

தமிழகத்தில் இன்று காலை 7 மணி முதல் மாலை 6 மணி வரை வாக்குப்பதிவு நடைபெறுகிறது. அதிகாரப்பூர்வ வாக்குப்பதிவு தொடங்குவதற்கு முன்னதாக, காலை 6 மணிக்கே அனைத்து வாக்குச்சாவடிகளிலும் மாதிரி வாக்குப்பதிவு (Mock Poll) தொடங்கியது.

வாக்குச்சாவடி முகவர்கள் முன்னிலையில், மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் (EVM) சரியாகச் செயல்படுகின்றனவா என்பதை உறுதிப்படுத்த 50-க்கும் மேற்பட்ட சோதனை வாக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டன. பின்னர் அந்த வாக்குகள் அழிக்கப்பட்டு, இயந்திரங்கள் தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டன. சரியாக 7 மணிக்கு பொதுமக்களின் வாக்குப்பதிவு தொடங்கியது.

நான்கு முனைப் போட்டி: களத்தில் உள்ள முக்கிய கூட்டணிகள்

இந்த முறை தமிழக தேர்தல் களம் முன் எப்போதும் இல்லாத வகையில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. குறிப்பாக நான்கு முக்கிய தரப்புகளுக்கு இடையே பலத்த போட்டி நிலவுகிறது. முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில் தற்போதைய ஆட்சியைத் தக்கவைக்கும் முனைப்பில் திமுக கூட்டணி களம் கண்டுள்ளது. எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் ஆட்சியைப் பிடிக்கத் தீவிரமாக அதிமுக கூட்டணி போராடுகிறது.

நடிகர் விஜய்யின் அரசியல் வருகை இந்தத் தேர்தலின் மிகப்பெரிய திருப்புமுனையாகப் பார்க்கப்படுகிறது. முதல் முறையாகத் தேர்தலைச் சந்திக்கும் தமிழக வெற்றிக் கழகம் (TVK) இளைஞர்களிடையே பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. சீமான் தலைமையில் நாம் தமிழர் கட்சி (NTK) தனித்துப் போட்டியிடும் இக்கட்சி, தனது வாக்கு வங்கியை மேலும் உயர்த்தும் நோக்கில் களம் இறங்கியுள்ளது.

தேர்தல் புள்ளிவிவரங்கள்: ஒரு பார்வை

இன்று நடைபெறும் தேர்தலில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்கள் மற்றும் வாக்காளர்கள் குறித்த முக்கியத் தரவுகள்

விவரம் எண்ணிக்கை
மொத்த தொகுதிகள் 234
மொத்த வேட்பாளர்கள் 4,023
ஆண் வேட்பாளர்கள் 3,579
பெண் வேட்பாளர்கள் 443
மூன்றாம் பாலினத்தவர் 1
மொத்த வாக்காளர்கள் 5.73 கோடி (சுமார்)
வாக்குச்சாவடிகள் 75,064

பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் 

தேர்தல் அமைதியாகவும் நேர்மையாகவும் நடைபெறுவதை உறுதி செய்ய, இந்திய தேர்தல் ஆணையம் பல்வேறு அதிரடி நடவடிக்கைகளை எடுத்துள்ளது. அனைத்து வாக்குச்சாவடிகளிலும் சிசிடிவி (CCTV) கேமராக்கள் பொருத்தப்பட்டு, சென்னையில் உள்ள கட்டுப்பாட்டு அறையில் இருந்து நேரடியாகக் கண்காணிக்கப்படுகிறது. தமிழகம் முழுவதும் 5,949 வாக்குச்சாவடிகள் பதற்றமானவை என அடையாளம் காணப்பட்டு, அங்கு கூடுதல் துணை ராணுவப் படையினர் மற்றும் அதிரடிப்படையினர் குவிக்கப்பட்டுள்ளனர். 

தேர்தல் ஆணையத்தின் கெடுபிடிகள்

வாக்குச்சாவடிக்குள் செல்போன் கொண்டு செல்லத் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. வாக்காளர்கள் தங்கள் செல்போன்களை வெளியே ஒப்படைக்கத் தனி வசதிகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.வாக்காளர்கள் தாங்கள் யாருக்கு வாக்களித்தோம் என்பதை செல்பி எடுத்தோ அல்லது வீடியோவாகவோ சமூக வலைத்தளங்களில் பகிரக் கூடாது என்று எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது. மீறினால் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

வாக்காளர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு

மாலை 6 மணியுடன் வாக்குப்பதிவு நிறைவடையும். அதேநேரம் 6 மணிக்குள் வரிசையில் நிற்கும் வாக்காளர்கள் அனைவருக்கும் டோக்கன் வழங்கப்பட்டு, அவர்கள் அனைவரும் வாக்களிக்க அனுமதிக்கப்படுவார்கள். 6 மணிக்கு மேல் வருபவர்களுக்கு அனுமதி வழங்கப்படாது. வாக்குப்பதிவு முடிந்தவுடன் இயந்திரங்கள் சீல் வைக்கப்பட்டு, பலத்த பாதுகாப்புடன் வாக்கு எண்ணும் மையங்களுக்குக் கொண்டு செல்லப்படும். வரும் மே 4, 2026 அன்று வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட உள்ளன.

உங்கள் வாக்கு, உங்கள் உரிமை! ஜனநாயகக் கடமையை ஆற்ற மறக்காதீர்கள். தகுதியான அடையாள அட்டையுடன் உங்கள் வாக்குச்சாவடிக்குச் சென்று வாக்களியுங்கள்.

தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் 2026: அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs)

1. தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் வாக்குப்பதிவு நேரம் என்ன?

தமிழகத்தின் 234 தொகுதிகளிலும் இன்று காலை 7.00 மணிக்கு வாக்குப்பதிவு தொடங்கி, மாலை 6.00 மணி வரை நடைபெறுகிறது.

2. மாலை 6 மணிக்கு மேல் வந்தால் வாக்களிக்க முடியுமா?

மாலை 6 மணிக்கு முன்னதாகவே வாக்குச்சாவடிக்கு வந்து வரிசையில் நிற்பவர்களுக்கு டோக்கன் வழங்கப்படும். அவ்வாறு டோக்கன் பெற்றவர்கள் 6 மணிக்கு மேலாகிவிட்டாலும் வாக்களிக்க அனுமதிக்கப்படுவார்கள். ஆனால், 6 மணிக்கு மேல் வாக்குச்சாவடிக்கு வருபவர்களுக்கு அனுமதி கிடையாது.

3. வாக்குச்சாவடிக்குள் செல்போன் கொண்டு செல்லலாமா?

இல்லை, பாதுகாப்பு மற்றும் ரகசியத் தன்மையைப் பேணும் வகையில் செல்போன் கொண்டு செல்ல அனுமதி இல்லை. செல்போன்களைப் பாதுகாப்பாக வைக்க வாக்குச்சாவடிக்கு வெளியே பிரத்யேக வசதிகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.

4. மாதிரி வாக்குப்பதிவு (Mock Poll) என்றால் என்ன?

உண்மையான வாக்குப்பதிவு தொடங்குவதற்கு ஒரு மணி நேரத்திற்கு முன்பாக (காலை 6.00 மணி), வேட்பாளர்களின் முகவர்கள் முன்னிலையில் தேர்தல் அலுவலர்கள் இயந்திரத்தைச் சோதிப்பார்கள். இயந்திரம் சரியாக வேலை செய்கிறதா மற்றும் எந்த சின்னத்தில் அழுத்தினால் அந்த சின்னத்திற்குத்தான் வாக்கு விழுகிறதா என்பதை உறுதி செய்வதே மாதிரி வாக்குப்பதிவு ஆகும்.

5. எனது வாக்கினை சமூக வலைத்தளங்களில் பகிரலாமா?

கூடாது. தாங்கள் யாருக்கு வாக்களித்தோம் என்பதைப் புகைப்படம் எடுத்தோ அல்லது வீடியோவாகவோ சமூக வலைத்தளங்களில் வெளியிடுவது தேர்தல் விதிமீறலாகும். இதற்கு தேர்தல் ஆணையம் கடும் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.

