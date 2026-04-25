தமிழகத்தில் மறுவாக்குப்பதிவு நடைபெறுமா? தேர்தல் ஆணையம் அதிரடி அறிவிப்பு

Tamil Nadu Assembly No Repoll: தமிழகத்தில் வாக்குப்பதிவு சமூகமாக  நடைபெற்றதால் மறுவாக்குப்பதிவு நடத்துவதற்கான சூழல் இல்லை என தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது. இதனால், தமிழகத்தில் மறுவாக்குப்பதிவு இல்லை என தெரிவித்துள்ளது.  

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Apr 25, 2026, 11:07 AM IST
  • தமிழகத்தில் எந்த வாக்குச்சாவடிகளிலும் மறுவாக்குப்பதிவு இல்லை
  • மறுவாக்குப்பதிவுக்கு பரிந்துரைக்கவில்லை என தேர்தல் ஆணையம் தகவல்
  • பாதுகாப்புடன் வைக்கப்பட்ட மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள்

Trending Photos

Tamil Nadu Assembly No Repoll: தமிழகத்தில் மறுவாக்குப்பதிவு  சில தொகுதிகளில் நடத்தப்படலாம் என தகவல்கள் கசிந்த வண்ணம் இருந்த நிலையில், தேர்தல் ஆணையம்  மறுவாக்குப்பதிவு நடத்த வாய்ப்பில்லை என தெரிவித்துள்ளது. தமிழகத்தில்  மொத்தமுள்ள 234 தொகுதிகளுக்கும் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி  சட்டமன்ற தேர்தல் நடந்து  முடிந்துள்ளது. 

தமிழகத்தில் மறுவாக்குப்பதிவு இல்லை

இந்த தேர்தலில் இளைஞர்கள், இளம்பெண்கள், முதல்முறை வாக்காளர்கள் பலரும் ஆர்வமாக வாக்களித்தனர்.  தேர்தலுக்கான மொத்தம்  மாநிலம் முழுவதும் 75,064 வாக்குச்சாடிவகள் அமைக்கப்ட்டருது. இதில் 5,949 பதற்றமான வாக்குச்சாவடிகளாக  இருந்தன. நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் தமிழகத்தில் 85.16 சதவீத வாக்குகள் பதிவாகி உள்ளதாக இந்திய தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது. 

இதற்கிடையில், தமிழகத்தில் சில வாக்குச்சாவடிகளில் மறுவாக்குப்பதிவு நடைபெறும் என தகவல்கள் கசிந்த வண்ணம் இருந்தன. வாக்குப்பதிவு நாளில் பணம் பட்டுவாடா, பரிசுப் பொருட்கள் வழங்கப்பட்டதாக ஏகப்பட்ட குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்தன. இதோடு, இயந்திர கோளாறுகள், வாக்குப்பதிவு இயந்திரம் உடைக்கப்பட்டது, முறைகேடு ஓட்டுகள்  போன்ற குற்றச்சாட்டுகளும் எழுந்தன.  

இதனால், குறிப்பிட்ட பகுதிகளில் மறுவாக்குப்பதிவு நடத்த வேண்டும் என தேர்தல் ஆணையத்திற்கு கோரிக்கை வைக்கப்பட்டது. ஆனால், தமிழகத்தில் ஒரு பூத்தில் கூட மறுவாக்குப்பதிவு நடத்த வேண்டிய  அவசியம் இல்லை என தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளதாக  தகவல் வெளியாகி உள்ளது.  மொத்தமுள்ள  75,064 வாக்குச்சவடிகள் எதிலும் மறுவாக்குப்பதிவு நடத்த பரிந்துரை செய்யவில்லை என தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது. 

மறுவாக்குப்பதிவு ஏன்?

இந்திய தேர்தல் விதிமுறைகளின்படி,  1951 பிரிவு 58,58A-ன் கீழ் மறுவாக்குப்பதிவு நடத்தப்படும்.  கள்ள ஓட்டு, வாக்கு முறைகேடுகள், வாக்குப்பதிவு  இயந்திரம், கோளாறு, இயற்கை பேரிடர், வன்முறை, பூத் கைப்பற்றுதல் போன்ற காரணங்களுக்கான மறுவாக்குப்பதிவை தேர்தல் ஆணையம் நடத்தும்.  நடந்த முடிந்த தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலில் சில குற்றச்சாட்டுகள் முன்வைக்கப்பட்ட நிலையில், மறுவாக்குப்பதிவு நடத்த வேண்டும் என கோரிக்கை எழுந்தது. ஆனால், அதற்கு தற்போது தேர்தல் ஆணையம் மறுத்துள்ளதாக  தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள்

மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் குறித்து கூறிய தேர்தல் ஆணையம், வாக்குப்பதிவு நிறைவடைந்த பின்னர் வாக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்ட மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களும் (EVM) வாக்காளர் தாம் அளித்த வாக்கினைச் சரிபார்க்கும் கருவிகளும் (VVPAT), தேர்தலில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்கள் / அவர்களின் பிரதிநிதிகள் மற்றும் இந்தியத் தேர்தல் ஆணையத்தால் நியமிக்கப்பட்ட மத்தியப் பார்வையாளர்(கள்) முன்னிலையில், இந்தியத் தேர்தல் ஆணையத்தால் வரையறுக்கப்பட்ட பாதுகாப்பு நெறிமுறைகளின்படி அதாவது, காப்பறைக்கு இரண்டடுக்கு ஆயுதமேந்திய பாதுகாப்பு (குறைந்தபட்சம் 1 படைப்பிரிவு அளவிலான ஆயுதமேந்திய பாதுகாப்புப் படை), 24x7 கண்காணிப்பு கேமரா முதலிய ஏற்பாடுகளுடன் - வீடியோ பதிவு செய்யப்பட்டு, தொடர்புடைய காப்பறைகளில் பாதுகாப்பாக வைக்கப்பட்டுள்ளன.

இருப்புக் காப்பிலுள்ள (Reserve) மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களும் (EVM) வாக்காளர் தாம் அளித்த வாக்கினைச் சரிபார்க்கும் கருவிகளும் (VVPAT), இந்தியத் தேர்தல் ஆணையத்தால் வரையறுக்கப்பட்ட பாதுகாப்பு நெறிமுறைகளின்படி, இருப்புக் காப்பிற்கான காப்பறையில் பாதுகாப்பாக வைக்கப்பட்டுள்ளன. காப்பறையின் கண்காணிப்பு காமிரா ஒளிபரப்பிற்கும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. வாக்கு எண்ணுகை நாளன்று, தேர்தலில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்கள் / அவர்களின் பிரதிநிதிகள் மற்றும் இந்தியத் தேர்தல் ஆணையத்தால் நியமிக்கப்பட்ட மத்தியப் பார்வையாளர்(கள்) முன்னிலையில், வீடியோ பதிவு செய்யப்பட்டு காப்பறை திறக்கப்படும் என்று கூறியுள்ளது.

மே 4ஆம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை

மே 4ஆம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெற உள்ளது. வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெறும் நாளில்  அனைத்து வாக்குச்சாவடிகளிலும்  பலத்த பாதுகாப்பு போடப்படும்.  மே 4ஆம் தேதி காலை 7  மணிக்கு வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்கும். முதலில் தபால் வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு, அதன் பிறகு, மின்னனு வாக்குப்பதிவு  இயந்திரங்களின் வாக்குகள் எண்ணப்படும்.  வாக்குகள் எண்ணப்படும் ஒவ்வொரு மணி நேரத்திற்கும் இந்திய தேர்தல் ஆணையம் முடிவுகள் வெளியிட்டுக் கொண்டே இருக்கும். தமிழ்நாடு மட்டுமில்லாமல், புதுச்சேரி, மேற்கு வங்கம், கேரளா, அசாம் ஆகிய மாநிலங்களில் பதிவான வாக்குகள் மே 4ஆம் தேதி எண்ணப்பட்டு அன்றைய தினம் முடிவுகளை தேர்தல் ஆணையம் அறிவிக்கும்.

அதிகமாக கேட்கப்படும் கேள்விகள்

1) கேள்வி - தமிழகத்தில் மறுவாக்குப்பதிவு இருக்கிறதா?

பதில் - தமிகத்தில் மறுவாக்குப்பதிவு இல்லை. எந்த வாக்குச்சாவடிகளில் மறுவாக்குப்பதிவு நடத்த பரிந்துரை செய்யவில்லை என தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது.

2) கேள்வி - எந்த சூழ்நிலையில் மறுவாக்குப்பதிவு நடக்கும்?

பதில் - கள்ள ஓட்டு, வன்முறை, வாக்குப்பதிவு இயந்திர கோளாறு, பூத் ஆக்கிரமித்தல், வன்முறை போன்ற காரணங்களுக்கான மறுவாக்குப்பதிவை தேர்தல் ஆணையம் நடத்தும்.

3) கேள்வி - தமிழகத்தில் வாக்கு எண்ணிக்கை எப்போது?

பதில் - தமிழகத்தில் மே 4ஆம் தேதி காலை 7 மணிக்கு வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்கும். அன்றைய தினமே தேர்தல் முடிவுகளும் அறிவிக்கப்படும்.

