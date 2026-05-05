நோ ரூல்ஸ்! திருமணங்களுக்கு 1 சவரன் தங்கம், குழந்தைகளுக்கு தங்க மோதிரம் - விஜய் விரைவில் அறிவிப்பு

Vijay Schemes : தமிழ்நாட்டில் விரைவில் முதலமைச்சராக பொறுபேற்க உள்ள தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் விஜய் எல்லா திருமணங்களுக்கும் ஒரு சவரன் தங்கம் மற்றும் பிறக்கும் ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் தங்க மோதிரம் வழங்கும் திட்டத்தை அறிவிக்க உள்ளார். இது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.
தமிழ்நாட்டில் ஆட்சி மாற்றம்
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தலில் மிகப்பெரிய வெற்றியைப் பெற்றுள்ளார் தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் விஜய். கூட்டணி இல்லாமல் போட்டியிட்ட அவரது கட்சி 108 இடங்களில் வெற்றி பெற்று தனிப்பெருங்கட்சியாக உருவெடுத்துள்ளது. இருப்பினும் ஆட்சி அமைக்க 108 இடங்கள் தேவை என்பதால் திமுக மற்றும் அதிமுக கூட்டணியில் இடம்பெற்றுள்ள கட்சிகளுடன் ஆதரவு கேட்டு பேச்சுவார்த்தையை தொடங்கியுள்ளார். காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட கட்சிகளின் ஆதரவு கிடைத்தவுடன் முறைப்படி ஆட்சி அமைக்க தமிழ்நாடு ஆளுநரிடம் உரிமை கோருவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 59 இடங்களில் வெற்றி பெற்ற திமுக எதிர்கட்சியாக சட்டப்பேரவையில் அமரப்போகிறது.
விஜய் போடப்போகும் முதல் கையெழுத்து
ஆட்சிப் பொறுப்பு ஏற்றவுடன், அதாவது முதலமைச்சராக விஜய் பொறுப்பேற்றவுடன் எந்த திட்டத்துக்கு முதல் கையெழுத்து போடப்போகிறார் என்ற எதிபார்ப்பு எழுந்துள்ளது. தமிழ்நாடு முழுவதும் எங்கு வேண்டுமானாலும் சென்ற வர எல்லா பேருந்துகளிலும் மகளிருக்கு இலவசம் என தேர்தல்வாக்குறுதியில் கொடுத்துள்ளார். அதேபோல், அனைத்து குடும்பங்களுக்கு மாதம் 2500 ரூபாய், அனைத்து குடும்பங்களுக்கு ஆண்டுக்கு 6 சிலிண்டர் இலவசம், எல்லா திருமணங்களுக்கும் ஒரு சவரன் தங்கம், தமிழ்நாட்டில் பிறக்கும் அனைத்து குழந்தைகளுக்கும் தங்க மோதிரம் வழங்கப்படும் என விஜய் அறிவித்துள்ளார். இதில் எந்த திட்டத்துக்கு அவர் முதல் கையெழுத்து போடப்போகிறார் என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.
நோ ரூல்ஸ்!
திமுக மற்றும் அதிமுக கட்சிகள் ஆட்சியில் இருக்கும்போது ஒவ்வொரு திட்டங்களுக்கும் குறிப்பிட்ட விதிமுறைகள் வகுத்து சரியான மக்களுக்கு அத்திட்டங்கள் சென்று சேருவதை உறுதி செய்தன. உதாரணமாக கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தை எடுத்துக் கொண்டால் அரிசி ரேஷன் கார்டு வைத்திருக்கும் குடும்பங்களைச் சேர்ந்த பெண்களுக்கு மட்டுமே கொடுக்கப்பட்டது. ஆனால், இதனை தமிழக வெற்றிக் கழகம் கடுமையாக விமர்சித்தது. விஜய், ஆதவ் அர்ஜூனா உள்ளிட்டோர் தேர்தல் பிரச்சாரத்தின்போது அனைத்து குடும்பங்களுக்கு மகளிர் உரிமைத்தொகை வழங்கவில்லை, தவெக ஆட்சியில் அனைத்து குடும்பங்களுக்கும் எல்லா திட்டங்களும் வழங்கப்படும் என தேர்தல் வாக்குறுதி கொடுத்தனர்.
அதனடிப்படையில் எல்லா திருமணங்களுக்கும் ஒரு பவுன் தங்கம், தமிழ்நாட்டில் பிறக்கும் அனைத்து குழந்தைகளுக்கும் தங்க மோதிரம் வழங்கும் திட்டம், எல்லோருக்கும் மாதம் 2500 ரூபாய் கொடுக்கும் திட்டங்களுக்கு விஜய் விரைவில் கையெழுத்து போடுவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதிமுக, திமுகவைப் போல் திட்டங்களுக்கு விதிமுறைகள் வகுத்தது போல் விஜய் அறிவித்த இத்திட்டங்களுக்கு ஏதேனும் கட்டுபாடுகள் இருக்குமா? என்பது குறித்து விரைவில் தெரியவரும்.
மேலும் படிக்க - தேர்தலில் போட்டியிடும் த்ரிஷா? ஒகே சொன்ன விஜய்.. நீலாங்கரைக்கு நேரடி விசிட்
மேலும் படிக்க - ஸ்டாலினே தோல்வி? கடும் அப்செட்டில் திமுக! கொளத்தூரில் நடந்த ட்விஸ்ட்
மேலும் படிக்க - விஜய் ஆட்சிக்கு வந்தால் மாதம் ரூ.2500, இலவச சிலிண்டர், மின்சாரம் கிடைகும்! தேர்தல் வாக்குறுதி ரீவைண்ட்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ