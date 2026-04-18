English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • Vote Without Voter ID: வாக்காளர் அட்டை இல்லாமல் எப்படி ஓட்டு போடலாம்? இந்த 12 ஆவணங்கள் போதும்!

Vote Without Voter ID: வாக்காளர் அட்டை இல்லாமல் எப்படி ஓட்டு போடலாம்? இந்த 12 ஆவணங்கள் போதும்!

TN Election How To Vote Without Voter ID: தமிழகத்தில் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி சட்டமன்ற தேர்தல் நடக்கிறது. வாக்களிக்க வாக்காளர் அடையாள அட்டை இல்லாதவர்கள் எந்த அடையாள ஆவணங்களை கொண்டு வாக்களிக்கலாம் என்பதை இங்கு பார்ப்போம்.   

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Apr 18, 2026, 05:33 PM IST
  • வாக்காளர் அடையாள அட்டை இல்லாமலும் வாக்களிக்கலாம்
  • ஆதார், பான், ஓட்டுநர் உரிமம் உள்ளிட்ட 12 ஆவணங்கள் தேவை
  • மேலும், வாக்காளர் பட்டியலில் உங்கள் பெயர் இருப்பது அவசியம்

Vote Without Voter ID: வாக்காளர் அட்டை இல்லாமல் எப்படி ஓட்டு போடலாம்? இந்த 12 ஆவணங்கள் போதும்!

TN Election How To Vote Without Voter ID: தமிழகத்தில் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. தேர்தலுக்கு இன்னும் 4 நாட்களே உள்ளன. இதனால், வாக்காளர்கள் அனைவரும் உற்சாகமாக தயாராகி வருகின்றனர். இதற்கான ஏற்பாடுகளை தேர்தல் ஆணையம் செய்து வருகிறது. ஆனால், பலருக்கும் இன்னும் ஒரு சந்தேகம் இருக்கிறது. வாக்காளர் அட்டை (Voter Id) இல்லையென்றால் வாக்காளிக்க முடியாதா? என்ற கேள்வி இருக்கும். வாக்காளர் அடையாள அட்டை இல்லாமலும், வரும் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி உங்களால் வாக்களிக்க முடியும். 

Add Zee News as a Preferred Source

Vote Without Voter ID:வாக்காளர் அட்டை இல்லாதவர்கள் எப்படி வாக்களிக்கலாம்?

இந்திய தேர்தல் ஆணையம் வெளியிட்ட வழிகாட்டுதலின்படி, வாக்காளர் பட்டியலில் உங்கள் பெயர் இருந்தால் மட்டும் போதும். வாக்காளர்கள் அட்டை இல்லாதவர்கள் மாற்று அடையாள ஆவணங்களை காண்பித்து தங்கள் வாக்குரிமையை செலுத்தலாம். 

முதலில் உங்கள் பெயர் வாக்காளர் பட்டியலில் (Voter List) இருக்கிறதா என்பதை உறுதி செய்து கொள்ள வேண்டும். நீங்கள் வாக்களிக்க தகுதியானவரா என்பதை தீர்மானிப்பதில் வாக்காளர் பட்டியல் இறுதி அதிகாரமாகும். பட்டியலில் உங்கள் பெயர் இருந்தால் வாக்களிக்கலாம். பெயர் இல்லை என்றால் உங்களால் வாக்களிக்க முடியாது. உங்கள் பகுதி வாக்குச்சாவடிகயில் அல்லது பிஎல்ஓ அதிகாரிகளிடம் மற்றும் ஆன்லைனில் உங்கள் பெயர் வாக்காளர் பட்டியலில் இருக்கிறதா என்பதை சரிபார்க்கலாம். 

ஆன்லைனை பொறுத்தவரை Voters.eci.gov.in என்ற இணையதளம் மூலம் வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் இருக்கிறதா என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம். வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் இருந்தால் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஏதேனும் ஒரு அடையாள ஆவணத்தை (Original) கொண்டு சென்றால் நீங்கள் வாக்களிக்க அனுமதிக்கப்படுவீர்கள். 

Vote Without Voter ID: வாக்களிக்க ஏற்றுக்கொள்ளும் 12 ஆவணங்கள் 

1) ஆதார் அட்டை

2) மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதியளிப்புத் திட்டத்தின் பணி அடையாள அட்டை

3) புகைப்படத்துடன் கூடிய வங்கி/அஞ்சலக கணக்குப் புத்தகங்கள்

4) தொழிலாளர் நல அமைச்சகத் திட்டத்தின்கீழ் வழங்கப்பட்ட மருத்துவ காப்பீட்டு அட்டை/ ஆயுஷ்மான் பாரத் மருத்துவ காப்பீட்டு அட்டை

5) ஓட்டுநர் உரிமம்

6) வருமான வரி நிரந்தர கணக்கு எண் அட்டை (PAN Card) 

7) தேசிய மக்கள் தொகை பதிவேட்டின்கீழ் இந்திய தலைமைப் பதிவாளரால் வழங்கப்பட்ட திறனட்டை

8) இந்திய கடவுச்சீட்டு

9) புகைப்படத்துடன் கூடிய ஓய்வூதிய ஆவணம்

10) மத்திய/மாநில அரசுகள்/பொதுத் துறை நிறுவனங்கள்/வரையறுக்கப்பட்ட பொது நிறுவனங்களின்
தொழிலாளர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட புகைப்படத்துடன் கூடிய பணி அடையாள அட்டைகள்

11 பாரளுமன்ற/சட்டமன்ற/சட்டமேலவை உறுப்பினர்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள அடையாள அட்டை மற்றும்

12) இந்திய அரசின் சமூக நீதி மற்றும் அதிகாரமளித்தல் அமைச்சகத்தால் வழங்கப்பட்ட இயலாமைக்கான தனித்துவமான அடையாள அட்டை

இந்த 12 ஆவணங்களில் ஏதேனும் ஒன்றை வைத்து, நீங்கள் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி உங்கள் வாக்குச்சாவடிக்கு சென்று வாக்களிக்கலாம் என இந்திய தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது. மேலும், வாக்குச்சாவடிக்கு செல்லும் முன்பு,  உங்கள் பெயர் சரியாக உள்ளதா, உங்கள வாக்குச்சாவடி எது என்பதையும் உறுதி செய்து கொள்ளுங்கள். இது தேவையில்லாத குழப்பங்களை தவிர்க்கும். மேலும், வாக்குப்பதிவு நாளில் அதிக நேரம் காத்திருக்க வேண்டிய நிலை ஏற்படாமல் இருக்க, முன்கூட்டியே திட்டமிட்டு செல்ல வேண்டும். 

Vote Without Voter ID: வாக்காளர் அட்டை என்றார்ல என்ன?

வாக்காளர் அடையாள அட்டை என்பது அதிகாரப்பூர்வமாக வாக்காளர் புகைப்பட அடையாள அட்டை (EPIC) என்று அழைக்கப்படுகிறது. இது 18 வயது மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட குடிமக்களுக்கு இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தால் வழங்கப்படுகிறது. இது அடையாள சான்றாகவும், வாக்காளர் பதிவை உறுதி செய்வதாகவும் செயல்படுகிறது.

வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் உள்ளதை எப்படி பார்க்கலாம்?

1.முதலில் இந்திய தேர்தல் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளமாக electoralsearch.eci.gov.in என்ற இணையதளத்திற்கு செல்ல வேண்டும். அல்லது வாக்காளர் உதவி மையச் செயலியை பதிவிறக்கம் செய்ய வேண்டும். 

2. உங்கள் பெயரை கண்டறிய மூன்று வழிகள் உள்ளன. அதாவது,  வாக்காளர் எண் (EPIC) மூலமும், உங்கள் பெயர், தந்தை, கண்வர், வயது, பாலினத்தை உள்ளிட்டும், கைபேசி எண் மூலம் நீங்கள் உங்கள் பெயரை கண்டறியலாம். 

3. வாக்காளர் எண் மூலம் கண்டறிய வேண்டுமென்றால், உங்கள் மாநிலம், வாக்காளர் எண்ணை உள்ளிட்டு பார்க்க வேண்டும். பிறகு, கைபேசி எண் உங்கள் வாக்காளர் அடையாள அட்டையுடன் இணைக்கபட்டிருந்தால், உங்களுக்கு ஒடிபி வரும். அதனை உள்ளிட்டு நீங்கள் சரிபார்க்கலாம்.

4. தேவையான விவரங்களை உள்ளிட்டு, கேப்ட்சாவை உள்ளிட வேண்டும்.  search ஆப்ஷனை கிளிக் செய்தால், உங்கள் இருக்கிறதா என்பதை அறிந்து கொள்ளலாம். உங்களது வாக்குச்சாவடி விவரம் உள்ளிட்டவை திரையில் காட்டப்படும். 

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

About the Author
TN Assembly ElectionVote without voter idVoter ID NameVote Cast Without Voter ID

Trending News