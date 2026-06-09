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சிறுமியை சீரழித்த வளர்ப்பு தந்தை... கதறும் வடமாநில பெண்.!

14 Years old Girl Harassment: திருப்பூர் அருகே, 14 வயது வடமாநில சிறுமியை வளர்ப்பு தந்தையே பாலியல் வன்கொடுமை செய்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. குற்றவாளியை மகளிர் போலீஸார் போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர்.

Written ByMathan
Published: Jun 09, 2026, 05:27 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 05:27 PM IST
சிறுமியை சீரழித்த வளர்ப்பு தந்தை... கதறும் வடமாநில பெண்.!
Image Credit: North Indian Girl Harassment

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Mathan

Mathan

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