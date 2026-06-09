/ சிறுமியை சீரழித்த வளர்ப்பு தந்தை... கதறும் வடமாநில பெண்.!

14 Years old Girl Harassment: மேற்கு வங்க மாநிலத்தை சேர்ந்த 35 வயது பெண்ணுக்கு திருமணமாகி தனது கணவருடன் வசித்து வந்துள்ளார். அவருக்கு 14 வயதில் மகள் உள்ளார். அப்பெண்ணின் கணவன் அவ்வபோது மனைவியிடம் தகராறில் ஈடுபடுவதை வாடிக்கையாக வைத்து வந்தார். இதனால் கணவன் மனைவி இருவரும் தனியாக பிரிந்து வாழ்ந்து வந்தனர்.
அதன்பிறகு இருவருக்கும் விவாகரத்து ஆனது. அதனைத் தொடர்ந்து அதேப் பகுதியைச் சேர்ந்த ரஞ்சித் கோஸ் என்பவரை அந்த பெண் இரண்டாவது திருமணம் செய்து வாழ்ந்து வந்தார். அவரும் அதேப் பகுதியில் கூலி வேலை செய்து வந்தார். தங்களது சொந்த ஊரில் போதிய வருமானம் இல்லாததால் தங்களது மகளுடன் திருப்பூருக்கு வேலைக்காக வந்தனர்.
திருப்பூர் மாவட்டம், காங்கேயத்தில் ரஞ்சித் கோஸ் தனி வீடு எடுத்து தனது குடும்பத்துடன் வசித்து வந்தார். இவரும் அதேப் பகுதியில் கூலி வேலை செய்து பிழைப்பு நடத்தி வந்த அவர், தனது மனைவி இல்லாத நேரத்தில் 14 வயது மகளை பாலியல் வன்கொடுமை செய்து சீரழித்துள்ளார். இது குறித்து தாயிடம் கூறக்கூடாது எனவும், அப்படி கூறினால் இருவரையும் கொலை செய்து விடுவதாக மிரட்டியுள்ளார்.
இதனால் பயந்து போன சிறுமி தாயிடம் எதுவும் கூறாமல் இருந்துள்ளார். இதனை தனக்கு சாதகமாக பயன்படுத்திக் கொண்ட ரஞ்சித் மீண்டும் மீண்டும் பல முறை சிறுமியை பாலியல் வன்கொடுமை செய்துள்ளார். ஒருகட்டத்தில் சிறுமிக்கு உடல்நிலை பாதிக்கப்பட்ட நிலையில், அவரது தாய் மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் சென்றுள்ளார். அங்கு அவரை பரிசோதித்த மருத்துவர்கள் சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமைக்கு உள்ளாக்கப்பட்டது தெரியவந்தது.
மருத்துவர்கள் உடனடியாக இது குறித்து மகளிர் காவல்நிலையத்துக்கு தகவல் அளித்தனர். சம்பவம் குறித்து தகவல் அறிந்து மருத்துவமனைக்கு விரைந்த போலீஸார் இது குறித்து சிறுமியிடம் விசாரணை மேற்கொண்டனர். இதில் பல அதிர்ச்சி தகவல்கள் வெளியாகின.
தந்தை ரஞ்சித் கோஸ் தான் தனது தாய் இல்லாத நேரத்தில் தன்னிடம் தவறான முறையில் நடந்து கொண்டு தன்னை பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாகவும், இது குறித்து யாரிடமாவது கூறினால் கொலை செய்துவிடுவேன் எனவும் மிரட்டியுள்ளார். அதனை பயன்படுத்தியே தன்னிடம் அடுத்தடுதடுத்து தவறான முறையில் நடந்துக் கொண்டதாகவும் தெரிவித்தார். இதனைக் கேட்ட தாய் அதிர்ச்சியடைந்துள்ளார்.
வடமாநில பெண் அளித்த புகாரின் பேரில் ரஞ்சித் கோஸிடம் விசாரணை மேற்கொண்டனர். போலீஸாரின் கிடுக்குப்பிடி விசாரணையில் பல உண்மைகள் வெளிவந்தன. தனது வளர்ப்பு மகளையே மிரட்டி இது போன்ற சம்பவத்தில் ஈடுபட்டதாக தெரிவித்தார். அவரின் வாக்குமூலத்தை கேட்டு ஆடிப்போன போலீஸார் உடனடியாக அவரை போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர்.
வேலைக்காக குடும்பத்துடன் திருப்பூர் வந்த ரஞ்சித் கோஸ் தனது இரண்டாவது மனைவியின் மகளை பாலியல் வன்கொடுமை செய்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.