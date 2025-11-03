English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • இந்த நவம்பர் மாதம் எத்தனை நாட்கள் பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை?

இந்த நவம்பர் மாதம் எத்தனை நாட்கள் பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை?

2025 ஆம் ஆண்டின் நவம்பர் மாதத்தில், பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகளுக்கு மொத்தமாக 20 வேலை நாட்கள் இருக்கும். எந்த எந்த நாட்கள் விடுமுறை என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

Written by - RK Spark | Last Updated : Nov 3, 2025, 08:19 AM IST
இந்த நவம்பர் மாதம் எத்தனை நாட்கள் பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை?

அக்டோபர் மாதம் முடிவடைந்து நவம்பர் மாதம் பிறந்துள்ள நிலையில், இந்த மாதத்தில் பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகளுக்கான வேலை நாட்கள், விடுமுறை நாட்கள், தேர்வுகள் மற்றும் உள்ளூர் விடுமுறைகள் குறித்த முழுமையான தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. மாணவர்கள் மற்றும் பெற்றோர்கள் திட்டமிடுவதற்கு இந்த அறிவிப்பு பெரிதும் உதவும். 2025 ஆம் ஆண்டின் நவம்பர் மாதத்தில், பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகளுக்கு மொத்தமாக 20 வேலை நாட்கள் இருக்கும். ஏற்கனவே மாதத்தின் முதல் இரண்டு நாட்களான நவம்பர் 1 சனிக்கிழமை மற்றும் நவம்பர் 2 ஞாயிற்றுக்கிழமை வார விடுமுறையாக அமைந்துள்ளது. வழக்கம் போல், மாதத்தின் அனைத்து சனி மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளிலும் விடுமுறை தொடரும். இதனால், இந்த மாதம் மொத்தம் 9 பொது விடுமுறை நாட்கள் உள்ளன.

மேலும் படிக்க: தமிழில் எழுத, படிக்க தெரிஞ்சா போதும்.. மாதம் ரூ.50,000 வரை சம்பளம்... மிஸ் பண்ணாதீங்க

நவம்பர் விடுமுறை

கடந்த அக்டோபர் மாதம் மொந்தா புயல் காரணமாக சில மாவட்டங்களில் விடுமுறை அளிக்கப்பட்டதால், அந்த வேலை நாட்களை ஈடு செய்யும் வகையில், நவம்பர் மாதத்தில் சில சனிக்கிழமைகளில் பள்ளிகள் செயல்பட வாய்ப்புள்ளது. இது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை அந்தந்த மாவட்ட கல்வி அலுவலர்கள் வெளியிடுவார்கள். உதாரணமாக, நவம்பர் 1ம் தேதி திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் புயல் விடுமுறையை ஈடுசெய்ய பள்ளிகள் இயங்கும் என ஏற்கெனவே அறிவிக்கப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.

குழந்தைகள் தின கொண்டாட்டம்

இந்த மாதத்தின் மிக முக்கிய நிகழ்வாக, இந்தியாவின் முன்னாள் பிரதமர் ஜவஹர்லால் நேருவின் பிறந்தநாளான நவம்பர் 14ம் தேதி, நாடு முழுவதும் குழந்தைகள் தினம் கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட உள்ளது. இதையொட்டி, தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்து பள்ளிகளிலும் மாணவர்களுக்கான சிறப்பு போட்டிகள், கலை நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்பட்டு, மாணவர்களை உற்சாகப்படுத்தும் நிகழ்வுகள் நடைபெறும். இதை தொடர்ந்து, நவம்பர் 15 முதல் 22 ஆம் தேதி வரை குழந்தைகள் பாதுகாப்பு வாரம் அனுசரிக்கப்பட உள்ளது. இந்த வாரத்தில், குழந்தைகளின் பாதுகாப்பு மற்றும் உரிமைகள் குறித்த விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகள் பல்வேறு தரப்பினரால் முன்னெடுக்கப்படும்.

தேர்வுகள் மற்றும் கால அட்டவணை

கல்வி ஆண்டின் முக்கிய பகுதியாக, அனைத்து வகுப்புகளுக்கும் இரண்டாம் இடைப்பருவத் தேர்வு இந்த மாதம் நடைபெற உள்ளது. இத்தேர்வுகள், நவம்பர் 11 ஆம் தேதி முதல் 13 ஆம் தேதி வரை நடத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இதற்கிடையில், 10 மற்றும் 12 ஆம் வகுப்பு பொது தேர்வுக்கான கால அட்டவணை, வரும் நவம்பர் 4 ஆம் தேதி நாளை வெளியிடப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மாணவர்கள் இந்த தேர்வுகளுக்கு தங்களைத் தயார்படுத்திக்கொள்ள அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். மேலும் தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் நடைபெறும் முக்கிய திருவிழாக்கள் மற்றும் நிகழ்வுகளை முன்னிட்டு, உள்ளூர் விடுமுறைகள் அறிவிக்கப்பட வாய்ப்புள்ளது. இந்த விடுமுறை நாட்கள் அந்தந்த மாவட்ட ஆட்சியரால் அறிவிக்கப்படும்.

மேலும் படிக்க: மதுரைக்கு 3 நாள் சுற்றுலா... மலை ஏறலாம், அருவியில் குளிக்கலாம் - எவ்வளவு கட்டணம்?

