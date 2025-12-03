English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • School Holiday: நாளை நவம்பர் 4 பள்ளிகளுக்கு விடுமுறையா? முழு விவரம் இதோ!

School Holiday: நாளை நவம்பர் 4 பள்ளிகளுக்கு விடுமுறையா? முழு விவரம் இதோ!

கனமழை காரணமாக டிசம்பர் 4-ம் தேதி பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அளிக்கப்படுமா என்ற எதிர்பார்ப்பு நிலவி வருகிறது. இது குறித்த செய்திகளை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

Written by - RK Spark | Last Updated : Dec 3, 2025, 03:07 PM IST
  • நாளை பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறையா?
  • டித்வா புயலால் வெளியான முக்கிய அறிவிப்பு!
  • முழு விவரங்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

School Holiday: நாளை நவம்பர் 4 பள்ளிகளுக்கு விடுமுறையா? முழு விவரம் இதோ!

வங்கக்கடலில் உருவாகியுள்ள Ditwah புயல் காரணமாக தமிழகம் மற்றும் ஆந்திராவின் பல்வேறு பகுதிகளில் கனமழை பெய்து வருகிறது. இதன் காரணமாக பல மாவட்டங்களில் இன்று டிசம்பர் 3 பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அளிக்கப்பட்ட நிலையில், நாளை டிசம்பர் 4 விடுமுறை நீட்டிக்கப்படுமா என்ற எதிர்பார்ப்பு மாணவர்கள் மற்றும் பெற்றோர்கள் மத்தியில் எழுந்துள்ளது. இது குறித்த வானிலை ஆய்வு மையத்தின் எச்சரிக்கை மற்றும் மாவட்ட நிர்வாகங்களின் நிலவரம் என்ன என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள். தென்மேற்கு வங்கக்கடலில் நிலைகொண்டுள்ள டித்வா புயல், தற்போது வடக்கு-வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து சென்னை, புதுச்சேரி மற்றும் தெற்கு ஆந்திர கடற்கரை பகுதிகளை நோக்கி நகர்ந்து வருகிறது. இதன் காரணமாக தமிழகத்தின் வட கடலோர மாவட்டங்களில் தொடர்ந்து கனமழை பெய்து வருகிறது.

மேலும் படிக்க - ரேஷன் கார்டு : இன்றே கடைசி! 3 முக்கிய அப்டேட் கொடுத்த தமிழ்நாடு அரசு

தமிழகத்தில் விடுமுறை நிலவரம் என்ன?

இந்திய வானிலை ஆய்வு மையத்தின் (IMD) தகவலின்படி, மழைப்பொழிவு நாளையும் டிசம்பர் 4 நீடிக்கும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது. கனமழை காரணமாக சென்னை, செங்கல்பட்டு, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், கள்ளக்குறிச்சி, ராணிப்பேட்டை மற்றும் விழுப்புரம் ஆகிய மாவட்டங்களில் உள்ள பள்ளிகளுக்கு இன்று டிசம்பர் 3 விடுமுறை விடப்பட்டிருந்தது.

நாளை வியாழக்கிழமை விடுமுறை அளிப்பது குறித்து அந்தந்த மாவட்ட ஆட்சியர்கள் சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப முடிவு செய்வார்கள். இருப்பினும், தொடர்ந்து மழை பெய்து வருவதாலும், தாழ்வான பகுதிகளில் நீர் தேங்கியிருப்பதாலும் சென்னை, திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், கோவை மற்றும் ராணிப்பேட்டை ஆகிய மாவட்டங்களில் நாளை விடுமுறை அறிவிக்கப்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் உள்ளன. அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு இன்றிரவு அல்லது நாளை காலைக்குள் வெளியாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

ஆந்திராவில் உஷார் நிலை!

‘டித்வா’ புயலின் தாக்கம் தெற்கு ஆந்திராவிலும் எதிரொலித்து வருகிறது. திருப்பதி, நெல்லூர், சித்தூர் மற்றும் அன்னமய்யா ஆகிய மாவட்டங்களில் கனமழை கொட்டி தீர்த்து வருகிறது. முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக, இந்த மாவட்டங்களில் உள்ள அனைத்து அரசு, தனியார் மற்றும் உதவி பெறும் பள்ளிகளுக்கு மாவட்ட ஆட்சியர்கள் இன்று விடுமுறை அளித்திருந்தனர். டிசம்பர் 4-ம் தேதியை பொறுத்தவரை, மாநிலம் தழுவிய விடுமுறை அறிவிப்பு எதுவும் இதுவரை வெளியிடப்படவில்லை. எனினும், உள்ளூர் வானிலை நிலவரத்தை பொறுத்து, அந்தந்த மாவட்ட ஆட்சியர்கள் விடுமுறை குறித்த முடிவை எடுப்பார்கள். புயல் கரையை நெருங்குவதால், தெற்கு ஆந்திர மாவட்டங்களில் நாளையும் விடுமுறை நீட்டிக்கப்பட அதிக வாய்ப்புள்ளது.

கேரளாவின் நிலை என்ன?

கேரளாவை பொறுத்தவரை, நாளை டிசம்பர் 4 மாநிலம் தழுவிய விடுமுறை அறிவிப்பு எதுவும் இல்லை. சில மாவட்டங்களுக்கு Yellow Alert விடுக்கப்பட்டிருந்தாலும், வானிலை சற்று மேம்பட்டே காணப்படுகிறது. எனவே, பள்ளிகள் வழக்கம் போல் செயல்படும் என்றே தெரிகிறது. அதேவேளை, உள்ளாட்சி தேர்தலை முன்னிட்டு கேரளாவின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் டிசம்பர் 9 மற்றும் 11 ஆகிய தேதிகளில் ஏற்கெனவே பொது விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

மாணவர்களுக்கான அறிவுறுத்தல்கள்

  • தொடர் மழையால் பல பள்ளிகளில் வளாகத்தை சுத்தம் செய்தல், தேங்கிய நீரை அகற்றுதல் மற்றும் கட்டட பாதுகாப்பு ஆய்வுப் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.
  • சமூக வலைதளங்களில் பரவும் வதந்திகளை நம்ப வேண்டாம்.
  • விடுமுறை குறித்த அதிகாரப்பூர்வ தகவல்களை தொலைக்காட்சிகள் அல்லது அந்தந்த மாவட்ட ஆட்சியர்களின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளங்கள் மூலம் உறுதி செய்துகொள்ளுமாறு பெற்றோர்கள் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.
  • புயல் மற்றும் கனமழை காரணமாக பாதுகாப்பு கருதி அரசும், மாவட்ட நிர்வாகங்களும் எடுத்து வரும் நடவடிக்கைகளுக்கு பொதுமக்கள் முழு ஒத்துழைப்பு அளிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். 

மேலும் படிக்க  | கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை : இப்போது விண்ணப்பிக்க முடியுமா? முக்கிய அப்டேட்

