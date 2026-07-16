/கூடங்குளம் அணுமின் நிலையத்தில் 255 புதிய வேலைவாய்ப்புகள்! தமிழக இளைஞர்களுக்கு அரிய வாய்ப்பு!

NPCIL Recruitment 2026: இந்திய அணுமின் கழகம் (NPCIL) கூடங்குளம் அணுமின் நிலையத்தில் (KKNPP) பணிபுரிய விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. 'வகை-II ஊதியத்துடன் கூடிய பயிற்சிபெறுநர்/தொழில்நுட்புப் பணியாளர்' (Category-II ST/TN) சார்ந்த 255 பணியிடங்களுக்குத் தகுதியான இந்தியக் குடிமக்களிடமிருந்து இணையவழி விண்ணப்பங்களை வரவேற்று, NPCIL/KKNPP/HRM/01/2026 அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
இணையவழி விண்ணப்பப் பதிவு 2026 ஜூலை 15 அன்று தொடங்கி, 2026 ஆகஸ்ட் 4 அன்று நிறைவடைகிறது. தேர்ந்தெடுக்கப்படும் விண்ணப்பதாரர்கள் 2 ஆண்டு காலப் பயிற்சித் திட்டத்தை மேற்கொள்வார்கள். பயிற்சியை வெற்றிகரமாக நிறைவு செய்த பிறகு, அவர்கள் ஊதிய விகித அமைப்பின் (pay matrix) நிலை-3-இல் 'தொழில்நுட்புப் பணியாளர்-பி' (Technician-B) ஆகப் பணியமர்த்தப்படுவார்கள்.
|நிகழ்வு
|தேதி
|இணையவழி விண்ணப்பம் தொடங்கும் தேதி
|15 ஜூலை 2026, காலை 10:00 மணி
|இணையவழி விண்ணப்பம் சமர்ப்பிக்கக் கடைசி தேதி
|4 ஆகஸ்ட் 2026, மாலை 4:00 மணி
|அனுமதி அட்டை (Admit Card) வெளியாகும் தேதி
|இன்னும் அறிவிக்கப்படவில்லை
|தேர்வு நடைபெறும் தேதி
|இன்னும் அறிவிக்கப்படவில்லை
NPCIL KKNPP, Category-II ST/TN பதவிகளுக்கு மொத்தம் 255 காலிப்பணியிடங்களை அறிவித்துள்ளது. பிரிவு வாரியான இடங்களின் விவரம் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது:
கல்வித் தகுதி: பதவி அல்லது துறைக்கு ஏற்ப தகுதி விவரங்கள் பின்வருமாறு மாறுபடுகின்றன:
Stipendiary Trainee/Technician (Plant Operator): மேல்நிலைப் பள்ளி (HSC-10+2) அல்லது ISC தேர்வில் அறிவியல் பிரிவு (இயற்பியல், வேதியியல் மற்றும் கணிதப் பாடங்கள்) பாடங்களுடன் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். மொத்த மதிப்பெண்களில் குறைந்தது 50% பெற்றிருக்க வேண்டும்.
Stipendiary Trainee/Technician (Electronics Mechanic / Instrument Mechanic / Electrician / Fitter / Turner / Machinist / Welder): SSC (10-ஆம் வகுப்பு) தேர்வில் அறிவியல் மற்றும் கணிதப் பாடங்களில் தனித்தனியாகக் குறைந்தது 50% மதிப்பெண்கள் பெற்றிருக்க வேண்டும். அத்துடன் தொடர்புடைய தொழில் பிரிவில் 2 ஆண்டு கால ITI சான்றிதழ் பெற்றிருக்க வேண்டும். ITI பாடநெறியின் காலம் 2 ஆண்டுகளுக்கும் குறைவாக இருந்தால், விண்ணப்பதாரர் அப்பாடநெறியை முடித்த பிறகு குறைந்தது 1 ஆண்டு தொடர்புடைய பணி அனுபவத்தைக் கொண்டிருக்க வேண்டும்.
மேலே குறிப்பிடப்பட்ட இரண்டு பதவிகளுக்கும், விண்ணப்பதாரர்கள் குறைந்தது SSC (10-ஆம் வகுப்பு) நிலையிலாவது ஆங்கிலத்தை ஒரு பாடமாகப் படித்திருக்க வேண்டும்.
கூடங்குளம் அணுமின் நிலையத் திட்டத்திற்காக நிலம் கையகப்படுத்தப்பட்ட, திட்டத்தால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கான (PAP) தனிப்பட்ட மற்றும் தளர்வு அளிக்கப்பட்ட தகுதி வரம்புகளை NPCIL நிர்ணயித்துள்ளது:
Plant Operator (PAP): HSC (12-ஆம் வகுப்பு) தேர்வில் அறிவியல் பிரிவில் (இயற்பியல், வேதியியல், கணிதம்) மொத்த மதிப்பெண்களில் 40%-க்குக் குறையாமல் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். அத்துடன் SSC நிலையிலாவது ஆங்கிலத்தை ஒரு பாடமாகப் படித்திருக்க வேண்டும்.
Electronics Mechanic / Instrument Mechanic / Electrician / Fitter / Turner / Machinist / Welder (PAP): SSC தேர்வில் அறிவியல், கணிதம் மற்றும் ஆங்கிலம் ஆகிய பாடங்களுடன் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். அத்துடன் 2 ஆண்டு கால ITI சான்றிதழ் பெற்றிருக்க வேண்டும். ITI படிப்பின் காலம் 2 ஆண்டுகளுக்கும் குறைவாக இருந்தால், படிப்பு முடிந்த பிறகு 1 ஆண்டு தொடர்புடைய பணி அனுபவம் தேவை.
KKNPP திட்டத்திற்காக நிலம் கையகப்படுத்தப்பட்ட PAP விண்ணப்பதாரர்களுக்கு, 'Group C' பணியிடங்களுக்கான தேர்வு செயல்முறையின் அனைத்து நிலைகளிலும் மொத்த மதிப்பெண்களில் 20% போனஸ் மதிப்பெண்களாக வழங்கப்படும்.
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட விண்ணப்பதாரர்கள் பின்வரும் உதவித்தொகை கட்டமைப்போடு 2 ஆண்டு பயிற்சித் திட்டத்தை மேற்கொள்வார்கள்:
விண்ணப்பிப்பதற்கான முழுமையான செயல்முறையை இங்கே காணலாம்:
விண்ணப்பங்களை 15 ஜூலை 2026 (காலை 10:00 மணி) முதல் 4 ஆகஸ்ட் 2026 (மாலை 4:00 மணி) வரை சமர்ப்பிக்கலாம்.
விண்ணப்பதாரர்கள் இந்தியக் குடிமக்களாக இருக்க வேண்டும்.
ஆன்லைன் விண்ணப்பங்கள் மட்டுமே ஏற்றுக்கொள்ளப்படும்.
நேரடி (ஆஃப்லைன்) விண்ணப்ப முறை குறித்து அறிவிப்பில் எதுவும் குறிப்பிடப்படவில்லை.
இப்பணி நியமனம் தொடர்பான கூடுதல் தகவல்கள், திருத்தங்கள் அல்லது இணைப்புகள் ஆகியவை NPCIL-இன் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளங்களில் மட்டுமே வெளியிடப்படும்.