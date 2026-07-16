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கூடங்குளம் அணுமின் நிலையத்தில் 255 புதிய வேலைவாய்ப்புகள்! தமிழக இளைஞர்களுக்கு அரிய வாய்ப்பு!

NPCIL Recruitment 2026: கூடங்குளம் அணுமின் திட்டப் பிரிவில் வேலைவாய்ப்புக்கான அறிவிப்பு வெளியாய்யுள்ளது. இணையவழி விண்ணப்பப் பதிவு 2026 ஜூலை 15 அன்று தொடங்கி, 2026 ஆகஸ்ட் 4 அன்று நிறைவடைகிறது.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 16, 2026, 12:31 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 12:31 PM IST
கூடங்குளம் அணுமின் நிலையத்தில் 255 புதிய வேலைவாய்ப்புகள்! தமிழக இளைஞர்களுக்கு அரிய வாய்ப்பு!
Image Credit: NPCIL Kudankulam Recruitment 2026 (Representative Photo)Source: Bureau

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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