English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

இரண்டு கூலியும் தோல்வியடைந்துவிட்டது... ரஜினி மீது மறைமுக அட்டாக்? சீமான் சொல்வது என்ன?

Seeman Press Meet: திமுகவின் கூலியும் தோற்றுவிட்டது, ரஜினியின் கூலியும் தோற்றுவிட்டது என நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் பேசி உள்ளார்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Aug 16, 2025, 05:43 PM IST
  • போலியான ஆட்களை தயார் செய்து திமுகவினர் நாடகமாடி உள்ளனர் - சீமான்
  • அந்த நாடகம் மேயர் பிரியா இயக்கத்தில் எடுக்கப்பட்டது - சீமான்
  • இரண்டு கூலியும் தோல்வியடைந்துவிட்டது - சீமான்

Trending Photos

இன்றைய ராசிபலன் ஆகஸ்டு 16 சனிக்கிழமை - இந்த ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம்..!!
camera icon12
Rasipalan
இன்றைய ராசிபலன் ஆகஸ்டு 16 சனிக்கிழமை - இந்த ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம்..!!
இன்றைய ராசிபலன் ஆகஸ்ட் 15, ஆடி வெள்ளி: 5 ராசிகளுக்கு அமோகமான நன்மைகள்
camera icon13
Rasipalan
இன்றைய ராசிபலன் ஆகஸ்ட் 15, ஆடி வெள்ளி: 5 ராசிகளுக்கு அமோகமான நன்மைகள்
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை : இம்முறை எல்லோருக்கும் ரூ.1000 கிடைக்குமா? முக்கிய அப்டேட்
camera icon11
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை : இம்முறை எல்லோருக்கும் ரூ.1000 கிடைக்குமா? முக்கிய அப்டேட்
சஞ்சு சாம்சன் CSK வர வாய்ப்பில்லை.. டிரேட் டீல் வேலையாகாது.. இதுதான் காரணம்!
camera icon6
CSK
சஞ்சு சாம்சன் CSK வர வாய்ப்பில்லை.. டிரேட் டீல் வேலையாகாது.. இதுதான் காரணம்!
இரண்டு கூலியும் தோல்வியடைந்துவிட்டது... ரஜினி மீது மறைமுக அட்டாக்? சீமான் சொல்வது என்ன?

Seeman Press Meet: சென்னை போரூர் அடுத்த சின்னப்போரூர் பகுதியில் உள்ள நாம் தமிழர் கட்சி தலைமை அலுவலகத்தில் மாயோன் திருவிழா இன்று (ஆகஸ்ட் 16) கொண்டாடப்பட்டது. இந்த நிகழ்வில், நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் பங்கேற்றார்.

Seeman Press Meet: தனியாருக்கு கொடுத்தது ஏன்?

நிகழ்ச்சிக்கு பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த சீமான் பேசியதாவது, "சென்னை மாநகராட்சி தூய்மை பணியாளர்களுக்கு மொத்தமாக 70 கோடி ரூபாய் இருந்தால் சம்பளம் வழங்கிவிடலாம். ஆனால் அதை செய்யாமல் தனியாருக்கு மாற்றுவது ஏன்?" என கேள்வி எழுப்பினார்.  

மேலும், "தனியார் நிறுவனத்திற்கு மாற்றிவிட்ட பிறகு சென்னை மாநகராட்சி தூய்மை பணியாளர்களுக்கு காலை உணவு வழங்குவோம், மருத்துவ காப்பீடு வழங்குவோம், காப்பீடு திட்டங்கள் வழங்குவோம் என வாக்குறுதி கொடுப்பது எதற்கு? அதற்கெல்லாம் பணம் எங்கிருந்து வருகிறது" என பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்பினார். 

Seeman Press Meet: இரண்டு கூலியும் தோல்வி...

தொடர்ந்து தமிழ் சமுதாயத்தை திராவிட கட்சிகள் சாப்பாட்டிற்கு இல்லாதவர்களாகவே நடத்துவதாக சீமான் கடுமையான விமர்சனத்தை முன்வைத்தார். தூய்மை பணியாளர்கள் அரசுக்கு நன்றி தெரிவிப்பது போல போலியான ஆட்களை தயார் செய்து நாடகமாடி உள்ளனர் என்றும் அரசு தரப்பை விமர்சித்தார். 

அந்த நாடகம் மேயர் பிரியா இயக்கத்தில் எடுக்கப்பட்டதாகவும், அதை தயாரித்தது அமைச்சர் சேகர் பாபு எனவும் ஆனால் இரண்டு பேருக்கும் அனுபவம் இல்லாததால் படம் தோல்வி அடைந்து விட்டதாகவும் சீமான் கிண்டல் அடித்தார். இவர்கள் அழைத்து வந்த கூலியும் தோற்றுவிட்டது, அந்த (நடிகர் ரஜினி நடித்த) கூலியும் தோற்றுவிட்டது என பேசினார். அந்த கூலியும் தோற்றுவிட்டது, இந்த கூலியும் தோற்றுவிட்டது என பேச அங்கு சிரிப்பலை எழுந்தது.

Seeman Press Meet: ஆளுநருக்கு அருகதை கிடையாது

மேலும் பேசிய சீமான்"தமிழகத்தின் பாதுகாப்பு குறித்து பேசுவதற்கு ஆளுநருக்கும் பாஜகவுக்கும் தகுதி இல்லை. மணிப்பூர் உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் நடைபெற்ற பாலியல் குற்றங்களைச் செய்துவிட்டு அவர்கள் இவ்வாறு பேசுவதற்கு எந்த அருகதையும் கிடையாது. தமிழகத்தில் தற்போது இவ்வளவு மோசமான ஆட்சி நடைபெறுவதற்கு காரணம் மக்கள் செய்த தவறுதான். 

பிறப்பு விகிதம் குறைந்துவிட்டதால் அரசு பள்ளியில் மாணவர் சேர்க்கை குறைந்ததாக கூறும் பள்ளி கல்வித்துறை, தனியார் பள்ளிகளில் எப்படி சேர்க்கை விகிதம் அதிகரிக்கிறது என்பதை கூற வேண்டும். அரசு பள்ளியை மூடும் கொடுங்கோலாட்சி தான் தமிழகத்தில் நடக்கிறது" என்றும் அவர் குற்றஞ்சாட்டினார். 

மேலும் படிக்க | வெறும் 'இமேஜை' வைத்து மட்டும் வெற்றி பெற முடியாது.. விஜய்யை அட்டாக் செய்த செலூர் ராஜு!

மேலும் படிக்க | அமெரிக்கா 50% வரி: தமிழகத்திற்கு என்னென்ன பாதிப்பு? பிரதமர் செய்ய வேண்டியது இதுதான் - ஸ்டாலின்

மேலும் படிக்க | 207 அரசுப் பள்ளிகள் மூடல்.. பெயிலியர் மாடல் அரசு! எடப்பாடி பழனிசாமி தாக்கு

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
SeemanChennaiporurMK StalinCoolie

Trending News