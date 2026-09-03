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விதி 110-ன் கீழ் அறிவிப்பு என்றால் பட்ஜெட் எதற்கு? சீறிய சீமான்.. என்ன மேட்டர்?

Seeman Latest News: தமிழ்நாடு அரசின் திட்டங்கள் அனைத்தும் 110 விதியின் கீழ் அறிவிக்கப்படும் என்றால் தனியாக நிதிநிலை அறிக்கை எதற்கு? அதன் மீதான விவாதங்கள் எதற்கு? என்று நாதக  ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் விமர்சித்துள்ளார்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Sep 03, 2026, 05:34 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 05:34 PM IST
விதி 110-ன் கீழ் அறிவிப்பு என்றால் பட்ஜெட் எதற்கு? சீறிய சீமான்.. என்ன மேட்டர்?
Image Credit: Seeman Latest News

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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