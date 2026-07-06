Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Tamil Nadu
  • /'தனியார் பள்ளிகளுக்கு மட்டும்தான் அமைச்சரா?'... அமைச்சர் ராஜ்மோகனை விளாசிய சீமான்!

'தனியார் பள்ளிகளுக்கு மட்டும்தான் அமைச்சரா?'... அமைச்சர் ராஜ்மோகனை விளாசிய சீமான்!

NTK Seeman Slams Minister Rajmohan: தமிழ்நாடு பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் தனியார் பள்ளிகளுக்கு மட்டும்தான் அமைச்சரா? அல்லது அரசுப்பள்ளிகளுக்கும் அமைச்சரா? தனியார் பள்ளிகள் மீதான அக்கறையை அரசுப் பள்ளிகள் மீதும் காட்டத்தவறுவது ஏன்? என நாம் தமிழக கட்சி ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் கேள்வி எழுப்பி உள்ளார். 

Written ByR Balaji
Published: Jul 06, 2026, 07:33 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 07:33 PM IST
'தனியார் பள்ளிகளுக்கு மட்டும்தான் அமைச்சரா?'... அமைச்சர் ராஜ்மோகனை விளாசிய சீமான்!
Source: Bureau

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
அர்ஜுன் தாஸின் ‘சூப்பர் ஹீரோ’ போஸ்டர் வெளியீடு! இன்னும் 2 சர்ப்ரைஸ் இருக்கு..
Arjun Das51 min ago
2
mla saravanan1 hr ago
3
EPFO1 hr ago
4
Crime News1 hr ago
5
Puducherry2 hrs ago